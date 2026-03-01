Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…

America आणि Iran मधील सुरु असलेल्या युद्धाचा सोन्याच्या किमतीवरही परिणाम होणार आहे. अरब देशांमधील सध्याची परिस्थिती पुन्हा एकदा बाजारात प्रचंड हालचाल घेउन येणार आहे. ज्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक करू शकतात.

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:25 PM
Iran-Israel War,
  • भविष्यात सोन्याचे भाव ₹2 लाखांपर्यंत पोहोचतील का?
  • 2026 मध्ये सोन्याच्या दरात 20 टक्क्यांनी वाढणार
  • युद्धाचा इतर घटकांवर परिणाम
Gold Price Today: America आणि Iran मधील सुरु असलेल्या युद्धाचा सोन्याच्या किमतीवरही परिणाम होणार आहे. अरब देशांमधील सध्याची परिस्थिती पुन्हा एकदा बाजारात प्रचंड हालचाल घेउन येणार आहे. ज्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक करू शकतात. परिणामी, सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आता प्रश्न असा आहे कीः भविष्यात सोन्याचे भाव ₹2 लाखांपर्यंत पोहोचतील का?

तज्ज्ञांचं मत काय?

जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश व्ही सांगतात, “जर परिस्थिती अशीच राहिली त्यात काहीही सुधारणा झाली नाही तर सोन्याचे भाव प्रति औंस 6000 डॉलर किंवा देशांतर्गत बाजारात 200000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात. या सगळ्या गोष्टी हे युद्ध किती काळपर्यंत टिकतं यावरही ठरणार आहे. ” मिंटशी बोलताना, हरीश पुढे म्हणतात की चांदीचे भाव 100 डॉलरच्या वर जाऊ शकतात.

2026 मध्ये सोन्याच्या दरात 20 टक्क्यांनी वाढणार

या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सलग सात महिन्यांपासून सोन्याच्या किमती वाढत आहेत. १९७३ नंतर पहिल्यांदाच सोन्याच्या किमतीत सतत वाढतच आहेत.

१ मार्च रोजी सोन्याचा दर किती होता?

रविवारी मुंबईत सोन्याचा भाव 1,62,180 रुपये इतका होता. दरम्यान,22 कॅरेट सोन्याचा भाव 148,665 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी, एमसीएक्स गोल्ड फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट 1,62,104 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. चांदीचा मे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट 5.48 टक्क्यांनी वाढून 1282,664 प्रति किलोग्रॅम होता.

सोने आणि चांदीचे भाव वाढणार

जर अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील हे सुरू असलेले युद्ध लवकरच संपले नाही, तर बाजारातील अनिश्चितता आणखी वाढेल. यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. कारण सोने आणि चांदीच्या किमती भू-राजकीय तणाव तसेच जागतिक आर्थिक घडामोडींवर आधारित आहेत. कमोडिटी आणि चलन तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनीही सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. 

युद्धाचा इतर घटकांवर परिणाम

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांचे पडसाद आता जागतिक हवाई वाहतुकीवर उमटू लागले आहेत. या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आली असून, शनिवारपासून या क्षेत्रातील विमानसेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद केल्यामुळे युरोप, आफ्रिका आणि आशियाला जोडणारे प्रमुख मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी, विविध देशांतील १८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली असून हजारो प्रवासी विविध विमानतळांवर अडकून पडले आहेत.

Web Title: Iran us war affect gold price can it hit 2 lakh rupee mark

Published On: Mar 01, 2026 | 06:56 PM

