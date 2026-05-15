‘ओए अंधेरे…’ अर्शदीपने केली तिलकवर रंगावरून टिप्पणी, व्हायरल व्हिडिओने चाहत्यांचा तिळपापड; तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

IPL 2026: अंपायरला शिवीगाळ करणं पडलं महागात, बॅटिंग कोच Kieron Pollard ला भरभक्कम दंड
अर्शदिप सिंह त्याच्या काही सहकारी खेळांडूसोहत हॉटेलच्या लॉबीमध्ये बसला होता. त्यावेळी तिलक वर्मा तेथून जात होता. तिलकला पाहताच, अर्शदिपने ‘ओए अंधेरे, तू सनस्क्रीन नाही लावलस का? असे विचारले?’. या व्हिडिओमध्ये नमन धीर सुद्धा दिसत आहे. पुढे अर्शदिपने नमनला पाहून म्हणाला की, ‘हे बघ हा आहे खरा पंजाबचा नूर’. यावर तिलकने, मी आधीपासूनचे सनस्क्रीन वापरतो असे उत्तर दिले. यानंतर, हा व्हिडिओ काही वेळातच सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. नेटकऱ्यांनी अर्शदिपच्या टिप्पणीला असंदेनशील म्हटले, तर काहींनी एवढा मोठा ऑनलाइन चाहतावर्ग असलेल्या प्रसिद्ध व्यक्तींनी असे विनोद करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. हा व्हिडिओ सामनापूर्वीचा सांगितला जात आहे. अर्शदीपची वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, त्याने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट केलेल्या एका व्लॉगला तीव्र प्रतिक्रिया मिळाली होती, ज्यामध्ये युझवेंद्र चहल विमानात व्हेपिंग करताना दिसत होता.
Honestly, this is ridiculous. Arshdeep singh is clearly mocking Tilak Varma in this video.
One day this kind of behaviour on social media is going to put him in a really tough spot. Yuzi Chahal is the perfect example of how quickly things can backfire. 😬 pic.twitter.com/FxB4EADF4E — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) May 14, 2026
तिलक वर्माने त्यावेळी अर्शदीप सिंगच्या वक्तव्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.पण जेव्हा तो मैदानात उतरला, तेव्हा त्याने आपल्या बॅटने चोख प्रत्युत्तर दिले. त्याने पंजाबच्या गोलंदाजाची चांगलीच धुलाई केली. वर्माच्या ७५ धावांच्या दमदार खेळीने मुंबईला हा सामना जिंकून दिला आणि यामुळे पंजाबच्या प्लेऑफच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. या खेळीनंतर तिलकचा जल्लोषही तितकाच अनोखा होता. त्याने आपला टी-शर्ट वर उचलला जसे काही तो अर्शदीपच्या वक्तव्याला उत्तर देत होता.दुसरीकडे, अर्शदिपला या सामन्यात एकही विकेट मिळाला नाही. त्याने ४ ओव्हरमध्ये २९ धावा दिल्या.
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message