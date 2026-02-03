India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा
ट्रम्प यांनी भारतीय आयातींवर ५०% कर लादला होता. यामुळे भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठांमध्ये अनेक आव्हाने येत होती. परंतु यावेळ ट्रम्प यांनी हा परस्पर कर (Reciprocal Tarrif) १८% पर्यंत कमी केला आहे.
अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मध्ये सोमवारी (०२ फेब्रुवारी २०२६) यांच्यातील फोनवर झालेल्या संवादानंतर भारतावरील टॅरिफ कमी झाले आहे. दोन्ही नेत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची माहिती दिली होती. ट्रम्प यांनी भारतावरील २५% कर १८% पर्यंत कमी केला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापाराला पुन्हा गती मिळणार आहे. भारतातील लघु उद्योगांवरील अतिरिक्त कराचा भार कमी होणार आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ २५% वरुन १८ टक्क्यापर्यंत कमी केले आहे?
Ans: भारताच्या कापड, चामडे, पादत्राणे, रत्नजडीत, कोळंबी, यांसारख्या अनेक उद्योगांना होणार आहे.