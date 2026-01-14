Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

UPI international payments: यूपीआयचा वेगाने जागतिक विस्तार! लवकरच ‘या’ देशांमध्ये होणार कार्यरत

भारत त्याच्या स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआयची जागतिक पोहोच अधिकाधिक देशांमध्ये, विशेषतः पूर्व आशियातील देशांमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराज यांनी सांगितले.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:48 AM
UPI international payments: यूपीआयचा वेगाने जागतिक विस्तार! लवकरच 'या' देशांमध्ये होणार कार्यरत (फोटो-सोशल मीडिया)

  • यूपीआयचा विस्तार होणार, सरकारी तयारीला प्रारंभ
  • यूपीआय सेवा जगातील ८ देशांमध्ये कार्यरत
  • परदेशातही यूपीआयने पेमेंट करणे होईल शक्य
 

UPI international payments: भारत त्याच्या स्वदेशी डिजिटल पेमेंट (Digital Payment)सिस्टम, यूपीआयची जागतिक पोहोच अधिकाधिक देशांमध्ये, विशेषतः पूर्व आशियातील देशांमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले. यूपीआय (UPI) अर्थात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सध्या भूतान, सिंगापूर, कतार, मॉरिशस, नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका आणि फ्रान्स या आठ देशांमध्ये कार्यरत असून भारतासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. यामुळे भारतीय पर्यटकांना या देशात खरेदी करताना अडथळे येत नाहीत.

हेही वाचा: Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर

परदेशात भारताच्या डिजिटल पेमेंट नेटवर्कची स्वीकृती भारतीय पर्यटकांना परदेशात व्यवहारांसाठी यूपीआय वापरण्याची परवानगी देते. येथे ग्लोबल इन्क्लूसिव्ह फायनान्स इंडिया समिटमध्ये बोलताना नागराजू म्हणाले की, यूपीआयचा भारतातील डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळजवळ ५० टक्के वाटा अधिक असल्याचे सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही काही देशांमध्ये आमच्या सेवा सुरू केल्या आहेत आणि पूर्व आशियावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आणखी विस्तार करण्याचा विचार करत आहोत.” यामुळे अन्य देशातील भारतीय पर्यटकांना व्यवहार करताना अडथळा येणार नाही. ज्याने भारताला ही फायदा होईल.

हेही वाचा: Youth Employment Budget 2026: नोकऱ्यांचा महापूर येणार! 35 कोटी रोजगारांची बजेटमध्ये घोषणा

वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव (डीएफएस) यांनी सांगितले की, डिसेंबर २०२५ मध्ये यूपीआय व्यवहार २१ अब्जांपेक्षा जास्त झाले आणि यूपीआय आणि डिजिटल व्यवहारांच्या यशाचे श्रेय पंतप्रधान जन धन योजना (PM Jan Dhan Yojna) खात्यांमध्ये झालेल्या अनेक पटीने वाढ तसेच या खात्यांमधील सरासरी शिल्लक वाढीला दिले जाऊ शकते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस चालवते. खरेदी दरम्यान ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये रिअल टाइम पेमेंट सुलभ करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही भारतात रिटेल पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम चालविण्यासाठी प्राथमिक संस्था आहे. यावरून असे दिसून येते की यूपीआयचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार वेगाने होत आहे.

Published On: Jan 14, 2026 | 10:48 AM

