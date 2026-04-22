60 वर्षांनंतर बदलणार उसाशी संबंधित कायदा! शेतकऱ्यांचा फायदा की तोटा? Ethanol निर्मितीवरही मोठा परिणाम?

महाराष्ट्रासह सर्व ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी केंद्र सरकार १९६६ च्या 'ऊस (नियंत्रण) आदेशात' (Sugarcane Control Order, 1966) सुधारणा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:01 PM
  • 60 वर्षांनंतर बदलणार उसाशी संबंधित कायदा!
  • शेतकऱ्यांचा फायदा की तोटा?
  • Ethanol निर्मितीवरही होणार मोठा परिणाम?
Sugarcane New Rule : महाराष्ट्रासह सर्व ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी केंद्र सरकार १९६६ च्या ‘ऊस (नियंत्रण) आदेशात’ (Sugarcane Control Order, 1966) सुधारणा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा कायदा साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध, उसाचे दर आणि पुरवठा साखळी नियंत्रित करतो. तब्बल ६ दशकांनंतर होणाऱ्या या बदलांमुळे साखर उद्योगाचे चित्र पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. याचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, केंद्र सरकारने १९६६ च्या ऊस नियंत्रण आदेशाच्या जागी एक व्यापक आणि नवीन नियामक चौकट आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये प्रथमच इथेनॉल उत्पादन, डिजिटल अनुपालन आणि कारखान्यांच्या मंजुरीसाठी एक औपचारिक प्रणाली एकत्र आणली जात आहे. सरकारने या मसुद्यावर २० मे पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.

नुकूल अशी एक नवीन चौकट विकसित

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ च्या मसुद्यात जुन्या कायद्याची मूलभूत रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये वाजवी आणि किफायतशीर किंमत नियम, उसाच्या वाहतुकीवरील नियंत्रण, १४ दिवसांची पेमेंटची मुदत आणि विलंबित पेमेंटवर १५% वार्षिक व्याज यांचा समावेश आहे. पण पूर्णपणे बदललेल्या उद्योगाला अनुकूल अशी एक नवीन चौकट विकसित करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल, कारण सध्या कारखान्यांवर त्यांचे हजारो कोटी रुपये थकीत आहेत.

६०० लिटर इथेनॉल म्हणजे एक टन साखर

१९६६ च्या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऊस नियामक चौकटीत इथेनॉलचा स्पष्ट समावेश करणे, आणि या मसुद्यानुसार साखर कारखान्याच्या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात उसाचा रस, सिरप, साखर आणि मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनाचा समावेश करण्यात आला आहे. एक मजबूत रूपांतरण सूत्र सादर करण्यात आले आहे, ज्यानुसार उत्पादन गणनेसाठी ६०० लिटर इथेनॉल हे एक टन साखरेच्या समतुल्य मानले जाईल.

काही कंपन्यांना बँक गॅरंटीमधून सूट

मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, केवळ इथेनॉल-उत्पादक युनिट्स, जे त्यांच्या आवारात उसाचे गाळप करत नाहीत, त्यांनाच कामगिरी बँक गॅरंटीच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात आली आहे. एकात्मिक साखर-सह-इथेनॉल कारखान्यांवरील नियंत्रणे शिथिल न करता स्वतंत्र इथेनॉल क्षमता वाढवण्यासाठी हा एक हेतुपुरस्सर धोरणात्मक उपक्रम आहे. मसुद्याच्या कलम ६अ ते ६ग मध्ये अशा तरतुदींचा समावेश आहे, ज्या जुन्या आदेशात नव्हत्या. यामध्ये नवीन कारखान्यांसाठी औपचारिक आयईएम-आधारित मंजुरी प्रक्रिया, किमान अंतराची आवश्यकता, कामगिरी बँक गॅरंटी २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि व्यावसायिक उत्पादनासाठी प्रभावी उपाययोजना व कालमर्यादा निश्चित करणे यांचा समावेश आहे.

साखर कारखान्यांमध्ये उत्साह

नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवारे म्हणाले की, १९६६ चा आदेश इथेनॉल अर्थव्यवस्थेच्या खूप आधीपासून अस्तित्वात होता आणि त्यामुळे नवीन कायद्याची गरज होती. दरम्यान, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठ्ठलानी यांनी सांगितले की, या मसुद्यात साखर कारखान्यांवर अधिक कडक देखरेखीची तरतूद देखील आहे. या तरतुदी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.

Published On: Apr 22, 2026 | 09:01 PM

