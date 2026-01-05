Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

Today's Gold Rate: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतातील अनेक ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये झाला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:03 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,520 रुपये
  • सुरतमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,540 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 5 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,581 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,449 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,186 रुपये आहे. भारतात 5 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे. भारतात 5 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,900 रुपये आहे.

प्रजासत्ताक दिनी Dubai सफारी! IRCTC कडून स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पॅकेजची घोषणा; पाहा किंमत आणि सोयीसुविधा

भारतात 4 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,582 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,187 रुपये होता. भारतात 4 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 241 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,41,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे. नागपूर आणि चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे.

Satara News : खादीच्या माध्यमातून महिलांनी स्वावलंबी व्हावं; कावडी येथे महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,890 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,910 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,010 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
बंगळुरु ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
पुणे ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
केरळ ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
कोलकाता ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
मुंबई ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
नागपूर ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
हैद्राबाद ₹1,24,490 ₹1,35,810 ₹1,01,860
चंदीगड ₹1,24,640 ₹1,35,960 ₹1,02,010
लखनौ ₹1,24,640 ₹1,35,960 ₹1,02,010
जयपूर ₹1,24,640 ₹1,35,960 ₹1,02,010
दिल्ली ₹1,24,640 ₹1,35,960 ₹1,02,010
सुरत ₹1,24,540 ₹1,35,860 ₹1,01,910
नाशिक ₹1,24,520 ₹1,35,840 ₹1,01,890

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jan 05, 2026 | 08:03 AM

