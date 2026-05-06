Stock Market Today: शेअर बाजारात बाजारात तेजीची अपेक्षा; सेन्सेक्स-निफ्टीसाठी पॉझिटिव्ह ओपनिंगचे संकेत, या शेअर्सवर ठेवा नजर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, चांदीचे दर स्थिर; मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे दर जाणून घ्या
मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स २५१.६१ अंकांनी, म्हणजेच ०.३३ टक्क्यांनी घसरून ७७,०१७.७९ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८६.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.३६ टक्क्यांनी घसरून २४,०३२.८० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३३१.४५ अंकांनी, म्हणजेच ०.६० टक्क्यांनी घसरून ५४,५४७.०५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये व्हीटीएल, आरआर केबल, अंबुजा सिमेंट्स, आरईसी, आयआरएफसी, एबीबी, एम अँड एम, आणि अपोलो मायक्रो सिस्टम्स यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बजाज ऑटो, मीशो, पेटीएम, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज, श्री सिमेंट्स, रॅडिको खेतान, लार्सन आणि टुब्रो, मॅरिको, पूनवाला फिनकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प, केईसी इंटरनॅशनल, बायोकॉन, कोफोर्ज, विक्रान इंजिनिअरिंग, युनायटेड ब्रुअरीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
DA Hike: Bank कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार! महागाई भत्त्यात मोठी वाढ; कोणाच्या खात्यात किती रुपये जमा होणार ?
निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना आदित्य बिर्ला कॅपिटल लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि लॉयड्स इंजिनिअरिंग वर्क्स लिमिटेड हे पाच शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये राईट्स, थिरुमलई केमिकल्स आणि टीबीझेड यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार मनोरमा इंडस्ट्रीज, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, अपोलो मायक्रो सिस्टीम्स, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी आणि ग्रॅविटा इंडिया लिमिटेड हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.