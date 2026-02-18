‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला
Silverline Technologies Ltd. हा एक SMALL CAP IT सॉफ्टवेअर कंपनी आहे, ज्याचा शेअर बाजारात अल्पकालीन जोरदार वाढ दिसून येत आहे. कंपनीच्या बोर्डाने ट्रूलेजर टेक्नॉलॉजीज एफझेडईकडून ८० कोटींच्या धारणात्मक गुंतवणुकीला तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर ही वाढ झाल्याचं म्हटलं जातंय. प्रस्तावित करारांतर्गत, ट्रूलेजर कंपनीमध्ये 20 टक्के इक्विटी हिस्सा मिळेल. या बातमीमुळे गुंतवणुकदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. BSEवर स्टॉकने 17.79 रुपयांचा इंट्राडे उच्चांक गाठला आहे, तर सर्वात कमी पातली 17.78 इतकी राहिली. 2026च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत या स्टॉकमध्ये 105 % पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. ज्यामुळे कंपनीवरील विश्वास ठोस होतो.
या प्रस्ताविकाच्या आधारावर कंपनीचं पोस्ट मनी वॅल्युएशन 400 करोड रुपये एतके आहे. बाजार विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हे मूल्यांकन कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यतांवर, विशेष म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)संबंधित धोरणांवर विश्वास दर्शवते. 80 कोटीचं भांडवल कंपनीच्या बॅलेंस शीटला ठोस मजबुती देईल, नव्या प्रोजेक्ट्सना गती देईल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांना समर्थन देईल.
कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीएफओ याकिन जोशी यांनी सांगितलं की, ही गुंतवणूक कंपनीच्या दीर्घकालीन धोरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांच्या मते, यामुळे केवळ शेअरहोल्डरची वॅल्यू वाढण्यास मदत होईल त्याबरोबर कंपनीच्या स्केलेबल आणि सस्टेनेबल ग्रोथच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी संधी मिळेल. बोर्डने व्यवस्थापनाला विस्तृत आणि बंधनकारक नसलेली टर्मशीटवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्याला अंतिम रुप देण्याचे अधिकार दिले आहेत. या टर्मशीचमध्ये कमर्शियल अटी, प्रशासन चौकट, मुल्यांकनाची तत्त्वे आणि इतर संबंधित अटींचाही समावेश असेल.
AI क्षेत्रात पाय मजबुतीने रोवण्यासाठी, कंपनीने अलीकडेच सिल्व्हर एआय नावाचा वेब-बेस्ड इंटेलिजेंट चॅट आणि प्रोडक्टिविटी प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला आहे. कंपनीचा दावा आहे की हा प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांना सोपीआणि सहजतेवर आधारित इंटरफेस देतो ज्यामुळे कामाचा वेग वाढतो.
