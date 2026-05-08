Shreerang Godbole : श्रीरंग कळण्यासाठी ‘हे’ चित्रपट पहा! कथा मांडण्याची एक वेगळी शैली

डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाळ या २०२६ मधील चित्रपटात रहस्य आणि हलक्या फुलक्या क्षणांचा उत्तम समतोल दिसून येतो. गुंतागुंतीच्या सुगाव्यांमधून उलगडत जाणारी कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते. त्यानंतर साडे माडे तीन हा शहरी नातेसंबंधांवरील हलकाफुलका चित्रपट अनेक व्यक्तिरेखा असूनही सहज आणि प्रवाही वाटतो. दैनंदिन आयुष्यातील विनोद आणि आधुनिक नात्यांतील गोंधळ यामुळे हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतो.
एक डाव भुताचा मध्ये अलौकिक संकल्पनेला हलक्याफुलक्या विनोदासोबत जोडत श्रीरंग गोडबोले यांनी वेगळा प्रयोग केला होता. भुतांच्या कथेलाही साधेपणा आणि मनोरंजनाची जोड देत त्यांनी ती सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली. तर नवरा माझा नवसाचा या सुपरहिट कॉमेडीत गैरसमज आणि प्रसंगनिहाय वाढत जाणारा गोंधळ अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. विनोदाचा नैसर्गिक प्रवाह आणि अचूक टायमिंग हे या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य ठरले.
याशिवाय चिंटू हा एका लहान मुलाच्या दृष्टीकोनातून सांगितलेला भावनिक चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करतो. निरागसता, कुटुंबीय नाती आणि छोट्या क्षणांमधील आनंद यांचे सुंदर चित्रण यात पाहायला मिळते. कथा सरळ ठेवत भावनांना नैसर्गिकरित्या पोहोचवण्याची श्रीरंग गोडबोले यांची ताकद या चित्रपटातून स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच त्यांच्या कथा आजही प्रेक्षकांच्या मनात कायम घर करून राहतात.