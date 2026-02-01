Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Union Budget 2026 Challenge To China Rare Earth Mission Announced In The Budget

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२६ च्या अर्थसंकल्पात विशेष आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. 'दुर्मिळ पृथ्वी मिशन' (Rare Earth Mission) ची घोषणा केली आहे. यामुळे संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:30 PM
Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • संसदेत अर्थसंकल्प २०२६ चे अर्थसंकल्प सादर
  • दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेसाठी मोठी घोषणा
  • ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू मध्ये खनिज कॉरिडॉर बांधणार
 

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२६ च्या अर्थसंकल्पात विशेष आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेसाठी ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ (Rare Earth Mission) ची घोषणा केली आहे. यामुळे संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार आहे. भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच, अर्थमंत्र्यांनी दुर्मिळ खनिजांबाबतही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अंतर्गत, त्यांनी दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेसाठी मोठा निधी आणि विशेष कर प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात भारताचे मोठे पाऊल आहे. ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी कॉरिडॉर बांधला जाईल. तीन समर्पित रासायनिक उद्याने देखील स्थापन केली जातील.

Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता

दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे ही १७ घटकांचा समूह असून सर्वत्र त्यांचा वापर केला जातो. अगदी स्मार्टफोनपासून ते इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, जेट इंजिन, क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन प्रणाली आणि चिप्सपर्यंत त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. आतापर्यंत, या खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनची जवळपास ९०% मक्तेदारी होती, परंतु भारताचा नवीन अर्थसंकल्प त्या मक्तेदारीला आव्हान देणारा आहे. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे.

भारताकडे जगातील पाचवा सर्वात मोठा दुर्मिळ पृथ्वी अर्थात खनिज साठा आहे, परंतु तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या अभावामुळे आपण त्यांचा प्रभावीपणे वापर करू शकलो नाही. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे देशात रोजगार वाढेलच, तसेच या निर्णयामुळे ‘मेक इन इंडिया २.०’ ला चालना मिळेल. ज्यामुळे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवे बळ मिळणार आहे.

एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर लगेचच, खाणकाम आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये शेअर बाजारात तेजी दिसून येऊ शकते. गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की हे क्षेत्र भविष्यात मोठा परतावा देऊ शकते. तसेच, आज १ फेब्रुवारी २०२६, भारतीय इतिहासात नोंद झाली आहे. पहिल्यांदाच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे सलग नववे अर्थसंकल्प आणि मोदी सरकारचे १५ वे अर्थसंकल्प, २०२६ चा अर्थसंकल्प रविवारी सादर झाले.

Web Title: Union budget 2026 challenge to china rare earth mission announced in the budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे
1

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा
2

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी
3

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता
4

Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 01, 2026 | 01:22 PM
NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

Feb 01, 2026 | 01:13 PM
Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Feb 01, 2026 | 12:55 PM
Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

Feb 01, 2026 | 12:45 PM
अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

Feb 01, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM