Stock Market Today: शेअर बाजारात बाजारात तेजीची अपेक्षा; सेन्सेक्स-निफ्टीसाठी पॉझिटिव्ह ओपनिंगचे संकेत, या शेअर्सवर ठेवा नजर

Share Market Update: 6 मे रोजी भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक बाजारातील चांगले संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीतील तेजीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 08:59 AM
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 216 पॉइंट्स प्रीमियमवर ट्रेड होत असून बाजार गॅप-अपने उघडण्याचे संकेत आहेत.
  • मंगळवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह बंद झाले होते, पण आज तेजीची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी VTL, REC, M&M, ABBसह अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
India Share Market Update: ६ मे रोजी आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांचा विचार करत हा दावा करण्यात आला आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१६ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,३२२ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स २५१.६१ अंकांनी, म्हणजेच ०.३३ टक्क्यांनी घसरून ७७,०१७.७९ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८६.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.३६ टक्क्यांनी घसरून २४,०३२.८० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३३१.४५ अंकांनी, म्हणजेच ०.६० टक्क्यांनी घसरून ५४,५४७.०५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये व्हीटीएल, आरआर केबल, अंबुजा सिमेंट्स, आरईसी, आयआरएफसी, एबीबी, एम अँड एम, आणि अपोलो मायक्रो सिस्टम्स यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बजाज ऑटो, मीशो, पेटीएम, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज, श्री सिमेंट्स, रॅडिको खेतान, लार्सन आणि टुब्रो, मॅरिको, पूनवाला फिनकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प, केईसी इंटरनॅशनल, बायोकॉन, कोफोर्ज, विक्रान इंजिनिअरिंग, युनायटेड ब्रुअरीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना आदित्य बिर्ला कॅपिटल लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि लॉयड्स इंजिनिअरिंग वर्क्स लिमिटेड हे पाच शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये राईट्स, थिरुमलई केमिकल्स आणि टीबीझेड यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार मनोरमा इंडस्ट्रीज, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, अपोलो मायक्रो सिस्टीम्स, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी आणि ग्रॅविटा इंडिया लिमिटेड हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 06, 2026 | 08:59 AM

