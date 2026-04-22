  Indias Sea Food Export Reach On Record Amid Trump Impose Tariff China Become Highest Importer Marathi News

Trade War : Trump यांचं टेन्शन वाढलं! भारताचा 'प्लॅन बी' ठरला गेमचेंजर! 'या' देशासोबत हातमिळवणी करुन भेदला चक्रव्यूह

गेल्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला, तेव्हा सागरी खाद्य निर्यातदारांना सर्वाधिक फटका बसला. आयात शुल्कापूर्वी, अमेरिका हा भारतीय सी-फूडचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:43 PM
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक; एका कार्यक्रमादरम्यान गोळीबार, ट्रम्प यांना तातडीने...

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक; एका कार्यक्रमादरम्यान गोळीबार, ट्रम्प यांना तातडीने... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Donald Trump यांचं टेन्शन वाढलं!
  • भारताचा ‘प्लॅन बी’ ठरला गेमचेंजर!
  • ‘या’ देशासोबत हातमिळवणी 
Indias Sea Food Export : गेल्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला, तेव्हा सागरी खाद्य निर्यातदारांना सर्वाधिक फटका बसला. आयात शुल्कापूर्वी, अमेरिका हा भारतीय सी-फूडचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता. मात्र, आयात शुल्कानंतर सी-फूडची निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटली, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना हजारो कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा धोका निर्माण झाला. त्यानंतर मोदी सरकारने आपल्या ‘प्लॅन बी’वर काम सुरू केले आणि आता आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, ‘प्लॅन बी’ प्रचंड यशस्वी ठरला असून त्याने ट्रम्प यांची रणनीती हाणून पाडली आहे.

उद्योगाने सर्वाधिक वाढ नोंदवली

अलीकडील निर्यात आकडेवारीनुसार, भारताची सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. आयात शुल्कानंतर उद्ध्वस्त होण्याची भीती असलेल्या या उद्योगाने सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. विशेषतः कोळंबीला विक्रमी मागणी दिसून आली आहे. खरे तर, अमेरिकेने सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर आयात शुल्क लावल्यानंतर, मोदी सरकारने चीनमध्ये पर्याय शोधले. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनने भारतातून विक्रमी प्रमाणात सी-फूडची आयात केली, ज्यात विशेषतः कोळंबीला सर्वाधिक मागणी होती.

आकडे तुम्हाला खूश करतील

सीफूड एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाच्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत ८.२८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ७२,३२५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, या कालावधीत भारताची सागरी उत्पादनांची निर्यात १९.३२ लाख टनांवर पोहोचली. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांमुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला असूनही ही वाढ झाली. पण चीनने याची भरपाई केली आणि येथील निर्यातीचा खर्चही अमेरिकेपेक्षा कमी होता.

कोळंबी सर्वात मोठा निर्यातदार

सी-फूडच्या एकूण निर्यातीकडे पाहिल्यास, त्यात कोळंबीचा वाटा दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, एकूण सी-फूडच्या निर्यातीत कोळंबीचा वाटा ४६,९७३ कोटी रुपये होता. यावेळी, कोळंबीच्या निर्यातीत प्रमाणाच्या बाबतीत ४.६ टक्के आणि मूल्याच्या बाबतीत ६.३२ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. कमाईच्या बाबतीत अमेरिका २.३२ अब्ज डॉलर्ससह अव्वल स्थानी राहिली असली तरी, प्रमाणाच्या बाबतीत सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या मूल्यात १४ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.

भारतीय सी-फूड कोणी खरेदी केले?

शुल्क आकारल्यापासून अमेरिकेच्या बाजारपेठेत होणारी भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात घटली असली तरी, इतर बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढली आहे. विशेषतः चीनला होणाऱ्या निर्यातीत मूल्याच्या दृष्टीने २२.७ टक्के आणि प्रमाणाच्या दृष्टीने २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारतातून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीच्या मूल्यात जवळपास ३८ टक्के वाढ झाली आहे, तर प्रमाणात ३५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारताने आग्नेय आशियातूनही ३६.१ टक्के अधिक कमाई केली असून, २८ टक्क्यांहून अधिक किमतीचा माल पाठवला आहे. याशिवाय, जपानला होणाऱ्या सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत ६.५५ टक्के वाढ झाली आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 03:43 PM

Farmer Protest : 'जखमेवर मीठ' की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत 'असा' महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM