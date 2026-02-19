Todays Share Market: भारतीय बाजार हिरव्या रंगात; आयटी आणि बँकिंग शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Todays Share Market: गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक दिशेने उघडला, ज्यामुळे गुंतवणूकदार खुश दिसले. जागतिक बाजारपेठेतील सकारात्मक संकेतांमध्ये, देशांतर्गत निर्देशांकांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली, ते हिरव्या रंगात उघडले. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही बेंचमार्क त्यांच्या मागील बंदपेक्षा वाढले, ज्यामुळे बाजारात खरेदीची भावना दिसून आली.
बीएसईचा ३० शेअर्सचा निर्देशांक, सेन्सेक्स, २३५ अंकांच्या मजबूत वाढीसह ८३,९६९ वर उघडला. दरम्यान, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी आज ५४ अंकांच्या वाढीसह उघडला, जो २५,८७३ च्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. सुरुवातीच्या व्यवहारात बाजारातील मजबूतीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला, कारण सुरुवातीला सपाट सुरुवात अपेक्षित होती.
आशियाई बाजार आज सकाळपासून तेजीत आहेत, जे भारतीय बाजाराची दिशा निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जपानचा निक्केई निर्देशांक ०.५२ टक्क्यांनी वाढला, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक २.७६ टक्क्यांनी वाढून नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. तथापि, हाँगकाँग आणि चीनचे शेअर बाजार बंद राहिले, ज्यामुळे मर्यादित व्यवहार झाले.
टेक जायंट एनव्हीडियाच्या शेअर्समध्ये १.६ टक्के लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली, तर अॅमेझॉनच्या शेअर्समध्ये १.८१ टक्के वाढ झाली. मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाच्या शेअर्समध्येही अनुक्रमे ०.७ टक्के आणि ०.६ टक्के वाढ झाली, ज्यामुळे बाजाराला आधार मिळाला. सॅनडिस्क आणि वेस्टर्न डिजिटल सारख्या हार्डवेअर कंपन्यांचे शेअर्स देखील १.७ ते ४.४ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढीसह बंद झाले.
बाजार तज्ञांचा असा विश्वास आहे की इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सध्याच्या वाढत्या तणावामुळे बाजारातील अस्थिरता कायम राहू शकते. गुंतवणूकदारांना कोणतीही मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीच्या मूलभूत गोष्टी आणि जागतिक परिस्थितीचे बारकाईने विश्लेषण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्सवर बारकाईने लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते, कारण येत्या काळात ते आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सकाळी गिफ्ट निफ्टी २५८३३ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा अंदाजे ५ अंकांचा प्रीमियम दर्शवितो. तथापि, सुरुवातीच्या वाढीनंतर बाजार आपला वेग कायम ठेवू शकेल का हे पाहणे मनोरंजक असेल, कारण जागतिक दबाव अद्याप कमी झालेला नाही. कॉर्पोरेट निकाल आणि भू-राजकीय घडामोडींचा येत्या काळात भारतीय बाजाराच्या हालचालीवर स्पष्ट परिणाम होण्याची शक्यता आहे,