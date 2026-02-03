Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

India US Trade Deal : ट्रम्प यांनी सोमवारी मध्यरात्रीच भारतावरील टॅरिफ १८% पर्यंत कमी करत खुशखबर दिली. परंतु याचा नेमका कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल? हा निर्णय कोणासाठी वरदान ठरेल? हे जाणून घेऊयात.

Feb 03, 2026 | 11:26 AM
  • भारतावरील टॅरिफ कमी अन् व्यापारांच्या सुवर्णकाळाला सुरुवात
  • या क्षेत्रांना होणार बंपर फायदा
  • जाणून घ्या सविस्तर
India US Trade Deal : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : गेल्या वर्षभरापासून भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार रखडला होता. परंतु आता दोन्ही देशांतील हा करार पूर्ण झाला असून भारतीय निर्यातदारांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावरील टॅरिफ (Tariff) कमी केले आहे. ही भारतीय निर्यातदारांसाठी अत्यंत चांगली संधी आहे. जाणून घेऊयात ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा कोणत्या क्षेत्रांना बंपर फायदा होणार आहे.

ट्रम्प यांनी भारतीय आयातींवर ५०% कर लादला होता. यामुळे भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठांमध्ये अनेक आव्हाने येत होती. परंतु यावेळ ट्रम्प यांनी हा परस्पर कर (Reciprocal Tarrif) १८% पर्यंत कमी केला आहे.

या क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार सर्वाधित फायदा

  • यामुळे भारताच्या कापड, चामडे, पादत्राणे, रत्नजडीत क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना फायदा होणार आहे.अमेरिकी बाजारपेठांमध्ये भारतीय वस्तू स्वस्त दरात मिळणार आहेत.
  • ट्रेड डीलमुळे कापड, पादत्राणे आणि रत्ने दागिन्यांच्या कंपन्यांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात झाली आहे. भारत अमेरिकेच्या कापड निर्यातीचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. यामुळे या क्षेत्राला बंपर फायदा होणार आहे. भारतीय कपडे अमेरिकेत स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. तसेच चामडे, पादत्राण्यांची निर्यात देखील वाढणार आहे.
  • याशिवाय टॅरिफ कमी झाल्यामुळे हिरे, रत्न, दागिन्यांच्या क्षेत्राला देखील पहिल्यासारखा भाव मिळणार आहे. यामुळे सर्व निर्यातदारांनी सुटकेचा
  • याशिवाय कोळंबी आणि फ्रोजन फूडसाठी अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. यामुळे भारतीय सागरी उत्पादने स्वस्त होऊन त्यांची मागणी वाढेल आणि निर्यातही वाढले. ज्याचा फायदा भारतीय मच्छिमारांना होणार आहे.
  • याशिवाय इंजिनिअरिंग क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच औषधनिर्माण आणि कृषी उत्पादनांध्ये चहा, कॉफी, आणि मसाल्यांच्या धोरणात ही बदल होण्याची शक्यता आहे.
फोनवरुन ट्रम्प-मोदी चर्चा

अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मध्ये सोमवारी (०२ फेब्रुवारी २०२६) यांच्यातील फोनवर झालेल्या संवादानंतर भारतावरील टॅरिफ कमी झाले आहे. दोन्ही नेत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची माहिती दिली होती. ट्रम्प यांनी भारतावरील २५% कर १८% पर्यंत कमी केला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापाराला पुन्हा गती मिळणार आहे. भारतातील लघु उद्योगांवरील अतिरिक्त कराचा भार कमी होणार आहे.

Feb 03, 2026

