Iran-US War: समुद्रात महासत्तेचा वेढा! 17 युद्धनौका, 10,000 सैनिक लढाऊ विमानांनी होर्मुझला विळखा; वाचा नेमकं काय घडतंय?

US Navy blockade Iran 2026 : मध्य-पूर्वेतील तणावाचे रूपांतर आता एका मोठ्या सागरी संघर्षात होताना दिसत आहे. अमेरिकेने इराणविरुद्ध आपली सागरी नाकेबंदी (Naval Blockade) कमालीची कडक केली असून, यामुळे इराणचा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेला तेल व्यापार संकटात आला आहे. युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, अमेरिकन नौदलाने आतापर्यंत ३१ जहाजांना इराणी बंदरांकडे जाण्यापासून रोखले असून त्यांना माघारी परतण्यास भाग पाडले आहे. या कारवाईमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी आता युद्धाच्या छावणीत रूपांतरित झाली आहे.
इराणवर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने केवळ कागदी नियम लादले नाहीत, तर प्रत्यक्ष समुद्रात मोठा फौजफाटा उतरवला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने या मोहिमेसाठी १०,००० हून अधिक सैनिक आणि १७ हून अधिक शक्तिशाली युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. यामध्ये विमानवाहू जहाजे (Aircraft Carriers), गाईडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर्स आणि अत्याधुनिक ड्रोन्सचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर आकाशात १०० हून अधिक लढाऊ विमाने आणि निगराणी विमाने सतत गस्त घालत आहेत. कोणतीही चूक इराणला महागात पडेल, असा स्पष्ट संदेश या माध्यमातून अमेरिकेने दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mont Saint Michel: विलोभनीय! दिवसातून दोनदा गायब होते ‘हे’ बेट; ‘येथे’ आहे 1300 वर्षांपासून समुद्राशी लपाछपी खेळणारं रहस्यमय शहर
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल पुरवठा वाहिनी मानली जाते. मात्र, १३ एप्रिलपासून सुरू असलेल्या या नाकेबंदीमुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे मंदावली आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, ३० जूनपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक सामान्य होण्याची शक्यता जवळपास ‘शून्य’ आहे. अडवण्यात आलेली बहुतांश जहाजे ही तेलवाहू (Oil Tankers) आहेत. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत इराण अमेरिकेच्या अटींनुसार वाटाघाटी करत नाही, तोपर्यंत एकही जहाज इराणी बंदरात शिरू शकणार नाही किंवा बाहेर पडू शकणार नाही.
US Central Command says 31 vessels have been redirected back to port or forced to turn around as part of the ongoing US blockade against Iran, with most identified as oil tankers. The move comes even after President Donald Trump extended a ceasefire with Tehran, signaling… pic.twitter.com/stIpXPLSnG — APT News (@APT__News) April 23, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Defense: इराणने अमेरिकेची खोड मोडली! 7 आठवड्यांत निम्मी क्षेपणास्त्रे संपली; पेंटागॉनने मांडला 2027चा सर्वात मोठा बजेट प्रस्ताव
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जरी युद्धविराम (Ceasefire) वाढवला असला तरी, त्यांनी इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी हटवण्यास साफ नकार दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही अमेरिकेची इराणला आर्थिकदृष्ट्या गुडघ्यावर आणण्याची एक दीर्घकालीन रणनीती आहे. पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या शांतता चर्चेतून अद्याप कोणताही ठोस निकाल हाती आलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत उभय देशांत करार होत नाही, तोपर्यंत होर्मुझमधील हा लष्करी तणाव कायम राहणार आहे. गुंतवणूकदारांमध्येही या अनिश्चिततेमुळे घबराट पसरली असून जागतिक तेल बाजारात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.
Ans: अमेरिकन सेंट्रल कमांडच्या अहवालानुसार, नौदलाने आतापर्यंत ३१ जहाजांना अडवून त्यांना बंदरात परतण्यास भाग पाडले आहे.
Ans: अमेरिकेने १०,००० सैनिक, १७ युद्धनौका आणि १०० हून अधिक लढाऊ विमाने या प्रदेशात तैनात केली आहेत.
Ans: सध्याच्या परिस्थितीनुसार, ३० जूनपर्यंत होर्मुझमधील वाहतूक सामान्य होण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे.