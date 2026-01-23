Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Hyundai Union Opposes Ai Humanoid Robots On Production Line Sparks Jobs Vs Automation Debate

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

दक्षिण कोरियातील आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी ह्युंदाई मोटरमध्ये सध्या यंत्रे आणि मानव यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. कंपनीच्या कामगार संघटनेने कारखान्याच्या उत्पादन लाइनवर AI-आधारित ह्युमनॉइड रोबोट्स तीव्र विरोध केला

Updated On: Jan 23, 2026 | 04:20 PM
Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ह्युंदाई मोटरमध्ये यंत्रे आणि मानव यांच्यात मोठा संघर्ष
  • कामगारांनी मोठ्या संपाची दिली धमकीही
  • सुमारे ४०,००० कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

Hyundai Union Protest: दक्षिण कोरियातील आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी ह्युंदाई मोटरमध्ये सध्या यंत्रे आणि मानव यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. कंपनीच्या कामगार संघटनेने कारखान्याच्या उत्पादन लाइनवर एआय-आधारित ह्युमनॉइड रोबोट्स तैनात करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. युनियनच्या मते, कोणत्याही रोबोटिक कामगारांना परस्पर संमतीशिवाय कामावर ठेवू नये. हा वाद तांत्रिक प्रगती आणि कामगार हक्कांमध्ये एक नवीन वाद निर्माण करत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

ह्युंदाई मोटरच्या ४० हजार सदस्यीय संघटनेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर सांगितले की, ते कारखान्यात रोबोट्सचा वापर करण्यास परवानगी देणार नाही. या वादानंतर व्यवस्थापनाला इशारा देऊन कोणताही भौतिक एआय रोबोट तैनात करण्यापूर्वी त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य असेल. कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात ठोस लेखी करार होईपर्यंत उत्पादन लाइनमध्ये कोणतेही बदल सहन केले जाणार नाहीत.

बोस्टन डायनॅमिक्सने विकसित केलेल्या ‘अ‍ॅटलास’ नावाच्या रोबोटने ऑटोमोबाईल उद्योगात खळबळ उडवून दिली आहे कारण तो पूर्णपणे मानवांसारखी कामे करू शकतो. जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला लास वेगासमध्ये झालेल्या CES दरम्यान दोन हात आणि दोन पाय असलेल्या या मानवीय रोबोटचे सार्वजनिक प्रदर्शन करण्यात आले. कामगारांच्या मते, हा रोबोट सादर करून कंपनी भविष्यात कामगार खर्च कमी करण्याचा आणि मानवी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हेही वाचा: Zero Waste Mumbai Vision: दावोसमध्ये ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ची जगभर दखल! मुंबईसाठी ‘Zero Waste’ व्हिजन सादर 

युनियनच्या मते, घरगुती कारखान्यांमधील कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाढली आहे कारण काम आता मशीनवर सोपवले जात आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे या कारखान्यांमध्ये दीर्घकाळ काम करणाऱ्या सुमारे ४०,००० कर्मचारी युनियनच्या संमतीशिवाय अशा रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर कामगारांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन मानले जाते आणि निदर्शने सुरू आहेत.

दक्षिण कोरियातील दोन घरगुती कारखान्यांमध्ये काम परदेशात हस्तांतरित झाल्यामुळे आधीच तीव्र उत्पादन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जॉर्जियातील ह्युंदाई मोटर ग्रुप मेटाप्लांट येथे सर्व उत्पादन युनायटेड स्टेट्समध्ये हस्तांतरित केले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक कामगारांना नोकरीची तीव्र कमतरता भासत आहे. २०२८ पर्यंत ह्युंदाईचे वार्षिक उत्पादन १,००,००० वाहनांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे, जी देशांतर्गत चिंतेचा विषय आहे.

हेही वाचा: Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?

भविष्यातील मोठ्या योजनांचा भाग म्हणून, ह्युंदाईने २०२८ पर्यंत अमेरिकेत एक समर्पित रोबोट कारखाना बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, जिथे रोबोटिक तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात तयार केले जाईल. या नवीन कारखान्यात दरवर्षी अंदाजे ३०,००० अॅटलस रोबोट तयार केले जातील, जे थेट कंपनीच्या विविध उत्पादन कार्यात वापरले जातील. या जागतिक विस्तारामुळे दक्षिण कोरियाच्या कामगारांसाठी एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे, कारण त्यांचे काम हळूहळू कमी होत आहे.

या मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, ह्युंदाई आणि किआने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकून त्यांचे ब्रँड मूल्य आणखी मजबूत केले आहे. ब्रिटनच्या ‘व्हॉट कार?’ पुरस्कार २०२६ मध्ये, ह्युंदाई आणि किआला एसयूव्ही आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह विविध श्रेणींमध्ये एकूण सात प्रमुख सन्मान आणि पुरस्कार मिळाले. त्यांच्या वाहनांचे अमेरिका आणि युकेमधील ग्राहक आणि तज्ञांनी खूप कौतुक केले आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. युनियन आणि व्यवस्थापन या दोन्ही पक्षांमध्ये लवकरच ठोस करार झाला नाही, तर त्याचा हुंडईच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Hyundai union opposes ai humanoid robots on production line sparks jobs vs automation debate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
1

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त
2

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
3

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला
4

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Jan 23, 2026 | 04:20 PM
राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

Jan 23, 2026 | 04:13 PM
‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

Jan 23, 2026 | 04:11 PM
Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
Amravati News: १५ दिवसांपासून घंटागाड्या बेपत्ता, महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत शहर घाणीच्या विळख्यात

Amravati News: १५ दिवसांपासून घंटागाड्या बेपत्ता, महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत शहर घाणीच्या विळख्यात

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
बी. डिझाईन सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस सुरुवात! अपार आयडी केले बंधनकारक

बी. डिझाईन सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस सुरुवात! अपार आयडी केले बंधनकारक

Jan 23, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM