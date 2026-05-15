BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जयशंकर आज दिवसभरात १० देशांच्या परराष्ट्र आणि उपपरराष्ट्र मंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या नेत्यांसाठी रात्री एक विशेष डिनरेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
My welcome remarks to #BRICS Foreign Ministers’ Meeting, 2026. #BRICSIndia2026 https://t.co/IvtYBkeQZZ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 14, 2026
आज दुपारपासून परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे सत्र सुरु होईल.
At the Session on ‘BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability’ attended by members and partners, highlighted: ✅ BRICS’ strength is its independence & diversity; perceived as seeking change & reform; embodiment of multi-polarity, offers… pic.twitter.com/obZq3RILez — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 14, 2026
या परिषदेत भारताने भविष्यातील वाटचालीसाठी मजबुती, इनोव्हेशन, सहकार्य आणि स्थिरता या चार सूत्रांवर विशेष भर दिला.