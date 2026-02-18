Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात तेजी पाहायला मिळाली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स १७३.८१ अंकांनी म्हणजेच ०.२१% ने वाढून ८३,४५०.९६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४२.६५ अंकांनी म्हणजेच ०.१७% ने वाढून २५,७२५.४० वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक २२४.९० अंकांनी किंवा ०.३७% ने वाढून ६१,१७४.०० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या गुंतवणूकदारांनी जर भारती एअरटेल, इटरनल, इन्फोसिस, भेल, अदानी एंटरप्रायझेस, दिलीप बिल्डकॉन, हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज, इंजिनियर्स इंडिया, एनडीएल व्हेंचर्स, हेल्थकेअर ग्लोबल एंटरप्रायझेस या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत केले, तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफासर केलेल्या या इंट्राडे स्टॉक्समध्ये सन टीव्ही, सफायर फूड्स इंडिया, बीपीसीएल, फोर्टिस हेल्थकेअर, प्रेस्टिज इस्टेट्स, टाटा मोटर्स पीव्ही, पेटीएम आणि डीसीएक्स सिस्टम्स यांचा समावेश आहे.