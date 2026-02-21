Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आनंदाची बातमी! अवघ्या १३ तासांत गोव्यात…! नवीन वंदे भारत ट्रेन धावणार, मार्ग आणि वेळ जाणून घ्या

नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस लवकरच बेंगळुरू आणि गोवा दरम्यान धावणार आहे. यशवंतपूर ते मडगाव प्रवास फक्त १३ तासांचा असेल. नवीन ट्रेनचा तात्पुरता मार्ग, वेळा आणि रेल्वे बोर्डाच्या प्रस्तावाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:42 PM
बेंगळुरू आणि गोवा दरम्यान रेल्वे प्रवास लवकरच अधिक सोयीस्कर होणार आहे. वृत्तानुसार, या दोन लोकप्रिय ठिकाणांदरम्यान एक नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस (सेमी-हाय-स्पीड ट्रेन) सुरू होणार आहे. ही नवीन ट्रेन बेंगळुरू ते गोवा प्रवास अंदाजे १३ तासांत पूर्ण करेल. या संदर्भात दक्षिण पश्चिम रेल्वेने (SWR) रेल्वे बोर्डाला आपला अहवाल सादर केला आहे. बोर्डाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर नवीन वंदे भारत ट्रेनचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.

तात्पुरता मार्ग आणि वेळा

दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या तात्पुरत्या वेळापत्रकानुसार, या ट्रेनचा मार्ग मंगळुरू रेल्वे झोनमधून जाईल.

बेंगळुरू ते गोवा: ही ट्रेन बेंगळुरूच्या यशवंतपूर स्टेशनवरून सकाळी ६:०५ वाजता निघेल आणि संध्याकाळी ७:१५ वाजता गोव्यातील मडगाव येथे पोहोचेल.

परतीचा प्रवास (गोवा ते बेंगळुरू): परतीच्या प्रवासात, ट्रेन मडगावहून सकाळी ५:३० वाजता निघेल आणि संध्याकाळी ६:४० वाजता यशवंतपूर येथे पोहोचेल.

मार्ग: प्रस्तावानुसार, ट्रेन पडिल बायपास मार्गे पुढे जाईल, मंगळुरू जंक्शन आणि मंगळुरू सेंट्रल स्टेशन वगळून.

वेग वाढवण्याचा प्रस्ताव
प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी, रेल्वे विभागाने काही विभागांवर ट्रेनचा वेग वाढवण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे.

चिक्का बनावरा ते हसन: या विभागावरील ट्रेनचा वेग ११० किमी/तास वरून १३० किमी/तास करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सकलेशपूर-सुब्रमण्य रोड घाट विभाग: या डोंगराळ भागात, ट्रेनचा वेग ३० किमी/तास वरून ४० किमी/तास करण्याचा प्रस्ताव आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत

मिळालेल्या माहितीनुसार, एसडब्ल्यूआरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलिकडच्या बैठकीत या वंदे भारत सेवेची योजना जाहीर केली. या घोषणेनंतर, रेल्वे मंत्रालयाने एक औपचारिक प्रस्ताव मागितला, जो सुमारे २० दिवसांपूर्वी रेल्वे बोर्डाला सादर करण्यात आला. रेल्वे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की हा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. या मार्गावर सेवा चालवण्यासाठी दोन ट्रेनसेट्स (रॅक) आवश्यक असतील आणि दोन्ही रॅक उपलब्ध झाल्यानंतरच ही सेवा सुरू करता येईल.

लाँचपूर्वी चाचणी

अंतिम वेळापत्रक निश्चित करण्यापूर्वी रेल्वे या मार्गावर चाचणी धावा करेल. एसडब्ल्यूआरच्या मते, या चाचण्यांमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग (एईबी) सिस्टमने सुसज्ज असलेल्या दोन वंदे भारत रॅकचा वापर केला जाईल. चाचण्या सुरू होण्यापूर्वी, अलीकडेच विद्युतीकृत झालेल्या हसन-ठोकुर (मंगळुरू) विभागावरील ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकल उपकरण (ओएचई) सिस्टम प्रमाणित आणि कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 05:41 PM

