  • Jofra Archer Created History Becomes First Bowler From Rajasthan Royals To Take Most Wickets In Ipl

Jofra Archer: राजस्थान रॉयल्सचा इतिहास जोफ्रा आर्चरने बदलला, सर्वात मोठा रेकॉर्ड केला स्वतःच्या नावावर

जोफ्रा आर्चरने युझवेंद्र चहलला मागे टाकत, आयपीएलमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा राजस्थान रॉयल्सचा पहिला गोलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आहे. लखनौविरूद्ध मॅचदरम्यान त्याने हा विक्रम केलाय.

Updated On: Apr 23, 2026 | 10:07 AM
जोफ्रा आर्चरचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • जोफ्रा आर्चरने रचला इतिहास 
  • राजस्थान रॉयल्ससाठी पराक्रम करणारा दुसरा खेळाडू 
  • लखनौला हरवून केला विक्रम 
सध्या IPL 2026 हा अत्यंत रोमांचक वळणावर आहे. कोणती टीम पहिल्या ४ मध्ये स्थान मिळवणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. दरम्यान सुरूवातीपासून राजस्थान रॉयल्सने आपला जम बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आता त्यावर कळस म्हणजे जोफ्रा आर्चरने इतिहास रचला आहे. तो आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक बळी घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. 

या ३१ वर्षीय खेळाडूच्या आधी हा विक्रम युझवेंद्र चहलच्या नावावर होता, ज्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी ६६ बळी घेतले होते. मात्र, आर्चरने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या मागील सामन्यात तीन बळी घेऊन त्याचा विक्रम मोडला. ही बातमी लिहीपर्यंत, आर्चरने आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी एकूण ६८ बळी घेतले आहेत.

आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक बळी घेणारे टॉप ५ गोलंदाज

  • ६८ बळी – जोफ्रा आर्चर
  • ६६ बळी – युझवेंद्र चहल
  • ६५ बळी – सिद्धार्थ त्रिवेदी
  • ६१ बळी – शेन वॉटसन
  • ५७ बळी – शेन वॉर्न
आर्चरने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध कहर केला

स्पर्धेचा ३२वा सामना बुधवारी (२२ एप्रिल, २०२६) लखनौ येथे राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स (RR vs LSG) यांच्यात खेळला गेला. आर्चरची गोलंदाजी विध्वंसक ठरली. त्याने संघासाठी एकूण चार षटके टाकली. या काळात त्याने ५.०० च्या इकॉनॉमी रेटने २० धावांत तीन बळी घेतले. त्याचे बळी एडन मार्कराम (०), मयंक यादव (०) आणि मोहसिन खान (०) हे होते.

इतकचं नाही तर जोफ्रा आर्चर आपली छाप पाडत आहे. आर्चर आयपीएलच्या १९व्या हंगामातही आपली छाप पाडत आहे. आतापर्यंत त्याने संघासाठी एकूण सात सामने खेळले आहेत. त्याने सात डावांमध्ये ११ बळी घेतले आहेत. तो पर्पल कॅपच्या शर्यतीत पाचव्या स्थानावर आहे.

आर्चरची IPL कारकीर्द

आतापर्यंत आर्चरने आयपीएलमध्ये एकूण ५९ सामने खेळले आहेत. त्याने ५९ डावांमध्ये २५.७३ च्या सरासरीने ७० बळी घेतले आहेत. एका सामन्यातील त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी १५ धावांत तीन बळी ही आहे. अनेक बॅटर्ससाठी आर्चर सध्या यमदूतच ठरत आहे. त्याचा वेग आणि त्याची बॉलिंग करण्याची पद्धत यामुळे प्रत्येक सामन्यात तो सर्रास बळी घेत आहे.

