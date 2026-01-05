Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी की मंदी? आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी काय घडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे अंदाज

Share Market Update: भारतीय शेअर आज हिरव्या रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यातच आली आहे. तसेच आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आज काही स्टॉक्सची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

Jan 05, 2026 | 08:30 AM
  • शेअर बाजारात आठवड्याची सुरुवात कशी होणार?
  • शेअर बाजारात आठवड्याची सुरुवात हिरव्या की लाल रंगात?
  • शेअर बाजारातील सुरुवातीच्या हालचालींना वेग
India Share Market Update: नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शविली. गिफ्ट निफ्टी २६,५४२ वर व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा ७६ अंकांनी किंवा ०.२९% ने वाढला. आज ५ जानेवारी रोजी आशियाई बाजारातील तेजीचा मागोवा घेत भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक दिशेने उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आज गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आज कोणते शेअर्स खरेदी करावे, कोणते शेअर्स गुंतवणूकदारांना जास्त नफा देऊ शकतात, याबाबत शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी काही माहिती दिली आहे. याबाबत आता जाणून घेऊया.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

शुक्रवारी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक खरेदीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही भारतीय निर्देशांकांनी चांगली वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स ५७३ अंकांनी म्हणजेच ०.६७% ने वाढून ८५,७६२.०१ वर बंद झाला. दरम्यान, निफ्टी ५० ने दिवसभरात २६,३४० चा उच्चांक गाठला आणि नंतर थोडासा घसरण होऊन १८२ अंकांनी म्हणजेच ०.७०% ने वाढून २६,३२८.५५ च्या विक्रमी बंद पातळीवर बंद झाला. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक ०.९७% ने वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.७९% ने वाढला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

India-Venezuela Crisis: अमेरिकेची मादुरोवर अ‍ॅक्शन, ट्रम्प यांचा तेलावर ताबा; पण ‘या’ एका निर्णयामुळे भारताची लागली लॉटरी!

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये जेबीएम ऑटो, अनंत राज, सीईएससी, एलिकॉन इंजिनिअरिंग कंपनी आणि यूएनओ मिंडा यांचा समावेश आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. पटेल यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये वरुण बेव्हरेजेस, हॅवेल्स इंडिया आणि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Jan 05, 2026 | 08:30 AM

