India Tech Growth 2026: भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी सुवर्णवर्ष; १.२५ लाख नव्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध

२०२५ मध्ये त्यानुसार तांत्रिक प्रतिभेची कमतरता ४४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना दर्जेदार कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार द्यावे लागतील, २०२४ च्या तुलनेत सरासरी पगार १८ टक्क्यांनी वाढेल. यामुळे दर्जेदार कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा आणि सायबर सुरक्षा यांच्याशी संबंधित नोकऱ्यांची मागणी ५१ टक्क्यांनी वाढली आहे. पूर्वी, ही क्षेत्रे प्रायोगिक मानली जात होती, परंतु आता ती कंपन्यांसाठी महत्त्वाची गरज बनली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्राला २०२५ मध्ये ‘प्रतिभा युद्ध’ चा सामना करावा लागत आहे, ज्यामध्ये कुशल कामगारांची कमतरता ४४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याचा थेट परिणाम पगार रचनेवर झाला आहे. विशेषतः मशीन लर्निंग इंजिनिअर्स, डेटा इंजिनिअर्स आणि फुल-स्टॅक डेव्हलपर्ससारख्या पदांसाठी, कंपन्या कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहेत.
भारतात जागतिक क्षमता केंद्रे वेगाने विस्तारत आहेत. अहवालानुसार, जीसीसीमध्ये भरती दर २० टक्क्यांनी वाढले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत, याव्यतिरिक्त, कॅम्पस प्लेसमेंटमध्येही १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डीप-टेक, फिनटेक, हेल्थ-टेक आणि सॉफ्टवेअर-अॅज-अ-सर्व्हिस स्टार्टअप्स या नवीन भरती प्रक्रियेचे नेतृत्व करत आहेत. गुंतवणूकीची काळजी घेतली जात असताना, एआय आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मभोवती स्पष्ट धोरणे असलेल्या कंपन्या त्यांच्या डेटा टीमचा विस्तार करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.