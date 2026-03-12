Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Impact Of Middle East War On India Foreign Investors Withdraw So Many Crores

India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल ‘इतके’ कोटी 

पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून पूर्णपणे प्रवेश योग्य मार्ग (एफएआर) अंतर्गत जारी केलेल्या सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक) मध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआयएस) सुमारे ४,६३४ कोटींनी कमी झालेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 01:30 PM
India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल 'इतके' कोटी (फोटो-सोशल मीडिया)

India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल 'इतके' कोटी 

Follow Us:
Follow Us:
  • एफपीआय झाले भारतीय सरकारी कर्जात विक्रेते
  • विदेशी गुंतवणूकदारांनी ४,६३४ कोटी काढले
  • कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या
 

India FPI Sell Off: पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून पूर्णपणे प्रवेश योग्य मार्ग (एफएआर) अंतर्गत जारी केलेल्या सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक) मध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआयएस) सुमारे ४,६३४ कोटींनी कमी झालेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, कमकुवत होत चाललेला रुपया आणि वाढत्या बाँड उत्पन्नामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये वाढलेल्या सावधगिरीमुळे ही घसरण झाली आहे. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी एफएआर सिक्युरिटीजमध्ये एकूण परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक अंदाजे ३.२६ लाख कोटी होती, जी २७फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी अंदाजे ३.३१ लाख कोटी होती.

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल

क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतातील सरकारी सिक्युरिटीज, परकीय चलन आणि मुद्रा बाजारांसाठी मध्यवर्ती प्रतिपक्ष म्हणून काम करते. जागतिक बाजारपेठेत पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावादरम्यान ही विक्री झाली आहे. या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे. उदयोन्मुख बाजारातील मालमत्तेत अस्थिरता वाढली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १०० अमेरिकन डॉलर्स ओलांडून १०८ अमेरिकन डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत, त्यामुळे महागाईचा दबाव आणि भारताच्या बाह्य संतुलनाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही झपाट्याने कमकुवत झाला आहे. तो ९२ च्या पातळीच्या खाली आला आहे. तर बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोखे उत्पन्नात ६.७५३२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार बनले विक्रेते
तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत चलनात घसरणीमुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय सरकारी कर्जाबाबत अधिक सावध झाले आहेत. दोन महिन्यांत सुमारे २२,००० कोटी रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मार्चमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निव्वळ विक्रेते बनले आहेत, असे अरेट कॅपिटल (चॉइस ग्रुप) चे उपाध्यक्ष मताप्रसाद पांडे म्हणाले.

IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; ‘या’ क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९२ पर्यंत कमकुवत झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची भारतीय सरकारी कर्जाबाबत सावधगिरी वाढली आहे. अलिकडच्या काळात झालेला निधी बाहेर पडण्याचा प्रवाह या वर्षाच्या सुरुवातीला दिसून आला.

Web Title: Impact of middle east war on india foreign investors withdraw so many crores

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल
1

Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 
2

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?
3

Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?

Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर 
4

Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल ‘इतके’ कोटी 

India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल ‘इतके’ कोटी 

Mar 12, 2026 | 01:30 PM
‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’च्या मंचावर घुमणार मराठीचा हुंकार; गाजणार मराठीचा सन्मान!

‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’च्या मंचावर घुमणार मराठीचा हुंकार; गाजणार मराठीचा सन्मान!

Mar 12, 2026 | 01:29 PM
LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

Mar 12, 2026 | 01:19 PM
मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

Mar 12, 2026 | 01:10 PM
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची रांग; राष्ट्रवादीत अंतर्गत चुरस

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची रांग; राष्ट्रवादीत अंतर्गत चुरस

Mar 12, 2026 | 01:08 PM
PMPML म्हणजे ‘बदल्यांचे आगार’; ६ वर्षांत ८ अध्यक्ष बदलले, IAS पंकज देवरेंची उचलबांगडी

PMPML म्हणजे ‘बदल्यांचे आगार’; ६ वर्षांत ८ अध्यक्ष बदलले, IAS पंकज देवरेंची उचलबांगडी

Mar 12, 2026 | 12:58 PM
राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

Mar 12, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM