FPI outflows: 15 दिवसात रू 50000 कोटींचे शेअर परदेशी गुंतवणुकदारांनी विकले, मोठी उलाढाल; बाजाराक खळबळ

Share Market: शेअर बाजार उघडताच कोसळला! सेन्सेक्स ७०० अंकांनी घसरला, निफ्टी २४,२०० च्या खाली; निराशाजनक
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित
इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या १५ दिवसांतील एकूण विक्रीपैकी अंदाजे ४०% विक्री एकट्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात झाली. प्रत्येक क्षेत्रात किती विक्री झाली ते जाणून घ्या:
युद्धविरामाच्या संकेतांमुळे तणाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे, परंतु परदेशी गुंतवणूकदार सावध आहेत आणि गुंतवणूक करण्याची घाई करत नाहीत – पंकज पांडे, प्रमुख (रिटेल रिसर्च), ICICI Securities
परदेशी गुंतवणूकदार शेअर्स विकून का पळ काढत आहेत?
परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल. गुंतवणूक वाढण्यापूर्वी पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेला गती येऊ शकते – यू. आर. भट्ट, सह-संस्थापक आणि संचालक, Alphaniti
परंतु यात काहीसा दिलासा आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात विक्रीची तीव्रता किंचित कमी झाली आहे, कारण शस्त्रसंधी आणि तोडगा निघण्याच्या शक्यतेने गुंतवणूकदारांची भीती कमी झाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात विक्री होऊनही, भारतीय बाजाराला एक महत्त्वपूर्ण चालना मिळाली आहे की देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) आपली मजबूत गुंतवणूक कायम ठेवली आहे. या पंधरवड्यात ऊर्जा, उपयुक्तता सेवा आणि विविध क्षेत्रांमध्ये ₹१,३४० कोटींची गुंतवणूक झाली.
