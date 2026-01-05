Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Indian Railways News: विनातिकीट प्रवाशांना रेल्वेचा दणका! ९ महिन्यांत वसूल केला ‘इतक्या’ कोटींचा दंड

पश्चिम रेल्वेने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली अनेक तिकीट तपासणी मोहिमा राबवल्या आणि मोठ्या संख्येने तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना पकडले. तसेच कोटींच्या रुपयात मोठा दंड वसुल केला.

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:04 PM
Without Ticket Travelling in Trains: लाखो भारतीय दररोज त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वे प्रवासी जाणूनबुजून किंवा चुकून अनेक नियम मोडतात हे सामान्य आहे. भारतीय रेल्वेने या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांवर सातत्याने कठोर कारवाई केली आहे. या संदर्भात, भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वे विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या तीन तिमाहीत (१ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर) तिकीट नसलेल्या प्रवाशांकडून १५५.४६ कोटी रुपयांचा मोठा दंड वसूल केला आहे.

मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ४९ टक्के जास्त दंड

पश्चिम रेल्वेने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली अनेक तिकीट तपासणी मोहिमा राबवल्या आणि मोठ्या संख्येने तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना पकडले. पश्चिम रेल्वेच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत वसूल करण्यात आलेला १५५.४६ कोटी रुपयांचा दंड मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत वसूल करण्यात आलेल्या दंडापेक्षा ४९ टक्के जास्त आहे. यावेळी, १५५.४६ कोटी रुपयांच्या दंडात मुंबई उपनगरीय विभागातून वसूल करण्यात आलेले ४१.२६ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.

Free Train in India: भारतात ‘ही’ खास ट्रेन आजही धावते विना तिकीट; प्रवाशांकडून १ रुपयाही घेतला जात नाही, कारण जाणून थक्क व्हाल

डिसेंबरमध्येच ₹१५.५४ कोटी वसूल झाले

पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, डिसेंबरमध्येच, तिकीट नसलेल्या/अनियमित प्रवाशांची २.५१ लाख प्रकरणे आढळून आली, ज्यामध्ये बुक न केलेले सामान वाहून नेणाऱ्या प्रवाशांचा समावेश आहे, ज्यामुळे १५.५४ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला. हा दंड डिसेंबर २०२४ च्या तुलनेत अंदाजे ४२ टक्के जास्त आहे.

एसी लोकलमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांवर विशेष लक्ष

एसी लोकल ट्रेनमध्ये अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी पश्चिम रेल्वे नियमित तिकीट तपासणी मोहिमा राबवत आहे. एसी लोकल ट्रेनमध्ये लक्ष केंद्रित केलेल्या तिकीट तपासणी मोहिमेच्या परिणामी, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंदाजे ९१,००० अनधिकृत प्रवाशांना पकडण्यात आले आणि त्यांच्याकडून २.९७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. हे दंड गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत वसूल केलेल्या रकमेपेक्षा अंदाजे ९७ टक्के जास्त आहेत. रेल्वेने प्रवाशांना नेहमी वैध आणि वैध तिकिटांसह प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे.

UTS अ‍ॅप बंद? घाबरू नका! RailOne वरून मिनिटांत बुक करा लोकल तिकीट, फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

Published On: Jan 05, 2026 | 09:04 PM

