Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Indian Stock Market Likely To Open Lower On May 5 Amid Weak Global Cues Experts Suggest Key Stocks To Watch

Stock Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव; जागतिक संकेतांचा परिणाम, घसरणीसह सुरुवात होण्याची शक्यता

Share Market Update: ५ मे रोजी भारतीय शेअर बाजारात सुरुवातीला दबाव दिसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीतील घसरणीमुळे बाजाराची ओपनिंग नकारात्मक राहू शकते.

Updated On: May 05, 2026 | 09:00 AM
Stock Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव; जागतिक संकेतांचा परिणाम, घसरणीसह सुरुवात होण्याची शक्यता

Stock Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव; जागतिक संकेतांचा परिणाम, घसरणीसह सुरुवात होण्याची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे १५९ पॉइंट्सने खाली असल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे.
  • सोमवारी बाजार वाढीसह बंद झाला असून सेन्सेक्स ७७,२६९ आणि निफ्टी २४,११९ वर स्थिरावला.
  • तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांसाठी अनेक शेअर्समध्ये खरेदीची संधी सुचवली आहे.
India Share Market Update: ५ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे, जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १५९ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २४,०४७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या किंमतीत किंचीत घसरण, 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजार उच्चांकी पातळीपासून खाली येत वाढीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ३५५.९० अंकांनी, म्हणजेच ०.४६ टक्क्यांनी वाढून ७७,२६९.४० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १२१.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.५१ टक्क्यांनी वाढून २४,११९.३० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.०३ टक्क्यांनी वाढून ५४,८७८.५० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या वेल्थ मॅनेजमेंट, डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मनप्पुरम फायनान्स आणि पॉलीकॅब इंडियाचे या शेअर्सची शिफारस केली आहे. निओट्रेडरचे सहसंस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आजस भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यामध्ये इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया , लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड आणि जिंदाल स्टील लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार एल अँड टी, एम अँड एम, हीरो मोटोकॉर्प, कोफोर्ज, टाटा टेक्नॉलॉजीज, मनाप्पुरम फायनान्स, इंडिगो, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, दिल्लीवरी, वॉकहार्ट, जिंदाल स्टेनलेस, केईआय इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी या शेअर्सवर जास्त फोकस करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची निवड केली आहे. त्यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये विशाल मेगा मार्ट, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, बेलराईज इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.

Aadhaar Update: एड्रेस प्रूफ नाही? टेन्शन घेऊ नका! आता ‘या’ पर्यायामुळे आधार कार्डवर पत्ता बदलणं झालंय सोपं

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी ५ मे रोजी खरेदीसाठी पाच शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या शेअर्समध्ये चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फिन कंपनी, नेस्को, शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Indian stock market likely to open lower on may 5 amid weak global cues experts suggest key stocks to watch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?
1

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर
2

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड
3

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण
4

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

May 17, 2026 | 02:21 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM
Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

May 17, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM