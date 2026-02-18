Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Silverline Technologies Share Surges 105 Percent In Ytd Continue Hits Upper Circuit

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Silverline Technologies Ltd. चा शेअर 18 फेब्रुवारीला 5% अप्पर सर्किटवर बंद झाला असून, महिनाभरात 105% वाढ झाली आहे. ट्रूलेजर टेक्नॉलॉजीजच्या 80 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुक केली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:59 PM
Silverline Technologies Share,

Silverline Technologies Share,

Follow Us:
Follow Us:
  • Silverline Technologies Share अप्पर सर्किटवर
  • ट्रूलेजर टेक्नॉलॉजीज गुंतवणूकीमुळे मोठी वाढ
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)संबंधित धोरणांवर विश्वास
Silverline Technologies Share: Silverline Technologies चे शेअर बुधवारी, 18 फेब्रुवारीला 5% च्या अप्पर सर्किटवर लॉक झाले आहेत आणि महिनाभरात तब्बल 105% चढउतार दाखवत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या नफ्यात जोरदार वाढ झाली आहे. ही तेजी कंपनीच्या बरोबरच समग्र शेअर बाजारात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला

शेअरमध्ये सलग तेजी का?

Silverline Technologies Ltd. हा एक SMALL CAP IT सॉफ्टवेअर कंपनी आहे, ज्याचा शेअर बाजारात अल्पकालीन जोरदार वाढ दिसून येत आहे. कंपनीच्या बोर्डाने ट्रूलेजर टेक्नॉलॉजीज एफझेडईकडून ८० कोटींच्या धारणात्मक गुंतवणुकीला तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर ही वाढ झाल्याचं म्हटलं जातंय. प्रस्तावित करारांतर्गत, ट्रूलेजर कंपनीमध्ये 20 टक्के इक्विटी हिस्सा मिळेल. या बातमीमुळे गुंतवणुकदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. BSEवर स्टॉकने 17.79 रुपयांचा इंट्राडे उच्चांक गाठला आहे, तर सर्वात कमी पातली 17.78 इतकी राहिली. 2026च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत या स्टॉकमध्ये 105 % पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. ज्यामुळे कंपनीवरील विश्वास ठोस होतो.

काय आहे तपशील?

या प्रस्ताविकाच्या आधारावर कंपनीचं पोस्ट मनी वॅल्युएशन 400 करोड रुपये एतके आहे. बाजार विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हे मूल्यांकन कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यतांवर, विशेष म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)संबंधित धोरणांवर विश्वास दर्शवते. 80 कोटीचं भांडवल कंपनीच्या बॅलेंस शीटला ठोस मजबुती देईल, नव्या प्रोजेक्ट्सना गती देईल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांना समर्थन देईल.

कंपनीची भूमिका काय?

कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीएफओ याकिन जोशी यांनी सांगितलं की, ही गुंतवणूक कंपनीच्या दीर्घकालीन धोरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांच्या मते, यामुळे केवळ शेअरहोल्डरची वॅल्यू वाढण्यास मदत होईल त्याबरोबर कंपनीच्या स्केलेबल आणि सस्टेनेबल ग्रोथच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी संधी मिळेल. बोर्डने व्यवस्थापनाला विस्तृत आणि बंधनकारक नसलेली टर्मशीटवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्याला अंतिम रुप देण्याचे अधिकार दिले आहेत. या टर्मशीचमध्ये कमर्शियल अटी, प्रशासन चौकट, मुल्यांकनाची तत्त्वे आणि इतर संबंधित अटींचाही समावेश असेल.
AI क्षेत्रात पाय मजबुतीने रोवण्यासाठी, कंपनीने अलीकडेच सिल्व्हर एआय नावाचा वेब-बेस्ड इंटेलिजेंट चॅट आणि प्रोडक्टिविटी प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला आहे. कंपनीचा दावा आहे की हा प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांना सोपीआणि सहजतेवर आधारित इंटरफेस देतो ज्यामुळे कामाचा वेग वाढतो.

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

Web Title: Silverline technologies share surges 105 percent in ytd continue hits upper circuit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 07:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
1

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
2

Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स
3

AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स

न्यायालयात AI चा ‘शॉर्टकट’ वकिलांना पडणार महाग; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली तीव्र चिंता, दिला कडक इशारा
4

न्यायालयात AI चा ‘शॉर्टकट’ वकिलांना पडणार महाग; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली तीव्र चिंता, दिला कडक इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Feb 18, 2026 | 07:59 PM
गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

Feb 18, 2026 | 07:55 PM
एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

Feb 18, 2026 | 07:49 PM
Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Feb 18, 2026 | 07:46 PM
चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

Feb 18, 2026 | 07:43 PM
15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

Feb 18, 2026 | 07:40 PM
Sangli Zilla Parishad: सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत; अध्यक्षपदाचा फैसला वरिष्ठ नेते करणार – गोपीचंद पडळकर

Sangli Zilla Parishad: सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत; अध्यक्षपदाचा फैसला वरिष्ठ नेते करणार – गोपीचंद पडळकर

Feb 18, 2026 | 07:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM