FPI outflows: 15 दिवसात रू 50000 कोटींचे शेअर परदेशी गुंतवणुकदारांनी विकले, मोठी उलाढाल; बाजाराक खळबळ

परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री करत आहेत. केवळ एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांतच त्यांनी अंदाजे ५०,००० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे, परिणाम त्रासदायक

Updated On: Apr 23, 2026 | 10:43 AM
परदेशी गुंतवणुकदारांनी १५ दिवसात काढले तब्बल ५०००० कोटी (फोटो सौजन्य - Gemini AI)

  • १५ दिवसात मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची विक्री 
  • परदेशी गुंतवणुकदारांनी केली १५ दिवसात शेअर्सची विक्री 
  • भारतीय शेअर बाजारावर घातक परिणाम 
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) भारतीय शेअर बाजारात शेअर्सची विक्री करत आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹४९,४८१ कोटी (अंदाजे ₹५०,००० कोटी) किमतीच्या शेअर्सची विक्री केली. वित्तीय सेवा क्षेत्रावर सर्वाधिक दबाव होता, आणि सलग तिसऱ्या पंधरवड्यात या क्षेत्रातून सर्वाधिक परदेशी निधी बाहेर गेला. तथापि, महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात विक्रीचा वेग काहीसा मंदावलेला दिसतो.

बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित

इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या १५ दिवसांतील एकूण विक्रीपैकी अंदाजे ४०% विक्री एकट्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात झाली. प्रत्येक क्षेत्रात किती विक्री झाली ते जाणून घ्या:

  • वित्तीय सेवा: ₹१९,१५२ कोटींची रक्कम काढण्यात आली. मार्चमध्ये, या क्षेत्रातून ₹६०,००० कोटींहून अधिक रक्कम काढण्यात आली होती
  • ग्राहक सेवा: ₹५,३३६ कोटींची रक्कम काढण्यात आली
  • आरोग्यसेवा: ₹४,४८१ कोटींची उचल
  • वाहन क्षेत्र: ₹३,७०४ कोटींची उचल.
युद्धविरामाच्या संकेतांमुळे तणाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे, परंतु परदेशी गुंतवणूकदार सावध आहेत आणि गुंतवणूक करण्याची घाई करत नाहीत – पंकज पांडे, प्रमुख (रिटेल रिसर्च), ICICI Securities

परदेशी गुंतवणूकदार शेअर्स विकून का पळ काढत आहेत?

  • भू-राजकीय तणाव: २८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे
  • होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद: जर होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिली, तर तेलाच्या किमती जास्त राहतील, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल
  • महागडे मूल्यांकन: जागतिक गुंतवणूकदारांना अजूनही भारतीय बाजारपेठ महाग वाटते. त्यामुळे, ते नवीन निधी गुंतवण्यासाठी घाई करत नाहीत
  • वाटाघाटींमधील अडथळे: इराण अमेरिकेशी चर्चा करण्यास तयार नाही, असे वृत्त आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल. गुंतवणूक वाढण्यापूर्वी पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेला गती येऊ शकते – यू. आर. भट्ट, सह-संस्थापक आणि संचालक, Alphaniti

परंतु यात काहीसा दिलासा आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात विक्रीची तीव्रता किंचित कमी झाली आहे, कारण शस्त्रसंधी आणि तोडगा निघण्याच्या शक्यतेने गुंतवणूकदारांची भीती कमी झाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात विक्री होऊनही, भारतीय बाजाराला एक महत्त्वपूर्ण चालना मिळाली आहे की देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) आपली मजबूत गुंतवणूक कायम ठेवली आहे. या पंधरवड्यात ऊर्जा, उपयुक्तता सेवा आणि विविध क्षेत्रांमध्ये ₹१,३४० कोटींची गुंतवणूक झाली.

Published On: Apr 23, 2026 | 10:43 AM

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 12:24 AM
May 13, 2026 | 10:11 PM
May 13, 2026 | 09:59 PM
May 13, 2026 | 09:39 PM
May 13, 2026 | 09:30 PM
May 13, 2026 | 09:25 PM

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM