आद्यक्रांतिकारक उमाजी नाईक यांनी देशासाठी दिली प्राणाची आहुती; जाणून घ्या 03 फेब्रुवारीचा इतिहास

महाराष्ट्रातील आद्यक्रांतिकारक आणि भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील प्रथम सशस्त्र क्रांतीकारक उमाजी नाईक यांची आज पुण्यतिथी आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा उभारला. त्यांनी इंग्रजांना सलग १४ वर्ष सळो की पळो करुन सोडले. पुरंदर किल्ल्याच्या वतनदारीचे व संरक्षणाचे काम रामोशी समाजाकडून काढून घेतल्यामुळे रामोशी समाजावर उपासमारीची वेळ येत होती. याविरोधात त्यांनी पेशवे आणि इंग्रजांविरोधात आवाज उठवला. इंग्रजांनी उमाजीराजेंविरुद्ध जाहिरनामा प्रसिद्ध करुन माहिती देणाऱ्यास १० हजार रुपये रोख आणि चारशे बिघे (200एकर) जमीन बक्षीस म्हणून देण्याची घोषणा केली. हा इनाम त्या काळात अगनित होता. उमाजीचे दोन साथीदार काळू व नाना हे बळी पडले,ते फितूर झाले व त्यांनी उमाजींराजेंची सर्व गुप्त माहिती इंग्रजांना दिली. यानंतर क्रांतीकारक उमाजी नाईक यांना आजच्या दिवशी 1832 साली फाशीची शिक्षा देण्यात आली. देशासाठी त्यांनी प्राणाची आहुती दिली. (Dinvishesh)
