Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Reduced Tariff On India After Spoke With Pm Modi From 25 To 18 Percent

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

पंतप्रधान मोदींशी फोनवरून संपर्क साधल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतावरील कर कमी केले, अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे. हा कर नक्की किती टक्के कमी करण्यात आला आहे याची माहिती घेऊया

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:17 PM
ट्रम्प टॅरिफमध्ये घट, मोदींचा कॉल अन् (फोटो सौजन्य - Instagram)

ट्रम्प टॅरिफमध्ये घट, मोदींचा कॉल अन् (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्पने भारतावरील टॅरिफ केले कमी
  • मोदींशी फोनवर बोलल्यावर घेतला निर्णय 
  • भारतासाठी ठरली मोठी घोषणा 
अमेरिकेने भारतावरील कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहेत. पंतप्रधान मोदींशी बोलल्यानंतर काही वेळातच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशियलवर पोस्ट करत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची घोषणा केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आणि सांगितले की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी पुढे म्हटले की भारत आता व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करेल. दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांचा कॉल झाला आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर ही पोस्ट शेअर केली असल्याचे दिसून येत आहे. भारतासाठी ही नक्कीच मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. नुकतेच बजेट झाले असून व्यवसायाच्या दृष्टीने हे नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. 

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?

काय म्हणाले ट्रम्प 

ट्रम्प म्हणाले, “आज सकाळी भारताचे पंतप्रधान मोदींशी बोलणे हा सन्मान होता. ते माझे जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्या देशातील एक शक्तिशाली आणि आदरणीय नेते आहेत. आम्ही व्यापार आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवणे यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास तसेच अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध संपण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दर आठवड्याला हजारो लोकांचा मृत्यू होत आहे.”

ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मैत्री आणि आदरापोटी आणि त्यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर सहमती दर्शविली आहे, जो तात्काळ प्रभावी होईल.” “याअंतर्गत, अमेरिका परस्पर कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी करेल. भारतही अमेरिकेविरुद्धचे कर आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्य करण्याच्या दिशेने त्याचप्रमाणे वाटचाल करेल.”

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष

संबंध अधिक मजबूत होतील

ट्रम्प यांनी लिहिले की, “पंतप्रधानांनी अमेरिकनला मोठ्या प्रमाणात बाय अमेरिकन करण्याचे वचन दिले, ज्यामध्ये ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अमेरिकन ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शेती, कोळसा आणि इतर अनेक उत्पादने समाविष्ट आहेत. भारतासोबतचे आमचे उत्कृष्ट संबंध अधिक मजबूत होतील. पंतप्रधान मोदी आणि मी असे दोन लोक आहोत जे कामे पूर्ण करतात, जे बहुतेक लोकांसाठी सांगणे कठीण आहे.”

वाचा डोनाल्ड ट्रम्पची पोस्ट 

Web Title: Donald trump reduced tariff on india after spoke with pm modi from 25 to 18 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 11:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?
1

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य
2

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष
3

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष

War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’
4

War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

Feb 02, 2026 | 11:17 PM
Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

Feb 02, 2026 | 10:13 PM
राजकारणात भूकंप! मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन…; तरुण चुग यांच्यावर BJP ची मोठी जबाबदारी

राजकारणात भूकंप! मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन…; तरुण चुग यांच्यावर BJP ची मोठी जबाबदारी

Feb 02, 2026 | 09:39 PM
जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

Feb 02, 2026 | 09:35 PM
T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

Feb 02, 2026 | 09:33 PM
जगातील पहिले Public Flushing Toilet कधी आणि कुठे सुरू झाले? मनोरंजक कहाणी, 99% लोकांना माहीतच नाही

जगातील पहिले Public Flushing Toilet कधी आणि कुठे सुरू झाले? मनोरंजक कहाणी, 99% लोकांना माहीतच नाही

Feb 02, 2026 | 08:56 PM
Ahilyanagar News: जेऊर परिसरातील शेतकऱ्यांना पुन्हा रात्रीची वीज देण्याचा प्रकार सुरु! बळीराजा आक्रमक

Ahilyanagar News: जेऊर परिसरातील शेतकऱ्यांना पुन्हा रात्रीची वीज देण्याचा प्रकार सुरु! बळीराजा आक्रमक

Feb 02, 2026 | 08:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM