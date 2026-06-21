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Railways New Rule: आता खैर नाही… जनरल तिकीट घेऊन स्लीपर क्लासमध्ये चढताय; नव्या नियमामुळे बसेल मोठा दणका

Updated On: Jun 21, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

भारतीय रेल्वेने आरक्षित डब्यांमधील वाढती गर्दी आणि विनातिकीट किंवा जनरल तिकीट घेऊन स्लीपर क्लासमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रोखण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नवीन नियमांनुसार, अशा प्रवाशांवर केवळ दंडच आकारला जाणार नाही, तर त्यांना पुढच्या स्टेशनवर गाडीतून उतरवले देखील जाऊ शकते.

(फोटो सौजन्य:Chatgpt)

(फोटो सौजन्य:Chatgpt)

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विस्तार

बऱ्याच वेळेला आपण गावी जाताना किंवा बऱ्याच वेळेला अचानक ठरलेला प्लॅन असेल तर त्यावेळेला आपल्याला आरक्षित कोट्यातून तिकीट मिळणं कठीण असतं. अशावेळेला लोकं जनरल तिकीट किंवा प्लॅटफॉर्म तिकीट काढतात आणि स्लीपर डब्यात चढतात. ज्यावेळी टीसी मिळतात तेव्हा दंड भरून त्यांच्याकडून तिकीट काढून घेतात. पण अशा प्रवाशांना आता चांगलाच दणका बसणार आहे. आता फक्त दंड भरावा लागणार नाही तर दुप्पड दंड आकारला जाणार आहे. नेमके काय बदललेत नियम समजून घेऊयात.

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नवीन कायद्याची गुपचूप अंमलबजावणी

या वर्षी एप्रिलमध्ये, केंद्र सरकारने संसदेद्वारे जन विश्वास विधेयक, २०२६ मंजूर केले. इतर तरतुदींबरोबरच, या कायद्याने वैध रेल्वे तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांसाठी दंड दुप्पट केला आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखादा प्रवासी जनरल किंवा प्लॅटफॉर्म तिकिटावर स्लीपर किंवा एसी क्लासमध्ये प्रवास करत असेल, तर दंड दुप्पट करण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाने २० जून २०२६ रोजी कोणतीही पत्रकार परिषद न घेता हा कायदा देशभरात गुपचूप लागू केला. सुरुवातीला दंड ₹२५० होता, पण आता तो वाढवून ₹५०० करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, या कायद्यात इतर अनेक प्रकारच्या दंडांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

काय बदलणार ?

सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीमुळे, तिकीटाशिवाय रेल्वे प्रवासावरील किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
प्लॅटफॉर्म तिकीट किंवा जनरल तिकीट घेऊन स्लीपर किंवा एसी क्लासमध्ये प्रवास करणाऱ्यांना दुप्पट दंड भरावा लागेल.
इतर अनेक रेल्वे गुन्ह्यांसाठीही मोठा दंड आकारण्यात आला आहे.
हाच कायदा रेल्वेगाड्यांमध्ये किंवा रेल्वे परिसरात भीक मागण्यास पूर्णपणे बंदी घालतो.
याशिवाय, रेल्वेच्या परवानगीशिवाय स्थानकांवर किंवा रेल्वेगाड्यांमध्ये वस्तू विकणाऱ्यांवर २,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

गुन्हा दंड मागील नवीन दंड याप्रमाणे असू शकतो
तिकिटाशिवाय प्रवास करणे ₹250 – ₹500 (किमान) + लागू भाडे  त्वरित पैसे न भरल्यास न्यायालयीन कारवाई केली जाईल
दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास करणे ₹250 – ₹500 (किमान) + तिकीट जप्त केले जाईल लागू भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
बेकायदेशीर फेरीवाला आणि भीक मागणे ₹2,000 पुन्हा पकडल्यास 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास.
ट्रेन/स्टेशनवर गोंधळ घालणे किंवा गैरवर्तन करणे ₹1,000 अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांना ट्रेनमधून उतरवले जाईल
महिलांच्या डब्यात पुरुषांचा प्रवास ₹2,500 रेल्वे कर्मचारी त्यांना तात्काळ ट्रेनमधून उतरवतील
प्रतिबंधित किंवा धोकादायक वस्तू बाळगणे ₹10,000 (किमान) कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल
प्रवासी परिसरात अनधिकृत प्रवेश ₹५०० दंड रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून बाहेर काढले जाईल

दंड दुप्पट होईल

सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यानुसार, हा दंड दर तीन वर्षांनी १०% ने आपोआप वाढेल. दंडात पुढील कोणतीही वाढ किंवा घट झाल्यास, रेल्वेला एक स्वतंत्र पुनरावलोकन यंत्रणा स्थापन करावी लागेल.

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Web Title: Indian railways new rule general ticket passenger fine in sleeper class see details

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Published On: Jun 21, 2026 | 12:45 PM

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