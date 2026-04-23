Jofra Archer: राजस्थान रॉयल्सचा इतिहास जोफ्रा आर्चरने बदलला, सर्वात मोठा रेकॉर्ड केला स्वतःच्या नावावर

या ३१ वर्षीय खेळाडूच्या आधी हा विक्रम युझवेंद्र चहलच्या नावावर होता, ज्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी ६६ बळी घेतले होते. मात्र, आर्चरने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या मागील सामन्यात तीन बळी घेऊन त्याचा विक्रम मोडला. ही बातमी लिहीपर्यंत, आर्चरने आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी एकूण ६८ बळी घेतले आहेत.
आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक बळी घेणारे टॉप ५ गोलंदाज
स्पर्धेचा ३२वा सामना बुधवारी (२२ एप्रिल, २०२६) लखनौ येथे राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स (RR vs LSG) यांच्यात खेळला गेला. आर्चरची गोलंदाजी विध्वंसक ठरली. त्याने संघासाठी एकूण चार षटके टाकली. या काळात त्याने ५.०० च्या इकॉनॉमी रेटने २० धावांत तीन बळी घेतले. त्याचे बळी एडन मार्कराम (०), मयंक यादव (०) आणि मोहसिन खान (०) हे होते.
इतकचं नाही तर जोफ्रा आर्चर आपली छाप पाडत आहे. आर्चर आयपीएलच्या १९व्या हंगामातही आपली छाप पाडत आहे. आतापर्यंत त्याने संघासाठी एकूण सात सामने खेळले आहेत. त्याने सात डावांमध्ये ११ बळी घेतले आहेत. तो पर्पल कॅपच्या शर्यतीत पाचव्या स्थानावर आहे.
आर्चरची IPL कारकीर्द
आतापर्यंत आर्चरने आयपीएलमध्ये एकूण ५९ सामने खेळले आहेत. त्याने ५९ डावांमध्ये २५.७३ च्या सरासरीने ७० बळी घेतले आहेत. एका सामन्यातील त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी १५ धावांत तीन बळी ही आहे. अनेक बॅटर्ससाठी आर्चर सध्या यमदूतच ठरत आहे. त्याचा वेग आणि त्याची बॉलिंग करण्याची पद्धत यामुळे प्रत्येक सामन्यात तो सर्रास बळी घेत आहे.