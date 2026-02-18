Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय संदर्भातील जागतिक घडामोडींमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून विशेषतः आयटी क्षेत्रातील शेअर्सना मोठा फटका बसला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:04 PM
IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट

IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट

Follow Us:
Follow Us:
  • एआयमुळे पारंपरिक आयटी मॉडेल धोक्यात?
  • आयटी शेअर्स गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
  • एआय चर्चेमुळे शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली
 

IT Stocks Sell Off: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय संदर्भातील जागतिक घडामोडींमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून विशेषतः आयटी क्षेत्रातील शेअर्सना मोठा फटका बसला आहे. गेल्या आठवड्यात आयटी निर्देशांकात सुमारे २२ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्याची नोंद आहे. अमेरिकास्थित एआय कंपनी एन्थ्रोपिकने सॉफ्टवेअर कोडिंगसारखी कामे जलद आणि कमी मनुष्यबळात करता येतील, असा दावा केल्यानंतर बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. भविष्यात आयटी कंपन्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होताच  गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा दबाव वाढवला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम केवळ आयटीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ऑनलाइन विमा आणि संपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातही बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

हे देखील वाचा: India–France Partnership: मुंबईत भारत-फ्रान्स भेट; ३.२५ लाख कोटींच्या करारावर स्वाक्षरी

परिणामी पीबी फिनटेक आणि ३६० वन या कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही घसरण दिसून आली. डिजिटल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आधारित व्यवसायांवरही दबाव वाढताना दिसत आहे. झोमॅटो व स्विगी यांसारख्या कंपन्यांबाबत गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारित, कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणाऱ्या व्यवसाय मॉडेलसमोर भविष्यात एआयमुळे स्पर्धा तीव्र होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दीर्घकालीन परिवर्तन घडवू शकते; मात्र सध्याची घसरण काही अंशी भीती आणि अपुरी माहितीतूनही वाढलेली आहे. याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

चुकीची माहिती किंवा अफवांमुळे शेअर बाजारात अचानक विक्री वाढून अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी निर्णय घेताना कंपन्यांची मूलभूत स्थिती, नफा, रोख प्रवाह आणि लाभांश परतावा यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रत्यक्ष परिणाम किती व्यापक आणि किती वेगाने होईल, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार असले तरी सध्या बाजारात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Ai shock it shares fall 22 fear in the market

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
1

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप
2

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
3

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
4

Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

Feb 18, 2026 | 09:58 PM
Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Feb 18, 2026 | 09:47 PM
“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 18, 2026 | 09:41 PM
Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Feb 18, 2026 | 09:28 PM
हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

Feb 18, 2026 | 09:11 PM
Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Feb 18, 2026 | 09:06 PM
IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

Feb 18, 2026 | 08:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM