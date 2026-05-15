‘ओए अंधेरे…’ अर्शदीपने केली तिलकवर रंगावरून टिप्पणी, व्हायरल व्हिडिओने चाहत्यांचा तिळपापड; तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

Arshdeep Singh Racist Comments On Tilak Varma: व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अर्शदिप सिंह तिलक वर्मावर वर्णद्वेषी टिप्पणी करताना दिसला. यानंतर, अर्शदिप सिंहला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल करण्यात येत आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 01:59 PM
  • अर्शदिपची तिलकवर वर्णद्वेषी टिप्पणी
  • व्हिडिओ सोशल मीडीयावर व्हायरल
  • तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर
भारतीय संघाचा आणि पंजाब किंग्सचा वेगवान गोलंदाज अर्शदिप सिंह पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तिलक वर्माबद्दल केलेल्या एका वक्तव्यामुळे त्याला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. गुरुवारी (दि. १४) धर्मशाळा येथील पंजाब किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यापूर्वी, अर्शदिपने आपल्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने तिलकला ‘ओए अंधेरे असं म्हटले. अंधेरे या शब्दाचा अर्थ हिंदी भाषेत सामान्यत: सावळ्या रंगाशी जोडला जातो. ही टिप्पणी स्पष्टपणे तिलक वर्माच्या रंगावर केली होती. या टिप्पणीमुळे, लोक चांगलेच संतापले आणि त्यांनी अर्शदिपवर टीका करण्यास सुरुवात केली.

अर्शदिपची तिलकवर वर्णद्वेषी टिप्पणी

अर्शदिप सिंह त्याच्या काही सहकारी खेळांडूसोहत हॉटेलच्या लॉबीमध्ये बसला होता. त्यावेळी तिलक वर्मा तेथून जात होता. तिलकला पाहताच, अर्शदिपने ‘ओए अंधेरे, तू सनस्क्रीन नाही लावलस का? असे विचारले?’. या व्हिडिओमध्ये नमन धीर सुद्धा दिसत आहे. पुढे अर्शदिपने नमनला पाहून म्हणाला की, ‘हे बघ हा आहे खरा पंजाबचा नूर’. यावर तिलकने, मी आधीपासूनचे सनस्क्रीन वापरतो असे उत्तर दिले. यानंतर, हा व्हिडिओ काही वेळातच सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. नेटकऱ्यांनी अर्शदिपच्या टिप्पणीला असंदेनशील म्हटले, तर काहींनी एवढा मोठा ऑनलाइन चाहतावर्ग असलेल्या प्रसिद्ध व्यक्तींनी असे विनोद करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. हा व्हिडिओ सामनापूर्वीचा सांगितला जात आहे. अर्शदीपची वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, त्याने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट केलेल्या एका व्लॉगला तीव्र प्रतिक्रिया मिळाली होती, ज्यामध्ये युझवेंद्र चहल विमानात व्हेपिंग करताना दिसत होता.

 

तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

तिलक वर्माने त्यावेळी अर्शदीप सिंगच्या वक्तव्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.पण जेव्हा तो मैदानात उतरला, तेव्हा त्याने आपल्या बॅटने चोख प्रत्युत्तर दिले. त्याने पंजाबच्या गोलंदाजाची चांगलीच धुलाई केली. वर्माच्या ७५ धावांच्या दमदार खेळीने मुंबईला हा सामना जिंकून दिला आणि यामुळे पंजाबच्या प्लेऑफच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. या खेळीनंतर तिलकचा जल्लोषही तितकाच अनोखा होता. त्याने आपला टी-शर्ट वर उचलला जसे काही तो अर्शदीपच्या वक्तव्याला उत्तर देत होता.दुसरीकडे, अर्शदिपला या सामन्यात एकही विकेट मिळाला नाही. त्याने ४ ओव्हरमध्ये २९ धावा दिल्या.

