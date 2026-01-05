Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

प्रजासत्ताक दिनी Dubai सफारी! IRCTC कडून स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पॅकेजची घोषणा; पाहा किंमत आणि सोयीसुविधा
भारतात 4 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,582 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,187 रुपये होता. भारतात 4 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 241 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,41,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे. नागपूर आणि चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,890 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,910 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,010 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|बंगळुरु
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|पुणे
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|केरळ
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|कोलकाता
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|मुंबई
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|नागपूर
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|हैद्राबाद
|₹1,24,490
|₹1,35,810
|₹1,01,860
|चंदीगड
|₹1,24,640
|₹1,35,960
|₹1,02,010
|लखनौ
|₹1,24,640
|₹1,35,960
|₹1,02,010
|जयपूर
|₹1,24,640
|₹1,35,960
|₹1,02,010
|दिल्ली
|₹1,24,640
|₹1,35,960
|₹1,02,010
|सुरत
|₹1,24,540
|₹1,35,860
|₹1,01,910
|नाशिक
|₹1,24,520
|₹1,35,840
|₹1,01,890