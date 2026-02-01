Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • In The Budget Speech Pm Narendra Modi Table Thumping Grabbed Everyones Attention Viral News In Marathi

एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

PM Modi Video :अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे भाषण सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एकाग्र नजर, टेबल थाप आणि हावभाव सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना दिसले. या क्षणाचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होतोय.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:25 PM
एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज २०२६ चा नवा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात देशातील अनेक सेक्टरवर भर देऊन नवीन वर्षात होणारे बदल नमूद केले जातात. अशात अलीकडेच लोकसभेतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे ज्यात अर्थसंकल्प सादर होत असताना पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया लक्षणीय ठरली. संसदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती नेहमीच प्रभावी असते. पण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत असताना, पंतप्रधान मोदींच्या एकाग्र भावाने ते प्रत्येक आकडा आणि प्रत्येक योजना किती खोलवर आत्मसात करत आहेत हे दिसून आले. २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून, पंतप्रधान मोदींनी अर्थसंकल्पाचे रूपांतर केवळ वार्षिक औपचारिकतेपासून “राष्ट्र उभारणीचा आराखडा” मध्ये केले आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, त्यांची तीक्ष्ण नजर आणि कधीकधी सूक्ष्म हास्यातून मंजुरीची मान हलवणे हे त्यांच्या सरकारची “विकसित भारत” प्रति असलेली वचनबद्धता दर्शवते.

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

जेव्हा जेव्हा अर्थमंत्री संसदेत एखाद्या मोठ्या सरकारी योजनेची किंवा लोककल्याणकारी उपक्रमाची घोषणा करतात तेव्हा सभागृहात एक विशिष्ट आवाज घुमतो: हा आवाज असतो टेबलांवर मारलेल्या थापांचा आवाज जो बदलणाऱ्या निर्णयावर आपला पसंती दर्शवतो. हा आवाज बहुतेकदा स्वतः पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली येतो.

जेव्हा निर्मला सीतारमण पायाभूत सुविधा, कृषी सुधारणा किंवा मध्यमवर्गासाठी मदतीची घोषणा करतात तेव्हा पंतप्रधान मोदींचा उत्साह जाणवतो. त्यांचे वारंवार टेबल थापणे हे केवळ एक विधी नाही तर त्यांच्या टीमच्या कामाबद्दल अभिमान व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. पंतप्रधान मोदींची देहबोली आणि त्यांच्या गतिमान प्रतिक्रिया यावरून हे सिद्ध होते की ते अर्थसंकल्पाला केवळ आकड्यांचा खेळ मानत नाहीत तर देशाच्या “मुक्तीचा मार्ग” मानतात. मोदींनी अर्थसंकल्पाला दिलेली ही मूक प्रतिक्रिया आता सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे.

Web Title: In the budget speech pm narendra modi table thumping grabbed everyones attention viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 12:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे
1

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा
2

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार
3

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता
4

Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 01, 2026 | 01:22 PM
NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

Feb 01, 2026 | 01:13 PM
Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

Feb 01, 2026 | 12:58 PM
Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

Feb 01, 2026 | 12:45 PM
अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

Feb 01, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM