Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! "हे अमानवीय आहे…"; भारत सरकारकडे केली 'ही' मोठी मागणी

भारतातील मुस्लिम समुदायानेही खामेनई यांच्या मृत्यूवर संताप व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेशपासून जम्मू-काश्मीरपर्यंत लोक अमेरिका आणि इस्रायलचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:09 PM
खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! (Photo Credit- X)

खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! (Photo Credit- X)

  • खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक!
  • “हे अमानवीय आहे…”;
  • भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
Asaduddin Owaisi on Iran-Israel: अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनई यांचा मृत्यू झाल्याने मध्यपूर्वेत तणाव वाढला आहे. खामेनई आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांचाही मृत्यू झाला. भारतातील मुस्लिम समुदायानेही खामेनई यांच्या मृत्यूवर संताप व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेशपासून जम्मू-काश्मीरपर्यंत लोक अमेरिका आणि इस्रायलचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. दरम्यान, एआयएमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे.


पत्रकारांशी बोलताना असदुद्दीन ओवैसी यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनई यांच्या हत्येचे वर्णन अमानवीय, बेकायदेशीर आणि अनैतिक असल्याचे सांगत ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी रमजानच्या पवित्र महिन्यात इराणवर हल्ला केला आहे. ते म्हणाले की नेतन्याहू मानवतेवर विश्वास ठेवत नाहीत.

Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले

‘युद्ध त्वरित संपवले पाहिजे’

ओवैसी यांनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि युद्ध त्वरित संपवले पाहिजे यावर भर दिला. त्यांनी भारत सरकारला तणाव कमी करण्याचे आणि शांतता प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार अशा बेकायदेशीर हिंसाचाराचा आणि खामेनई यांच्या हत्येचा स्पष्टपणे निषेध करेल.

‘जागतिक तेलाच्या किमती वाढतील’

इराणवरील हल्ल्याला भ्याड आणि अमानवीय म्हणत ते म्हणाले की, शाळकरी मुलांसह निष्पाप नागरिकांची हत्या धक्कादायक आहे आणि मानवाधिकार समर्थकांना उघड करते. त्यांनी असा इशाराही दिला की जर युद्ध सुरू राहिले तर जागतिक तेलाच्या किमती वाढतील, ज्याचा परिणाम जगभरातील लोकांवर होईल.

‘इराणी लोक निश्चितच याचा बदला घेतील’

ते म्हणाले की, इराणचे आदरणीय नेते अयातुल्ला खामेनई यांची हत्या करण्यात आली आहे आणि इराणी लोक निश्चितच याचा बदला घेतील. जिनेव्हामध्ये शांतता चर्चा सुरू असताना हा हल्ला झाला असे ते म्हणाले. हा भ्याड आणि अमानवीय हल्ला आहे. ते म्हणाले की, जर हे युद्ध सुरू राहिले तर तेलाच्या किमती वाढतील आणि १ डॉलरचा फरकही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करेल.

Israel Vs Iran War: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष संतापले! खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार; ‘या’ मोठ्या घोषणेमुळे जागतिक विश्वात खळबळ

Published On: Mar 01, 2026 | 07:08 PM

