Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर

टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये यंदा पहिल्यांदाच निधी संकलनाचा ५० कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. मॅरेथॉनच्या इतिहासात उभारलेली ही सर्वात मोठी रक्कम असून फिलोन्थ्रॉपी पार्टनर युनायटेड वे मुंबईच्या पाठिंब्याने ५३.७ कोटी जमा झाले.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:20 AM
Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर

Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर (फोटो-सोशल मीडिया)

  • टाटा मुंबई मॅरेथॉनने घडवला इतिहास
  • यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर
  • कॉर्पोरेट्स, एनजीओ आणि धावपटू आले एकत्र
 

Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये (टीएमएम) यंदा पहिल्यांदाच निधी संकलनाचा ५० कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. मॅरेथॉनच्या इतिहासात एका हंगामात उभारलेली ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. परोपकारी भागीदार (फिलोन्थ्रॉपी पार्टनर) युनायटेड वे मुंबईच्या पाठिंब्याने ५३.७ कोटी रुपयांचा निधी गोळा झाला असून गेल्या वर्षीच्या एकूण निधी संकलनाच्या रकमेपेक्षा निधी संकलनाच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. यंदा, नवीन निधी संकलन करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यांचे नेटवर्क महत्त्वाच्या कारणांना पाठिंबा देत आहे. मुलांना शिक्षणाची उपलब्धता, महिला सक्षमीकरण, समुदायांना बळकटी देणे, आरोग्य सुधारणे, प्राण्यांची काळजी घेणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे यासाठी मदत करणे, हा निधी संकलनामागील प्रमुख उद्देश आहे.

निधी संकलनाला ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मिळालेली गती ही मॅरेथॉन देणगीदारांच्या नवीन पिढीला आकार देत आहे आणि सामूहिक कृतीला मूर्त बदलात रूपांतरित करत आहे. हा टप्पा विशेषतः महत्त्वाचा बनवणारी गोष्ट म्हणजे केवळ निधी उभारण्याचे प्रमाणच नाही तर चळवळ कोण चालवत आहे यामध्ये झालेले परिवर्तन देखील आहे. २००४ पासून, भारतातील सर्वात मोठ्या क्रीडा व्यासपीठाने, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट्स आणि धावपटूंच्या सामूहिक प्रयत्नांद्वारे, एकत्रितपणे २५३६ कोटी रुपये उभारले आहेत आणि ते वाढतच आहेत.

अनुभवी निधी संकलनकर्ते टीएमएमच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत असताना, २०२६ मध्ये सहभागात स्पष्ट बदल दिसून आला आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच निधी संकलन करणाऱ्यांकडून परोपकार प्लॅटफॉर्मचा सर्वाधिक सहभाग आहे. १,१०० हून अधिक नवीन निधी संकलनकर्ते आता सर्व सहभागींपैकी जवळजवळ तीन-चतुर्थांश आहेत, एकत्रितपणे आतापर्यंत २५.६ कोटींहून अधिक निधी एकत्रित करत आहेत आणि परोपकाराचे वर्तुळ वाढवत आहेत.

त्याच वेळी, संस्थात्मक सहभाग नवीन उच्चांकावर पोहोचला आहे. कंपन्या त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) वचनबद्धतेला पुढे नेण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मॅरेथॉनचा वापर वाढवत आहेत. या वर्षी सहभागी होणाऱ्या १९४ कॉर्पोरेट संघांपैकी ४० कंपन्या पहिल्यांदाच मॅरेथॉनच्या परोपकाराच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहेत. समांतरपणे, एनजीओ इकोसिस्टम वाढतच आहे, या वर्षी ६८ नवीन संस्था सामील झाल्या आहेत. यामुळे एकूण सहभाग ३०५ एनजीओवर पोहोचला आहे, जो विविध कारणांसाठी पाठिंबा एकत्रित करण्याचा अर्थपूर्ण मार्ग म्हणून प्लॅटफॉर्मवरील वाढता विश्वास दर्शवितो.

या प्रमाणात आणि नवीन सहभागाचे हे संयोजन २०२६ च्या आवृत्तीला टाटा मुंबई मॅरेथॉनसाठी एक निर्णायक क्षण बनवते. ही मोहीम केवळ महत्त्वपूर्ण सामाजिक भांडवल निर्माण करत नाही तर देणगीदार, निधी संकलन करणारे आणि सामाजिकदृष्ट्या संलग्न संस्थांची पुढील पिढी देखील तयार करत आहे. असे केल्याने, टाटा मुंबई मॅरेथॉन सामाजिक प्रभावासाठी भारतातील सर्वात शक्तिशाली आणि शाश्वत क्रीडा व्यासपीठ म्हणून आपले स्थान मजबूत करत आहे.

युनायटेड वे मुंबईचे सीईओ जॉर्ज ऐकारा म्हणाले, “आपण फिलोन्थ्रॉपीमध्ये सातत्याने बदल पाहत आहोत. जेव्हा तुमच्या ७० टक्क्यांहून अधिक निधी संकलन करणारे, ४० नवीन कॉर्पोरेट्स आणि ६८ नवीन स्वयंसेवी संस्था एकाच वर्षात सामील होतात, तेव्हा ते सूचित करते की देणगी मुख्य प्रवाहातील नागरी जीवनाचा भाग बनत आहे. टाटा मुंबई मॅरेथॉन आता फक्त एक शर्यत राहिलेली नाही, तर ती एक व्यासपीठ बनली आहे जी नवीन पिढी परोपकारात कशी सहभागी होते हे आकार देत आहे.”

प्रोकॅम इंटरनॅशनलचे एमडी, जेटी, विवेक सिंग म्हणाले, “टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या परोपकारी आधारस्तंभाचे (फिलोंथ्रॉफी पिलर) स्वतःच एका मोठ्या इको सिस्टिममध्ये रूपांतर झाले आहे. जो कॉर्पोरेट्स, एनजीओ, धावपटू आणि वैयक्तिक निधी संकलनकर्त्यांना सामाजिक भल्यासाठी एक शक्तिशाली व्यासपीठ प्रदान करतो. यामुळे नागरी समाजाशी असलेले आमचे बंध अधिक मजबूत झाले आहेत आणि उद्देशपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक पाऊल उचलल्याबद्दल सर्व निधी संकलनकर्त्यांचे माझे मनापासून अभिनंदन. युनायटेड वे मुंबई येथील संपूर्ण टीमने या आधारस्तंभाचे नेतृत्व केले आणि आमच्या सर्व निधी संकलनकर्त्यांच्या प्रयत्नांना सतत मार्गदर्शन आणि बळकटी दिली याबद्दल त्यांचे कौतुक. अनेकांना हे कळणार नाही. परंतु एनजीओ जगात, निधी संकलनाचा खर्च अनेकदा ५० ते ६० टक्के इतका जास्त असतो. आम्ही ते फक्त ३.८३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यशस्वी झालो आहोत. त्यामुळे युनायटेड वे ऑफ मुंबईचे मनःपूर्वक आभार. ज्यामुळे संसाधने जिथे सर्वात जास्त आवश्यक आहेत तिथे पोहोचतात याची खात्री होते. म्हणूनच आज, जसे तुम्ही ऐकले आहे, ३०९ एनजीओ निधी उभारण्याच्या जागरुकतेसाठी मुंबई मॅरेथॉनचा वापर करतात.”

मंगळवार, १३ जानेवारी रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, पहिल्यांदाच निधी संकलन करणाऱ्या आणि सामाजिक बदल समर्थकांच्या पॅनेलने टाटा मुंबई मॅरेथॉन २०२६ द्वारे परोपकारात पाऊल ठेवण्याचा त्यांचा वैयक्तिक प्रवास शेअर केला. पॅनेलमध्ये आर्यवीर राकेश झुनझुनवाला, हसिना थेमाली, समीर पोपट मेंगल, इरा खान आणि शांता वल्लूरी गांधी यांचा समावेश होता. यातील प्रत्येक जण भारताच्या वाढत्या सहभाग देणगी संस्कृतीत एक नवीन आवाजाचे प्रतिनिधित्व करत होते.

सोफी सोना शाह

भूमिका : चेंज लीजेंड- टीएमएम २०२६

उभारलेली रक्कम: १,००,००,००० रु.

हसिना थेमाली

भूमिका: पहिल्यांदाच निधी संकलन – टीएमएम २०२६

उभारलेली रक्कम: ५,०१,००१ रु.

Published On: Jan 14, 2026 | 10:20 AM

