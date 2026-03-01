Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

#WATCH | Hyderabad: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, “A respected leader of Iran, Ayatollah Khamenei was killed, the Iranians will definitely retaliate… While the peace talks were underway in Geneva, the attack was launched. This is a cowardly and inhuman attack… If this… pic.twitter.com/sbPe35Rv2o — ANI (@ANI) March 1, 2026
पत्रकारांशी बोलताना असदुद्दीन ओवैसी यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनई यांच्या हत्येचे वर्णन अमानवीय, बेकायदेशीर आणि अनैतिक असल्याचे सांगत ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी रमजानच्या पवित्र महिन्यात इराणवर हल्ला केला आहे. ते म्हणाले की नेतन्याहू मानवतेवर विश्वास ठेवत नाहीत.
ओवैसी यांनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि युद्ध त्वरित संपवले पाहिजे यावर भर दिला. त्यांनी भारत सरकारला तणाव कमी करण्याचे आणि शांतता प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार अशा बेकायदेशीर हिंसाचाराचा आणि खामेनई यांच्या हत्येचा स्पष्टपणे निषेध करेल.
इराणवरील हल्ल्याला भ्याड आणि अमानवीय म्हणत ते म्हणाले की, शाळकरी मुलांसह निष्पाप नागरिकांची हत्या धक्कादायक आहे आणि मानवाधिकार समर्थकांना उघड करते. त्यांनी असा इशाराही दिला की जर युद्ध सुरू राहिले तर जागतिक तेलाच्या किमती वाढतील, ज्याचा परिणाम जगभरातील लोकांवर होईल.
ते म्हणाले की, इराणचे आदरणीय नेते अयातुल्ला खामेनई यांची हत्या करण्यात आली आहे आणि इराणी लोक निश्चितच याचा बदला घेतील. जिनेव्हामध्ये शांतता चर्चा सुरू असताना हा हल्ला झाला असे ते म्हणाले. हा भ्याड आणि अमानवीय हल्ला आहे. ते म्हणाले की, जर हे युद्ध सुरू राहिले तर तेलाच्या किमती वाढतील आणि १ डॉलरचा फरकही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करेल.
