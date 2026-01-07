रेल्वेच्या नियमात मोठा बदल! आता मुलींना आयुष्यभर मिळणार ‘या’ मोफत सुविधा; पाहा सविस्तर माहिती

मिळालेल्या अहवालानुसार, पूर्वीच्या प्रणालीनुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या विधवा पत्नीला “विधवा पास” आणि निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत आरोग्य योजना (RELHS) अंतर्गत मोफत वैद्यकीय लाभ मिळत होते. तथापि, पत्नीच्या मृत्यूनंतर, हे फायदे अवलंबून असलेल्या मुलींना उपलब्ध नव्हते, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालये आणि रेल्वे कार्यालयांमध्ये जावे लागत असे.
हे फायदे आता मोफत उपलब्ध असतील
तथापि, रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की दुय्यम कुटुंब पेन्शन मिळवणाऱ्या मुलींना रेल्वे कुटुंबाचा अविभाज्य भाग मानले जाईल. त्यांना रेल्वे रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील. आरोग्य संचालनालयाने पुष्टी केली आहे की अवलंबित्व निकष पूर्ण करणाऱ्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना या योजनेतून वगळले जाणार नाही. युनिव्हर्सल मेडिकल आयडेंटिटी कार्ड (UMID) देखील प्राधान्याने दिले जातील.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना फायदे
अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेने प्रवास सुविधांमध्येही मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी, पत्नीच्या मृत्यूनंतर विधवा पासची मुदत संपत असे, परंतु आता तो कुटुंबातील सर्वात मोठ्या पात्र मुलीला हस्तांतरित केला जाईल. नियमांनुसार पात्र असल्यास, इतर अवलंबून सदस्यांना देखील या पासचा वापर करून प्रवास करता येईल. यामुळे मुलींना अतिरिक्त खर्चाशिवाय देशभर प्रवास करता येईल.
एनसीआर झोनमध्ये लागू केलेले नियम
उत्तर मध्य रेल्वे (एनसीआर) चे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी यांनी सांगितले की ही सुविधा एनसीआर झोनमध्ये लागू करण्यात आली आहे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. उत्तर मध्य रेल्वे पुरुष संघाचे सरचिटणीस आरडी यादव म्हणाले की, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून ही दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. तज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ महिलांना सक्षम बनवता येणार नाही तर रेल्वेची सामाजिक प्रतिमा देखील उंचावेल.
मुलींविरुद्ध आता भेदभाव होणार नाही
रेल्वे बोर्डाच्या अलीकडील परिपत्रक आणि स्पष्टीकरणांच्या अनुषंगाने हा बदल RELHS-97 ला अधिक उदार बनवतो आणि नियम पास करतो. अवलंबित मुली आता कोणत्याही भेदभावाशिवाय आरोग्य आणि प्रवास लाभांचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षा आणि स्वावलंबीता मिळेल.
