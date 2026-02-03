Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ind vs Pak वादावर कपिल देवने पाकिस्तानला चांगलचं सुनावलं! म्हणाले – जर तुम्ही सामना खेळला नाही तर…

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी महान कर्णधार कपिल देव यांनी पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 11:49 AM
भारत पाकिस्तान सामन्याचा वाद आता चिघळत चालला आहे. पाकिस्तान भारताविरूद्ध होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असे त्यांनी सोशल मिडियावर सांगितले आहे. यावर आयसीसीने देखील पाकिस्तानला वाॅर्निग दिली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी महान कर्णधार कपिल देव यांनी पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान सरकारने रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले होते की पाकिस्तान संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळेल 

परंतु संघ १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यात खेळणार नाही. बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. कपिल देव म्हणाले की जर सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कडून आला तर तो पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवेल आणि देशातील सध्याच्या क्रिकेटपटूंनाही नुकसान पोहोचेल.

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट

एनडीटीव्हीशी बोलताना कपिल देव म्हणाले, “जर खेळाडूंनी निर्णय घेतला असेल तर ते पुढे येऊन ते सांगू शकतात, पण जर बोर्डाने तुम्हाला खेळायचे नाही असे म्हटले तर देशाचा सन्मान कमी होतो. पाकिस्तानसाठी गोष्टी चांगल्या दिसत नाहीत. तुम्ही एका संपूर्ण पिढीला उद्ध्वस्त करत आहात. पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत आम्हाला उत्तम प्रतिभा दिली आहे, परंतु जर तुम्ही या मुलांना विश्वचषकात खेळू दिले नाही तर तुम्ही एका संपूर्ण पिढीला उद्ध्वस्त करत आहात आणि खेळाचे नुकसान करत आहात. तुम्ही तुमच्याच खेळाडूंवर अन्याय करत आहात.”

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर बरेच काही अवलंबून असल्याने आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की त्यांनी त्यांच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करावा. आयसीसीने असेही इशारा दिला आहे की याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दरम्यान, कपिल देव म्हणाले आहेत की जर सामना झाला नाही तर प्रेक्षक दुःखी होतील, परंतु जर पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिला तर ते त्यांचे चाहते आणि समर्थक गमावतील. 

ते म्हणाले, “भावना आणि प्रेक्षक प्रभावित होतील, परंतु दीर्घकाळात, कोणीही त्यांना चुकवणार नाही. लोक त्याबद्दल जास्त काळ विचार करणार नाहीत आणि शेवटी पुढे जातील.” भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार होता.

