Aadhaar Update: एड्रेस प्रूफ नाही? टेन्शन घेऊ नका! आता ‘या’ पर्यायामुळे आधार कार्डवर पत्ता बदलणं झालंय सोपं

Property Rights: पालकांच्या मालमत्तेवर प्रत्येक मुलाचा अधिकार नसतो, मग कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या सविस्तर
याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांसोबत किंवा जोडीदारासोबत राहत असाल, तर त्यांच्या आधार कार्डवर नमूद असलेल्या पत्त्याच्या आधारे तुम्ही तुमचा स्वतःचा पत्ता अद्ययावत करू शकता. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सविस्तर पद्धत खाली सोप्या भाषेत स्पष्ट केली आहे:
You can update the address in your Aadhaar without having an address proof document. Watch full video to see the complete process.#Aadhaar #UIDAI #AadhaarApp #AddressUpdate #HoF@GoI_MeitY @AshwiniVaishnaw @JitinPrasada @SecretaryMEITY @NeGD_GoI @mygovindia @PIB_India… pic.twitter.com/wIk1lXYtsi — Aadhaar (@UIDAI) May 2, 2026
१: सर्वप्रथम, तुमच्या फोनवर ‘Aadhaar App उघडा आणि तुमचा ६-अंकी PIN वापरून लॉग-इन करा. त्यानंतर, ‘Services’ विभागात जा आणि ‘Address Update’वर क्लिक करा. येथे तुम्हाला ‘Update Your Address Using a Family Member’s Aadhaar’ असा पर्याय दिसेल. हा पर्याय निवडा आणि पुढे जा.
२: स्क्रीनवर प्रदर्शित झालेली माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि ‘Continue To Update Address’ वर टॅप करा. जर तुम्ही तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरच ॲप वापरत असाल, तर OTP ची आवश्यकता भासणार नाही; अन्यथा, तुमच्या नोंदणीकृत क्रमांकावर एक OTP पाठवला जाईल, जो तुम्हाला तिथे प्रविष्ट करावा लागेल.
३: आता, तुम्हाला त्या ‘कुटुंब प्रमुखाचा’आधार क्रमांक प्रविष्ट करावा लागेल, ज्यांचा पत्ता तुम्हाला वापरायचा आहे. त्यानंतर, त्यांच्याशी असलेले तुमचे नाते (उदा. वडील, पती, पत्नी, इत्यादी) निवडा आणि ‘Self Declaration’ बॉक्सवर खूण करा. यानंतर, तुम्हाला तुमचे ‘Face Authentication’ पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
४: या सेवेसाठी ₹७५ इतके शुल्क लागू आहे. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीचा वापर करून हे शुल्क भरू शकता. पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर, तुम्हाला एक ‘पावती’ मिळेल, ज्यावर एक अद्वितीय SRN नमूद केलेला असेल. ही पावती सुरक्षितपणे जपून ठेवा, कारण कुटुंब प्रमुखाला तिची आवश्यकता भासणार आहे.
५: आता, कुटुंब प्रमुखाने त्यांच्या स्वतःच्या ‘आधार ॲप’मध्ये लॉग-इन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ‘Services’ विभागात जाऊन ‘Member Request’ वर क्लिक करावे. तिथे, त्यांनी तुम्ही दिलेला SRN क्रमांक प्रविष्ट करावा. नवीन पत्ता कुटुंब प्रमुखाच्या स्क्रीनवर दिसेल; त्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, त्यांनी ‘Approve’ बटण दाबावे. कुटुंब प्रमुखाने विनंती मंजूर करताच, तुमचा पत्ता अद्यतनित करण्याची प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण होईल.
Medical Emergency: Flight मध्ये आजारी पडलात तर उपचारांचा खर्च कोण करतं? Airlines, विमा कंपनी की तुम्ही स्वतः?