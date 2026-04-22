कॉग्निझंट आणि ओपनएआयमध्ये ऐतिहासिक भागीदारी; कोडेक्सच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकीमध्ये क्रांती होणार

कॉग्निझंट आणि ओपनएआयमध्ये कोडेक्स (Codex) तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वपूर्ण भागीदारी झाली आहे. याद्वारे सॉफ्टवेअर निर्मिती आणि जुन्या सिस्टिम्सच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळणार असून आयटी क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:17 PM
कॉग्निझंट आणि ओपनएआयमध्ये ऐतिहासिक भागीदारी

  • कोडेक्सच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकीमध्ये क्रांती होणार
भारत, एप्रिल, 2026: कॉग्निझंटने (नॅस्डॅकः सीटीएसएच) जाहीर केले की जगभरातील एंटरप्राइझ क्लायंटवर कोडेक्सचा प्रभाव मोजण्यासाठी ओपनएआयने निवडलेल्या भागीदारांच्या निवडक गटात त्याचे नाव आहे. कॉग्निझंट सॉफ्टवेअर कसे तयार करते आणि वितरीत करते यासाठी प्रमाणित क्षमता बनवण्याच्या उद्देशाने कॉग्निझंट थेट त्याच्या सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी गटात त्याच्या अभियांत्रिकी कार्यप्रवाहात कोडेक्स एम्बेड करीत आहे.

ओपनएआय हे गुंतागुंतीच्या एंटरप्राइझ वातावरणात कोडेक्स तैनात करण्याच्या आणि त्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेसाठी निवडलेल्या अग्रगण्य जागतिक प्रणाली एकत्रीकरणकर्त्यांच्या गटाशी काम करत असून त्या क्षमतांनी सक्षम केलेल्या सेवा ग्राहकांना वितरीत करत आहे. कॉग्निझंटची निवड एआय बिल्डर म्हणून त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड प्रतिबिंबित करतेः एंटरप्राइझ स्केलवर, उद्योगांमध्ये आणि त्याच्या स्वतःच्या ऑपरेशन्समध्ये एआय-संचालित प्रणालींची रचना, उपयोजन आणि संचालन.

कॉग्निझंट इंडियाचे अध्यक्ष (ग्लोबल ऑपरेशन्स) आणि अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश वारियर म्हणाले, “पुढील दशकातील सर्वोत्तम अभियांत्रिकी संस्था त्यांच्याकडे किती अभियंते आहेत यावरून परिभाषित होणार नाहीत, तर मानवी निर्णय आणि एआय क्षमता म्हणून किती प्रभावीपणे कार्य करते यावर अवलंबून असेल. “आम्ही आमचे अभियंते कसे काम करतात-कोड निर्मिती, रिफॅक्टरिंग, चाचणी आणि दस्तऐवजीकरण हाताळण्यात भागीदार म्हणून कोडेक्स समाविष्ट करीत आहोत-जेणेकरून आमची टीम जिथे सर्वात जास्त आवश्यक असेल तिथे मानवी निर्णय लागू करू शकतील. ओपनएआय प्रामुख्याने बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे. कॉग्निझंट एंटरप्राइझ स्केल, सखोल उद्योग कौशल्य आणि उद्योगासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय कठोरता आणते.”

कॉग्निझंट इंजिनियर आधीच एआय आणि मशीन लर्निंग मॉडेल डेव्हलपमेंट, कोड रिफॅक्टरिंग, एजेंटिक सोल्यूशन डेव्हलपमेंट आणि लेगसी सिस्टम आधुनिकीकरण यासह क्लायंट एंगेजमेंटमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाइफसायकलमध्ये कोडेक्स लागू करत आहेत. हे उपयोजन वितरण चक्रांना गती देण्यास मदत करण्याची, सुधारित कोड गुणवत्तेस समर्थन देण्याची आणि मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण कार्यक्रमांची किंमत आणि जोखीम कमी करण्यास मदत करण्याची कोडेक्सची क्षमता दर्शवते, ज्यात गुंतागुंत, नियामक जोखीम आणि आदिवासी ज्ञान अवलंबित्वामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या वर्षानुवर्षे थांबलेल्या वारसा परिवर्तनाच्या कामाचा समावेश आहे.

“सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि बिझनेस वर्कफ्लोमध्ये एजंट्स व्यवस्थापित करण्यासाठी कोडेक्स एक शक्तिशाली कार्यक्षेत्र बनत आहे. कोडेक्सला कार्यान्वित करण्यासाठी उद्योग वेगाने पुढे सरकत असताना, आम्ही कॉग्निझंटसारख्या आघाडीच्या भागीदारांसोबत काम करत आहोत जेणेकरून अधिक संस्थांना लवकर वापरापासून पुनरावृत्ती करण्यायोग्य उपयोजनेकडे जाण्यास मदत होईल”, अशी माहिती ओपनएआयचे चीफ रेव्हेन्यू ऑफिसर डेनिस ड्रेसर यांनी दिली. मोठ्या प्रमाणावरील सॉफ्टवेअर परिवर्तनातील कॉग्निझंटचे सखोल कौशल्य उद्योगांना वारसा कोड आधुनिकीकरण, कोड रिव्ह्यू ऑटोमेशन, भेद्यता शोधणे आणि अनुप्रयोग विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कोडेक्स तैनात करण्यास सक्षम करते, तर त्याचा प्रभाव प्रणाली आणि कार्यप्रवाहावर विस्तारतो जिथे ज्ञानाचे काम केले जाते. जगभरातील संस्थांमध्ये कोडेक्स आणण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करू “.

ही भागीदारी ओपनएआयच्या कोडेक्स क्षमतांना कॉग्निझंटच्या एआय बिल्डर स्टॅकमध्ये जोडते, ज्यात अग्रगण्य एआय प्लॅटफॉर्म आणि हायपरस्केलर्सचा समावेश आहे. कॉग्निझंटचे एआय बिल्डर धोरण या तत्त्वावर तयार केले गेले आहे की एआय गुंतवणूक आणि व्यवसायाच्या परिणामांमधील अंतर कमी करण्यासाठी फ्रंटियर मॉडेलमध्ये प्रवेश करण्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे, त्यासाठी एंटरप्राइझ संदर्भ, वर्कफ्लो एकत्रीकरण आणि उत्पादनात वितरण आणि परिचालन एकत्रीकरण (ऑपरेशनल इंटीग्रेशन)साठी उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.

या भागीदारीद्वारे कॉग्निझंट आणि ओपनएआयने उद्योगांमधील ग्राहकांसाठी एआय-संचालित अभियांत्रिकी, आधुनिकीकरण आणि सुरक्षा अनुपालन क्षमता आणण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामध्ये गुंतागुंत कमी करणे, वितरणाला गती देणे आणि एंटरप्राइझ स्केल स्वीकारण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कठोरता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:17 PM

