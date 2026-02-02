मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?
काय म्हणाले ट्रम्प
ट्रम्प म्हणाले, “आज सकाळी भारताचे पंतप्रधान मोदींशी बोलणे हा सन्मान होता. ते माझे जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्या देशातील एक शक्तिशाली आणि आदरणीय नेते आहेत. आम्ही व्यापार आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवणे यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास तसेच अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध संपण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दर आठवड्याला हजारो लोकांचा मृत्यू होत आहे.”
ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मैत्री आणि आदरापोटी आणि त्यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर सहमती दर्शविली आहे, जो तात्काळ प्रभावी होईल.” “याअंतर्गत, अमेरिका परस्पर कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी करेल. भारतही अमेरिकेविरुद्धचे कर आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्य करण्याच्या दिशेने त्याचप्रमाणे वाटचाल करेल.”
संबंध अधिक मजबूत होतील
ट्रम्प यांनी लिहिले की, “पंतप्रधानांनी अमेरिकनला मोठ्या प्रमाणात बाय अमेरिकन करण्याचे वचन दिले, ज्यामध्ये ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अमेरिकन ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शेती, कोळसा आणि इतर अनेक उत्पादने समाविष्ट आहेत. भारतासोबतचे आमचे उत्कृष्ट संबंध अधिक मजबूत होतील. पंतप्रधान मोदी आणि मी असे दोन लोक आहोत जे कामे पूर्ण करतात, जे बहुतेक लोकांसाठी सांगणे कठीण आहे.”
