एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज २०२६ चा नवा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात देशातील अनेक सेक्टरवर भर देऊन नवीन वर्षात होणारे बदल नमूद केले जातात. अशात अलीकडेच लोकसभेतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे ज्यात अर्थसंकल्प सादर होत असताना पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया लक्षणीय ठरली. संसदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती नेहमीच प्रभावी असते. पण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.
काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत असताना, पंतप्रधान मोदींच्या एकाग्र भावाने ते प्रत्येक आकडा आणि प्रत्येक योजना किती खोलवर आत्मसात करत आहेत हे दिसून आले. २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून, पंतप्रधान मोदींनी अर्थसंकल्पाचे रूपांतर केवळ वार्षिक औपचारिकतेपासून “राष्ट्र उभारणीचा आराखडा” मध्ये केले आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, त्यांची तीक्ष्ण नजर आणि कधीकधी सूक्ष्म हास्यातून मंजुरीची मान हलवणे हे त्यांच्या सरकारची “विकसित भारत” प्रति असलेली वचनबद्धता दर्शवते.
VIDEO | Union Budget 2026–27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says,”… Building on the success of the Lakhpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur will be set up as… pic.twitter.com/xVp7hB0Zb6 — Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
जेव्हा जेव्हा अर्थमंत्री संसदेत एखाद्या मोठ्या सरकारी योजनेची किंवा लोककल्याणकारी उपक्रमाची घोषणा करतात तेव्हा सभागृहात एक विशिष्ट आवाज घुमतो: हा आवाज असतो टेबलांवर मारलेल्या थापांचा आवाज जो बदलणाऱ्या निर्णयावर आपला पसंती दर्शवतो. हा आवाज बहुतेकदा स्वतः पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली येतो.
जेव्हा निर्मला सीतारमण पायाभूत सुविधा, कृषी सुधारणा किंवा मध्यमवर्गासाठी मदतीची घोषणा करतात तेव्हा पंतप्रधान मोदींचा उत्साह जाणवतो. त्यांचे वारंवार टेबल थापणे हे केवळ एक विधी नाही तर त्यांच्या टीमच्या कामाबद्दल अभिमान व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. पंतप्रधान मोदींची देहबोली आणि त्यांच्या गतिमान प्रतिक्रिया यावरून हे सिद्ध होते की ते अर्थसंकल्पाला केवळ आकड्यांचा खेळ मानत नाहीत तर देशाच्या “मुक्तीचा मार्ग” मानतात. मोदींनी अर्थसंकल्पाला दिलेली ही मूक प्रतिक्रिया आता सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे.