US Defense: इराणने अमेरिकेची खोड मोडली! 7 आठवड्यांत निम्मी क्षेपणास्त्रे संपली; पेंटागॉनने मांडला 2027चा सर्वात मोठा बजेट प्रस्ताव

US Missile Stock:इराणसोबतच्या सात आठवड्यांच्या युद्धामुळे अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र आणि दारुगोळ्याचा साठा ५० टक्क्यांनी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे, त्यामुळे पेंटागॉनने आता २०२७ साठी तातडीने वाढीव संरक्षण बजेटची मागणी केली

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:35 PM
इराण युद्धात अमेरिकेची शस्त्रसामग्री झाली निम्मी; पेंटागॉनने २०२७ साठी केली वाढीव संरक्षण बजेटची मागणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • शस्त्रसाठा निम्म्यावर
  • १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी
  • ड्रोन युद्धावर भर

Pentagon budget 2027 request 1.5 trillion : जागतिक महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेला (America) इराणसोबतच्या संघर्षात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाला ७ आठवडे पूर्ण होत असतानाच, अमेरिकेच्या संरक्षण मुख्यालयातून म्हणजेच पेंटागॉनमधून एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या भीषण युद्धामुळे अमेरिकेचा अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा आणि दारुगोळ्याचा साठा तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. ही तूट इतकी मोठी आहे की, अमेरिकेला आता आपला २०२७ चा संरक्षण अर्थसंकल्प ऐतिहासिकरीत्या वाढवावा लागत आहे.

महागड्या क्षेपणास्त्रांचा ‘गेम ओव्हर’?

सीएनएन (CNN) आणि एपी (AP) च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने या सात आठवड्यांत आपली ४५ टक्के ‘प्रिसिजन गाईडेड’ (अचूक मारा करणारी) क्षेपणास्त्रे वापरून संपवली आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे इराणने पाठवलेले स्वस्त आत्मघाती ड्रोन्स पाडण्यासाठी अमेरिकेला आपली लाखो डॉलर्सची ‘पॅट्रियट’ आणि ‘थाड’ (THAAD) सारखी महागडी इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे वापरावी लागली. यामुळे अमेरिकेची हवाई संरक्षण प्रणाली आता एका चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. तज्ञांच्या मते, ज्या वेगाने ही क्षेपणास्त्रे वापरली जात आहेत, त्या वेगाने त्यांची पुन्हा निर्मिती करणे सध्याच्या घडीला अशक्य आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

ऐतिहासिक १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी

या शस्त्रसाठ्याची पुनर्रचना करण्यासाठी पेंटागॉनने २०२७ साठी १.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या भरघोस बजेटची मागणी केली आहे. यात केवळ दारुगोळ्यासाठी ३० अब्ज डॉलर्सची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, नौदलासाठी टोमाहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांची खरेदी ७८५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षी केवळ ५५ होती. यावरून युद्धाची तीव्रता आणि अमेरिकेची गरज स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच, ४४,५०० अतिरिक्त सैनिकांची भरती करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन लष्कराचे बळ वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

ड्रोन आणि तंत्रज्ञानावर ७४ अब्ज डॉलर्सचा जुगार

इराणच्या ड्रोन तंत्रज्ञानाने अमेरिकेला जेरीस आणल्यामुळे आता अमेरिकेने आपला मोर्चा ड्रोन युद्धाकडे वळवला आहे. नवीन बजेटमध्ये आधुनिक ड्रोन आणि संबंधित तंत्रज्ञानावर ७४ अब्ज डॉलर्स खर्च केले जाणार आहेत. शत्रूचे ड्रोन हवेतच नष्ट करण्यासाठी ‘काउंटर-ड्रोन’ प्रणालीकरिता स्वतंत्र २१ अब्ज डॉलर्सची मागणी करण्यात आली आहे. १९६२ च्या जहाजबांधणी कार्यक्रमानंतरची ही अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी संरक्षण गुंतवणूक मानली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

भविष्यातील आव्हाने आणि वाढता खर्च

पेंटागॉनचे अधिकारी ज्युल्स हर्स्ट तिसरे यांनी स्पष्ट केले की, या बजेटमध्ये इराणशी संबंधित सध्याच्या अतिरिक्त कार्यवाही खर्चाचा समावेश नाही. याचा अर्थ असा की, जर युद्ध लांबले तर हा खर्च आणखी कित्येक पटीने वाढू शकतो. टोमाहॉकसारख्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वारेमाप वापर लष्करी तज्ञांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जर अमेरिकेने तातडीने आपला शस्त्रसाठा भरला नाही, तर जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या लष्करी वर्चस्वाला मोठी खीळ बसू शकते.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराण युद्धात अमेरिकेचे किती नुकसान झाले आहे?

    Ans: सात आठवड्यांच्या युद्धात अमेरिकेचा ५०% शस्त्रसाठा आणि ४५% अचूक मारा करणारी क्षेपणास्त्रे संपली आहेत.

  • Que: पेंटागॉनने २०२७ साठी किती बजेट मागितले आहे?

    Ans: पेंटागॉनने १.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या ऐतिहासिक संरक्षण बजेटची मागणी केली आहे.

  • Que: थाड (THAAD) आणि पॅट्रियट प्रणालीचे महत्त्व काय?

    Ans: थाड बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे रोखते, तर पॅट्रियट कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि विमाने पाडण्यासाठी वापरली जाते. युद्धात या दोन्ही प्रणालींवर प्रचंड ताण आला आहे.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

