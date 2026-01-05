Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी की मंदी? आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी काय घडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे अंदाज

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या
शुक्रवारी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक खरेदीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही भारतीय निर्देशांकांनी चांगली वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स ५७३ अंकांनी म्हणजेच ०.६७% ने वाढून ८५,७६२.०१ वर बंद झाला. दरम्यान, निफ्टी ५० ने दिवसभरात २६,३४० चा उच्चांक गाठला आणि नंतर थोडासा घसरण होऊन १८२ अंकांनी म्हणजेच ०.७०% ने वाढून २६,३२८.५५ च्या विक्रमी बंद पातळीवर बंद झाला. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक ०.९७% ने वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.७९% ने वाढला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
India-Venezuela Crisis: अमेरिकेची मादुरोवर अॅक्शन, ट्रम्प यांचा तेलावर ताबा; पण ‘या’ एका निर्णयामुळे भारताची लागली लॉटरी!
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये जेबीएम ऑटो, अनंत राज, सीईएससी, एलिकॉन इंजिनिअरिंग कंपनी आणि यूएनओ मिंडा यांचा समावेश आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. पटेल यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये वरुण बेव्हरेजेस, हॅवेल्स इंडिया आणि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) यांचा समावेश आहे.