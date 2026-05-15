  Brics Summit 2026 Eam S Jaishankar To Meet 10 World Leaders On 2nd Day Of Brics

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

BRICS Summit 2026 : नवी दिल्ली येथे ब्रिक्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची विशेष बैठक पार पडत आहे. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सहभागी झाले असून ते कूटनीतिक पातळीवर १० देशांच्या मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 01:46 PM
BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताची आक्रमक कूटनीती; एस. जयशंकर १० देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्याशी करणार चर्चा

BRICS 2026 Summit News in Marathi : नवी दिल्ली : भारताच्या राजधानी नवी दिललीत BRICS 2026 Summit चे आयोजन करण्यात आले आहे. ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची ही बैठक होत असून आज या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे. यावरुन भारताची जागतिक पातळीवर कूटनीतिक स्थान अधिक मजबूत होताना दिसत आहे. या परिषदेच्या भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर  अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जयशंकर आज दिवसभरात १० देशांच्या परराष्ट्र  आणि उपपरराष्ट्र मंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या नेत्यांसाठी रात्री एक विशेष डिनरेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

१० देशांच्या प्रमुखांशी द्विपक्षीय बैठक

आज दुपारपासून परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे सत्र सुरु होईल.

  • यामध्ये दुपारी २.३० ते ३.१५ च्या सुमारास मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती(UAE), बेलारुस, सौदी अरेबिया, कझाकस्तान या देशांच्या प्रमुखांशी जयशंकर चर्चा करतील.
  • यानंतर नायजेरिया, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम आणि क्युबा च्या प्रमुखांसोबत ३.२० के ३.४५ च्या सुमारास चर्चा होईल.
  • आणि संध्याकाळी ४.१५ च्या सुमारास युगांडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यासोबत बैठक झाल्यावर चर्चासत्राचा समारोप होईल.

परिषदेच्या भाषणात सर्वसामवेश भविष्याचा आढावा

जयशंकर यांनी परिषदेच्या उद्घाटनवेळी आपल्या भाषणात आणि ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत संघटनेच्या २० वर्षांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार, ब्रिक्सचा विस्तार आणि महत्त्व वाढवण्यावर भर दिला. ब्रिक्स विकसनशील देशांच्या आर्थिक व धोरणात्मक महत्त्वकांक्षाचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

भारताची चार सूत्र

या परिषदेत भारताने भविष्यातील वाटचालीसाठी मजबुती, इनोव्हेशन, सहकार्य आणि स्थिरता या चार सूत्रांवर विशेष भर दिला.

  • मजबुती आणि स्थिरता : जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे, हवामान बदलाला तोडं देणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर आणि स्वच्छ उर्जेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे.
  • इनोव्हेशन आणि सहकार्य : तरुणांसाठी नवे स्टार्ट अप्स आणि सायन्स अँड रिसर्च रिपॉजटरी उपक्रमांना सुरुवात करणे. लघु उद्योगांसाठी MSME कनेक्ट पोर्टलची आणि आरोग्य क्षेत्रात नव्या भागीदारीची सुरुवात करण्यावर भारताने भर दिला आहे.
Published On: May 15, 2026 | 01:46 PM

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

