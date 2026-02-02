Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’

काय म्हणाले पंतप्रधान
पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले, “जेव्हा दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही एकत्र काम करतात, तेव्हा ते आपल्या लोकांना फायदेशीर ठरते आणि परस्पर फायदेशीर सहकार्यासाठी असंख्य संधी उघडतात. जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे नेतृत्व आवश्यक आहे. शांततेसाठी त्यांच्या प्रयत्नांना भारत पूर्णपणे पाठिंबा देतो. आमची भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.”
ट्रम्प यांची घोषणा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदी यांच्याशी फोनवर केलेल्या चर्चेनंतर ट्रम्प टॅरिफ कमी करणार असल्याची घोषणा केली आहे आणि ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा समजण्यात येते. याबाबत ट्रूथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा करत आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या आहेत. इतकंच नाही तर अनेक दिवसांनी मोदी यांच्याशी बोलून बरं वाटलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
यामुळे व्यापाराला पुन्हा गती मिळणार असून अतिरिक्त भार नक्कीच कमी होईल. तसंच भारतातील अनेक लघुउद्योगांनाही चांगली चालना मिळणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त कराचा भार राहणार नाही.
फोनवरून केली चर्चा
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर भारत आणि अमेरिकेने एक मोठा व्यापार करार अंतिम केला आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी घोषणा केली की भारतावर लादलेले कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत, जे तात्काळ लागू होतील.
खरं तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. ही चर्चा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय संबंधांचा एक भाग मानली जाते, असे भारतातील अमेरिकेचे राजदूत आणि दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे विशेष दूत सर्जियो गोर यांनी सांगितले आहे.