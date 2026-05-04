Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… हिरव्या रंगात होणार बाजाराची सुरुवात; ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात चांगले रिटर्न्स

Share Market Update: जागतिक घडामोडींमुळे आज भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. ग्लोबल संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीमधील तेजीमुळे आज बाजार हिरव्या निशाणावर उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 08:59 AM
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर जागतिक बाजारात तेजी
  • भारतीय बाजारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता
  • सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०आज हिरव्या रंगात उघडण्याची शक्यता
India Share Market Update: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण युद्धात तटस्थ देशांना मदत करण्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर जागतिक बाजारात तेजी पाहायला मिळाली आहे. याचाच परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील झाला असून आज ४ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १४२ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,२४० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

महाराष्ट्र दिनानिमित्त शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार व्यवहारासाठी बंद होता. गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स ५८२.८६ अंकांनी, म्हणजेच ०.७५ टक्क्यांनी घसरून ७६,९१३.५० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १८०.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.७४ टक्क्यांनी घसरून २३,९९७.५५ वर स्थिरावला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज, साई लाईफ सायन्सेस, रिलायन्स, सेल (SAIL), जीपीपीएल (GPPL), थर्मॅक्स आणि टाटा कॅपिटल हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना सिन्जीन इंटरनॅशनल लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीसीएल प्रॉडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड आणि टेनेको क्लीन एअर इंडिया लिमिटेड हे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी निवडलेल्या शेअर्समध्ये थिरुमलई केमिकल्स, सीईएससी आणि भारत डायनॅमिक्स यांचा समावेश आहे.

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बीएचईएल, अंबुजा सिमेंट्स, टाटा टेक्नॉलॉजीज, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, एथर एनर्जी, कोटक महिंद्रा बँक, डीमार्ट, अदानी एंटरप्रायझेस, सीडीएसएल, व्होडाफोन आयडिया, इंडस टॉवर्स, मझागाव डॉक शिपबिल्डर्स, झेन टेक्नॉलॉजीज, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार पॉंडी ऑक्साइड्स अँड केमिकल्स, ब्लिस जीव्हीएस फार्मा, एसजेएस एंटरप्रायझेस, भारत सीट्स आणि रेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 04, 2026 | 08:59 AM

