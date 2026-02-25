Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाचे निमंत्रण पंतप्रधान मोदींना देखील देण्यात आले आहे. मोदींनी या जोडप्यासाठी एक खास पत्र लिहून शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:21 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाची चर्चा सध्या सर्वत्र आहे. या जोडप्याच्या लग्नाच्या विधी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. लग्नापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी या जोडप्याला शुभेच्छा देणारे एक खास पत्र पाठवले होते, ज्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या चिठ्ठीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या जोडप्याला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी विजय देवरकोंडाच्या पालकांना एका पत्रात संबोधित केले. त्यांनी लिहिले, “श्रीमती माधवी आणि श्री गोवर्धन राव देवरकोंड, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या विजय आणि रश्मिकाच्या लग्न समारंभाचे तुमचे आमंत्रण मिळाल्याने आम्हाला आनंद होत आहे. या शुभ प्रसंगी देवरकोंड आणि मंदान्ना कुटुंबियांना हार्दिक अभिनंदन. विजय आणि रश्मिकाच्या आयुष्यातील एका नवीन आणि सुंदर अध्यायाची ही सुरुवात आहे.”

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या पत्रात पुढे लिहिले आहे की, “सखा सप्तपद भव” म्हणजे सात पावले एकत्र चालल्याने जोडपे आयुष्यभराचे मित्र बनते. विजय आणि रश्मिका यांनी चित्रपटांमध्ये अनेक भूमिका केल्या आहेत, परंतु त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील ही नवीन सुरुवात सर्वात खास आहे. येणारा काळ त्यांच्या प्रेमाने, स्वप्नांनी आणि आनंदाने भरलेला जावो. ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या एकत्र पार पाडोत, एकमेकांना समजून घेवोत, त्यांच्या कमतरतांना आलिंगन देवोत आणि नेहमी खरे साथीदार म्हणून एकत्र चालावेत. या खास प्रसंगी जोडप्याला आणि त्यांच्या कुटुंबाला माझ्या शुभेच्छा.”

दिग्गज दिग्दर्शकांसह नव्या फिल्ममेकर्सना मोठी संधी; Zee ने केली ‘Zee Short Film Contest’ची घोषणा

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा २६ फेब्रुवारी रोजी लग्न बंधनात अडकणार आहेत. या जोडप्याच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या जोडप्याचे कुटुंब आणि जवळचे मित्रही या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी उदयपूर येथील लग्नस्थळी पोहोचले आहेत. या जोडप्याचा संगीत समारंभ २५ फेब्रुवारी रोजी आज रात्री होणार आहे.

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

Published On: Feb 25, 2026 | 03:21 PM

संबंधित बातम्या

Feb 25, 2026 | 03:21 PM
