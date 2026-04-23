Share Market: शेअर बाजार उघडताच कोसळला! सेन्सेक्स ७०० अंकांनी घसरला, निफ्टी २४,२०० च्या खाली; निराशाजनक

व्यवहाराच्या सुरुवातीला, सेन्सेक्स ७२५.५८ अंकांनी, म्हणजेच ०.९२ टक्क्यांनी घसरून ७७,७९०.९१ वर बंद झाला. निफ्टी २०५.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.८४ टक्क्यांनी घसरून २४,१७३ वर व्यवहार करत होता. तथापि, बाजारात काही प्रमाणात खरेदीदेखील दिसून आली. अंदाजे १,१९३ शेअर्समध्ये वाढ झाली, तर १,०९५ शेअर्समध्ये घट झाली.
Stock Market Today: अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम! घसरणीसह उघडणार आजचा शेअर बाजार? जाणून घ्या
शेअर्समधील हालचाल
निफ्टीच्या प्रभावामुळे डॉ. रेड्डीज, ओएनजीसी, जिओ फायनान्शियल, सिप्ला आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. दुसरीकडे, इंटरग्लोब एव्हिएशन, अल्ट्राटेक सिमेंट, एसबीआय लाईफ, एशियन पेंट्स आणि एम अँड एम सारख्या प्रमुख शेअर्समधील घसरणीमुळे बाजारावरील दबाव वाढला.
कच्च्या तेलाच्या किमती हे प्रमुख कारण
बाजारातील घसरणीचे सर्वात मोठे कारण कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ असल्याचे मानले जाते. ब्रेंट क्रूडने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामुळे महागाई आणि चालू खात्यातील तुटीबद्दल चिंता वाढली आहे. ही परिस्थिती भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशाच्या बाजारावर दबाव आणते.
मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून विक्री
परदेशी आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय आणि डीआयआय) बाजारात शेअर्सची विक्री केली. मागील सत्रात, एफआयआयने ₹२,००० कोटींहून अधिक किमतीचे शेअर्स विकले, तर डीआयआयनेही ₹१,००० कोटींहून अधिक किमतीचे शेअर्स विकले. यामुळे बाजारातील कमजोरी आणखी वाढली.
Stock Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी सकारात्मक सुरुवात करणार? गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी, तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी
जागतिक तणावाचा परिणाम
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील रखडलेली चर्चा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती सुरू असलेल्या तणावामुळे बाजारातील चिंता वाढली आहे. या परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सावध दिसत असून ते जोखीम पत्करणे टाळत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून शेअर बाजाराची स्थिती तशी नाजूकच आहे. अमेरिका आणि इराणच्या युद्धाचा परिणाम भारतावरही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे आणि वर म्हटल्याप्रमाणे कच्च्या तेलाच्या भाववाढ अथवा ते पोहचणं हे सर्वात मोठं कारण आहे. अशीच परिस्थिती सुरू राहिल्यास मार्केट अधिक घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
टीपः गुंतवणूक बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. जर तुम्हाला यामध्ये पैसे गुंतवायचे असतील तर प्रथम प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.