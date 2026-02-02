Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’

गेल्या अनेक महिन्यांपासून ट्रम्प टॅरिफमुळे भारत आणि अमेरिकेत तणाव होता. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क कमी करण्याच्या घोषणेवर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, त्यांनी काय म्हटले ते जाणून घ्या?

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:38 PM
ट्रम्प टॅरिफ कमी केल्यावर काय आहे मोदींची पहिली प्रतिक्रिया

ट्रम्प टॅरिफ कमी केल्यावर काय आहे मोदींची पहिली प्रतिक्रिया (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • डोनाल्ड ट्रम्पने घटविला टॅरिफ
  • कर कमी केल्याची केली घोषणा
  • भारताच्या पंतप्रधानांची काय आहे पहिली प्रतिक्रिया 
अमेरिका-भारत व्यापार कराराचा एक भाग म्हणून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील १८% कर कपातीची घोषणा केली, ज्याला पंतप्रधान मोदींनी प्रतिसाद दिला आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज माझे प्रिय मित्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलणे खूप छान वाटले आणि मला आनंद आहे की मेड इन इंडिया उत्पादनांवरील कर आता १८% कमी केले जातील.” या अद्भुत घोषणेबद्दल पंतप्रधानांनी भारताच्या १.४ अब्ज लोकांच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मनापासून आभार मानले.

काय म्हणाले पंतप्रधान 

पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले, “जेव्हा दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही एकत्र काम करतात, तेव्हा ते आपल्या लोकांना फायदेशीर ठरते आणि परस्पर फायदेशीर सहकार्यासाठी असंख्य संधी उघडतात. जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे नेतृत्व आवश्यक आहे. शांततेसाठी त्यांच्या प्रयत्नांना भारत पूर्णपणे पाठिंबा देतो. आमची भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.”

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

वाचा पोस्ट 

पंतप्रधान मोदींची पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची पोस्ट (फोटो सौजन्य – इन्स्टाग्राम)

ट्रम्प यांची घोषणा 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदी यांच्याशी फोनवर केलेल्या चर्चेनंतर ट्रम्प टॅरिफ कमी करणार असल्याची घोषणा केली आहे आणि ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा समजण्यात येते. याबाबत ट्रूथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा करत आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या आहेत. इतकंच नाही तर अनेक दिवसांनी मोदी यांच्याशी बोलून बरं वाटलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

यामुळे व्यापाराला पुन्हा गती मिळणार असून अतिरिक्त भार नक्कीच कमी होईल. तसंच भारतातील अनेक लघुउद्योगांनाही चांगली चालना मिळणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त कराचा भार राहणार नाही. 

Oil Politics: तेल खरेदीवरुन पुन्हा उडणार भडका? भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

फोनवरून केली चर्चा 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर भारत आणि अमेरिकेने एक मोठा व्यापार करार अंतिम केला आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी घोषणा केली की भारतावर लादलेले कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत, जे तात्काळ लागू होतील.

खरं तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. ही चर्चा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय संबंधांचा एक भाग मानली जाते, असे भारतातील अमेरिकेचे राजदूत आणि दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे विशेष दूत सर्जियो गोर यांनी सांगितले आहे. 

Published On: Feb 02, 2026 | 11:38 PM

