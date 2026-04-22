उन्हाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी झटपट बनवा पौष्टिक नाचणीचा हलवा, हाडांना मिळेल भरपूर पोषण

वर्षाच्या बाराही महिने आहारात नाचणीचा समावेश करावा. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये नाचणीचा हलवा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:35 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. कारण घामावाटे शरीरातील पाणी बाहेर पडून जाते आणि खूप जास्त थकवा, अशक्तपणा येऊन आरोग्य बिघडते. बऱ्याचदा सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर विविध तिखट किंवा तेलकट पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही झटपट नाचणीचा पौष्टिक हलवा बनवू शकता. नाचणी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. नाचणीचा आहारात समावेश केल्यास हाडांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. सर्वच बाराही महिने आहारात तुम्ही नाचणीचे सेवन करू शकता. यामुळे हाडे बळकट होतात आणि हाडांचे आरोग्य सुधारते. कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध असलेली नाचणी वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा खूप जास्त प्रभावी ठरते. नाचणीमध्ये फायबर आणि पॉलिफेनॉल युक्त घटक आढळून येतात, ज्यामुळे रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. जाणून घ्या नाचणी हलवा बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • नाचाणी
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • गुळ
  • वेलची पावडर
  • मीठ
  • तूप
कृती:

  • नाचणीचा हलवा बनवण्यासाठी, सगळ्यात आधी नाचणी पाण्यात काही वेळ भिजत ठेवा. त्यानंतर ३ तासांनी नाचणीमधील पाणी काढून घ्या.
  • मिक्सरमध्ये भिजलेली नाचणी, ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि् थोडस पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
  • नाचणीमधील सर्व पाणी गाळून घ्या. त्यानंतर नाचणीच्या दुधामध्ये गुळ पावडर, मीठ आणि वेलची पावडर मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण काही वेळ तसेच ठेवून घ्या. मोठ्या भांड्याला तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून वाफवण्यासाठी ठेवून द्या.
  • २० मिनिटं झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. तयार केलेला नाचणीचा हलवा ताटात काढून तुमच्या आवडीनुसार तुकडे करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला पौष्टिक नाचणीचा हलवा.
 

