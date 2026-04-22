Trade War : Trump यांचं टेन्शन वाढलं! भारताचा ‘प्लॅन बी’ ठरला गेमचेंजर! ‘या’ देशासोबत हातमिळवणी करुन भेदला चक्रव्यूह

अलीकडील निर्यात आकडेवारीनुसार, भारताची सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. आयात शुल्कानंतर उद्ध्वस्त होण्याची भीती असलेल्या या उद्योगाने सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. विशेषतः कोळंबीला विक्रमी मागणी दिसून आली आहे. खरे तर, अमेरिकेने सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर आयात शुल्क लावल्यानंतर, मोदी सरकारने चीनमध्ये पर्याय शोधले. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनने भारतातून विक्रमी प्रमाणात सी-फूडची आयात केली, ज्यात विशेषतः कोळंबीला सर्वाधिक मागणी होती.
सीफूड एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाच्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत ८.२८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ७२,३२५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, या कालावधीत भारताची सागरी उत्पादनांची निर्यात १९.३२ लाख टनांवर पोहोचली. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांमुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला असूनही ही वाढ झाली. पण चीनने याची भरपाई केली आणि येथील निर्यातीचा खर्चही अमेरिकेपेक्षा कमी होता.
सी-फूडच्या एकूण निर्यातीकडे पाहिल्यास, त्यात कोळंबीचा वाटा दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, एकूण सी-फूडच्या निर्यातीत कोळंबीचा वाटा ४६,९७३ कोटी रुपये होता. यावेळी, कोळंबीच्या निर्यातीत प्रमाणाच्या बाबतीत ४.६ टक्के आणि मूल्याच्या बाबतीत ६.३२ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. कमाईच्या बाबतीत अमेरिका २.३२ अब्ज डॉलर्ससह अव्वल स्थानी राहिली असली तरी, प्रमाणाच्या बाबतीत सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या मूल्यात १४ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.
शुल्क आकारल्यापासून अमेरिकेच्या बाजारपेठेत होणारी भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात घटली असली तरी, इतर बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढली आहे. विशेषतः चीनला होणाऱ्या निर्यातीत मूल्याच्या दृष्टीने २२.७ टक्के आणि प्रमाणाच्या दृष्टीने २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारतातून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीच्या मूल्यात जवळपास ३८ टक्के वाढ झाली आहे, तर प्रमाणात ३५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारताने आग्नेय आशियातूनही ३६.१ टक्के अधिक कमाई केली असून, २८ टक्क्यांहून अधिक किमतीचा माल पाठवला आहे. याशिवाय, जपानला होणाऱ्या सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत ६.५५ टक्के वाढ झाली आहे.