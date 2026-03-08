Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

OpenAI GPT 5.4: ओपनएआय पुन्हा एकदा एक मोठा धमाका घेऊन आला आहे. चॅटजीपीटीचे एक नवीन वर्जन लाँ केले आहे. GPT-5.4 मॉडेल अधिक शक्तिशाली आहे आणि ते स्वत: संगणक चालवू शकणार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:37 AM
OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

  • AI क्षेत्रात नवी क्रांती! GPT-5.4 मुळे प्रेझेंटेशन, स्प्रेडशीट आणि ऑफिस कामे होतील आपोआप
  • मानवाशिवाय संगणक चालणार? OpenAI ने लाँच केले शक्तिशाली GPT-5.4 मॉडेल
  • ChatGPT आणखी स्मार्ट! GPT-5.4 मुळे कोडिंग आणि ऑफिस कामे होतील सोपी
एआयच्या आगमनाने अनेक कामे आपोआप केली जात आहेत आणि आता संगणक मानवाविना देखील काम करू शकतात. चॅटजीपीटी मेकर ओपनएआयने जीपीटी-५.४ हे नवीन मॉडेल लाँच केले आहे. हे एआय मॉडेल प्रेझेंटेशन, स्प्रेडशीट आणि दस्तऐवज तयार करणे यासारखी विविध व्यावसायिक कामे करण्यासाठी डिझाईन केले आहे. कंपनीच्या मते, जीपीटी-५.४ तर्क, कोडिंग आणि सामान्य कार्यालयीन कामे चांगल्या प्रकारे करण्याची क्षमता जोडते. ओपनएआयचे जीपीटी-५.४ हे मूळ संगणक वापर क्षमता असलेले पहिले मॉडेल देखील आहे. याचा अर्थ असा की, एआय सिस्टम वापरकर्त्यांद्वारे ऑपरेट केली जाऊ शकते आणि विविध अनुप्रयोगांमध्ये देखील कार्य करू शकते.

अनेक प्लॅटफॉर्मवर रोलआऊट

  • जीपीटी-५.४ अनेक ओपनएआय उत्पादनामध्ये रोलआउट केले जात आहे. डेव्हलपर्स कंपनीच्या एपीआय आणि एआय कोडिंग टूल कोडेक्सद्वारे ते वापरू शकतील.
  • जीपीटी-५.४ थिंकिंग हे प्रामुख्याने चॅटजीपीटी प्लस, टीम आणि प्रो प्लॅनच्या वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. कंपनी जीपीटी-५.४ प्रो देखील लाँच करत आहे, जे जटिल कामे अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळण्यास सक्षम असेल.
  • जीपीटी-५.४ थिंकिंग सध्या चेंटजीपीटी वेब अ‍ॅप आणि अ‍ँड्रॉईड डिव्हाईसवर उपलब्ध आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की आयओएससाठी लवकरच सपोर्ट उपलब्ध होईल.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कीबोर्ड आणि माऊस कमांड देणार

कंपनीने म्हटले आहे की, जीपीटी-५.४ संगणक नियंत्रित करण्यास मदत करणारा कोड तयार करू शकते. ते कीबोर्ड आणि माऊस कमांड प्रसारित करते. स्क्रीनशॉट पाहून ते स्क्रीनवर काय चालले आहे ते देखील समजू शकते. या मॉडेलमध्ये, एआय पुढील पायरी ओळखू शकते. हे लाँच अशा वेळी झाले आहे जेव्हा एआय कंपन्या ‘डिजिटल एजंट’ म्हणून काम करू शकतील अशा प्रणाली विकसित करत आहेत, ऑनलाईन किंवा अ‍ॅप्समध्ये कामे पूर्ण करू शकतील, गेल्या वर्षभरात, अनेक साधने उदयास आली आहेत ज्यात ऑनलाईन उत्पादने शोधणे किवा अन्न खरेदी करणे यांसारखी कामे करण्यासाठी संगणक नियंत्रित करण्याची क्षमता आहे.

जीपीटी-५.४ थिंकिंगचेदेखील अनावरण

ओपनएआयने जीपीटी-५.४ थिकिंगचे देखील अनावरण केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, ही आवृत्ती उत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक चरणांची आवश्यकता असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ओपनएआय म्हणते की यामुळे वापरकत्यांना वारंवार नवीन विनंत्या सबमिट न करता मॉडेलला योग्य निकालाकडे सहजपणे मार्गदर्शन करता येईल. कंपनी असेही म्हणते की, जीपीटी-५.४ वेगवेगळ्या स्रोतांकडून माहिती गोळा करणे आवश्यक असलेल्या प्रश्नांमध्ये चांगले कार्य करते.

Published On: Mar 08, 2026 | 09:37 AM

