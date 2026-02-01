Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'कोण बोललं हे', Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

अलिकडेच एका मुलाखतीत नीलमने ९० च्या दशकात ऑनलाइन पसरलेल्या अफवांबद्दल उघडपणे सांगितले आहेत, काय म्हणाली अभिनेत्री पाहुया...

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:13 PM
गोविंदा आणि नीलम कोठारी यांच्या ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीने अनेक चित्रपटांमध्ये प्रेक्षकांना भुरळ घातली. ९० च्या दशकात त्यांना एक हिट जोडी मानले जात असे. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरल्या. गोविंदाने स्वतः कबूल केले की तो नीलमकडे आकर्षित झाला होता आणि तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता. त्याने सुनीता आहुजासोबत लग्न करण्यासाठी त्याची साखरपुडाही तोडला. अलिकडेच एका मुलाखतीत नीलमने ९० च्या दशकात ऑनलाइन पसरलेल्या अफवांबद्दल उघडपणे सांगितले आणि सर्व दावे फेटाळून लावले.

उषा काकडे प्रॉडक्शनच्या पॉडकास्टमध्ये नीलम कोठारी म्हणाली, “अरे देवा, असं कोणी म्हटलं? गोविंदा जी खूप छान व्यक्ती आहेत, पण हा प्रश्न खरा नाही. ते खूप छान व्यक्ती आहेत आणि आम्ही अनेक हिट चित्रपट केले आहेत. पण हे खरं नाही. माफ करा, माफ करा, पण हे अजिबात खरं नाही. आमच्यात काहीही नाही.”

यापूर्वी, नीलमने ९० च्या दशकात बातम्यांमध्ये वर्चस्व गाजवणाऱ्या अफवांबद्दल बोलताना म्हटले होते की, “मला वाटते की लिंक-अप्स त्या काळाचा भाग होते. स्पष्टीकरण देणारे कोणीही नव्हते. माध्यमे त्यांना जे हवे ते प्रकाशित करत असत आणि खरे सांगायचे तर, आम्हाला त्यावेळी प्रेसची भीती वाटत असे. कारण लेखणीकडे शक्ती होती आणि हे सर्व त्याचाच एक भाग होते. जर तुम्ही दोन किंवा तीनपेक्षा जास्त चित्रपट केले तर तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहात असे गृहीत धरले जात असे.”

Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट

दरम्यान, गोविंदाने नीलमबद्दलच्या त्याच्या आवडीबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. स्टारडस्टला दिलेल्या मुलाखतीत तो म्हणाला, “आम्ही एकत्र अनेक चित्रपट केले. आम्ही अनेकदा भेटत होतो आणि मी तिला जितके जास्त ओळखत होतो तितकीच ती मला आवडत होती. ती अशी स्त्री होती जिच्यावर कोणीही प्रेम करू शकते. मलाही प्रेम झाले. मी सुनीताला मला सोडून जाण्यास सांगितले. मी साखरपुडा तोडला. आणि जर सुनीताने पाच दिवसांनी मला फोन करून पुन्हा तयार केले नसते तर मी कदाचित नीलमशी लग्न केले असते. मला तिच्याशी लग्न करायचे होते. आणि मला वाटत नाही की त्यात काही चूक आहे.”

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

Published On: Feb 01, 2026 | 01:13 PM

