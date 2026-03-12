India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल ‘इतके’ कोटी 

India FPI Sell Off: पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून पूर्णपणे प्रवेश योग्य मार्ग (एफएआर) अंतर्गत जारी केलेल्या सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक) मध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआयएस) सुमारे ४,६३४ कोटींनी कमी झालेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, कमकुवत होत चाललेला रुपया आणि वाढत्या बाँड उत्पन्नामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये वाढलेल्या सावधगिरीमुळे ही घसरण झाली आहे. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी एफएआर सिक्युरिटीजमध्ये एकूण परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक अंदाजे ३.२६ लाख कोटी होती, जी २७फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी अंदाजे ३.३१ लाख कोटी होती.
क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतातील सरकारी सिक्युरिटीज, परकीय चलन आणि मुद्रा बाजारांसाठी मध्यवर्ती प्रतिपक्ष म्हणून काम करते. जागतिक बाजारपेठेत पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावादरम्यान ही विक्री झाली आहे. या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे. उदयोन्मुख बाजारातील मालमत्तेत अस्थिरता वाढली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १०० अमेरिकन डॉलर्स ओलांडून १०८ अमेरिकन डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत, त्यामुळे महागाईचा दबाव आणि भारताच्या बाह्य संतुलनाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही झपाट्याने कमकुवत झाला आहे. तो ९२ च्या पातळीच्या खाली आला आहे. तर बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोखे उत्पन्नात ६.७५३२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
परदेशी गुंतवणूकदार बनले विक्रेते
तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत चलनात घसरणीमुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय सरकारी कर्जाबाबत अधिक सावध झाले आहेत. दोन महिन्यांत सुमारे २२,००० कोटी रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मार्चमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निव्वळ विक्रेते बनले आहेत, असे अरेट कॅपिटल (चॉइस ग्रुप) चे उपाध्यक्ष मताप्रसाद पांडे म्हणाले.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९२ पर्यंत कमकुवत झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची भारतीय सरकारी कर्जाबाबत सावधगिरी वाढली आहे. अलिकडच्या काळात झालेला निधी बाहेर पडण्याचा प्रवाह या वर्षाच्या सुरुवातीला दिसून आला.