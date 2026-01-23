Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: दक्षिण कोरियातील आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी ह्युंदाई मोटरमध्ये सध्या यंत्रे आणि मानव यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. कंपनीच्या कामगार संघटनेने कारखान्याच्या उत्पादन लाइनवर एआय-आधारित ह्युमनॉइड रोबोट्स तैनात करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. युनियनच्या मते, कोणत्याही रोबोटिक कामगारांना परस्पर संमतीशिवाय कामावर ठेवू नये. हा वाद तांत्रिक प्रगती आणि कामगार हक्कांमध्ये एक नवीन वाद निर्माण करत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
ह्युंदाई मोटरच्या ४० हजार सदस्यीय संघटनेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर सांगितले की, ते कारखान्यात रोबोट्सचा वापर करण्यास परवानगी देणार नाही. या वादानंतर व्यवस्थापनाला इशारा देऊन कोणताही भौतिक एआय रोबोट तैनात करण्यापूर्वी त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य असेल. कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात ठोस लेखी करार होईपर्यंत उत्पादन लाइनमध्ये कोणतेही बदल सहन केले जाणार नाहीत.
बोस्टन डायनॅमिक्सने विकसित केलेल्या ‘अॅटलास’ नावाच्या रोबोटने ऑटोमोबाईल उद्योगात खळबळ उडवून दिली आहे कारण तो पूर्णपणे मानवांसारखी कामे करू शकतो. जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला लास वेगासमध्ये झालेल्या CES दरम्यान दोन हात आणि दोन पाय असलेल्या या मानवीय रोबोटचे सार्वजनिक प्रदर्शन करण्यात आले. कामगारांच्या मते, हा रोबोट सादर करून कंपनी भविष्यात कामगार खर्च कमी करण्याचा आणि मानवी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
युनियनच्या मते, घरगुती कारखान्यांमधील कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाढली आहे कारण काम आता मशीनवर सोपवले जात आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे या कारखान्यांमध्ये दीर्घकाळ काम करणाऱ्या सुमारे ४०,००० कर्मचारी युनियनच्या संमतीशिवाय अशा रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर कामगारांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन मानले जाते आणि निदर्शने सुरू आहेत.
दक्षिण कोरियातील दोन घरगुती कारखान्यांमध्ये काम परदेशात हस्तांतरित झाल्यामुळे आधीच तीव्र उत्पादन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जॉर्जियातील ह्युंदाई मोटर ग्रुप मेटाप्लांट येथे सर्व उत्पादन युनायटेड स्टेट्समध्ये हस्तांतरित केले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक कामगारांना नोकरीची तीव्र कमतरता भासत आहे. २०२८ पर्यंत ह्युंदाईचे वार्षिक उत्पादन १,००,००० वाहनांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे, जी देशांतर्गत चिंतेचा विषय आहे.
भविष्यातील मोठ्या योजनांचा भाग म्हणून, ह्युंदाईने २०२८ पर्यंत अमेरिकेत एक समर्पित रोबोट कारखाना बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, जिथे रोबोटिक तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात तयार केले जाईल. या नवीन कारखान्यात दरवर्षी अंदाजे ३०,००० अॅटलस रोबोट तयार केले जातील, जे थेट कंपनीच्या विविध उत्पादन कार्यात वापरले जातील. या जागतिक विस्तारामुळे दक्षिण कोरियाच्या कामगारांसाठी एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे, कारण त्यांचे काम हळूहळू कमी होत आहे.
या मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, ह्युंदाई आणि किआने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकून त्यांचे ब्रँड मूल्य आणखी मजबूत केले आहे. ब्रिटनच्या ‘व्हॉट कार?’ पुरस्कार २०२६ मध्ये, ह्युंदाई आणि किआला एसयूव्ही आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह विविध श्रेणींमध्ये एकूण सात प्रमुख सन्मान आणि पुरस्कार मिळाले. त्यांच्या वाहनांचे अमेरिका आणि युकेमधील ग्राहक आणि तज्ञांनी खूप कौतुक केले आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. युनियन आणि व्यवस्थापन या दोन्ही पक्षांमध्ये लवकरच ठोस करार झाला नाही, तर त्याचा हुंडईच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.