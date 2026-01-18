Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Indias Net Fdi Falls Sharply Despite Stable Inflows Careedge Report Reveals

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

२०२० ते २०२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये, भारतात एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ ७० ते ८५ अब्ज डॉलर्सच्या श्रेणीत राहिला, परंतु वाढ स्थिर राहिली. केअर एज रेटिंग्जच्या आकडेवारीनुसार, या काळात एकूण थेट परकीय गुंतवणूक २ टक्के होती.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:59 AM
India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

Follow Us:
Follow Us:
  • केअरएजच्या अहवालात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित
  • एफडीआय स्थिर, पण निव्वळ प्रवाहात मोठी घसरण
  • सेवा क्षेत्र आघाडीवर, औषधनिर्माणात घसरण
 

India FDI Slowdown: २०२० ते २०२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये, भारतात एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ ७० ते ८५ अब्ज डॉलर्सच्या श्रेणीत राहिला, परंतु या काळात वाढ जवळजवळ स्थिर राहिली. केअर एज रेटिंग्जच्या आकडेवारीनुसार, या काळात एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीचा सरासरी वार्षिक विकास दर सुमारे २ टक्के होता. तथापि, अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे याच काळात भारतात निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूकीत मोठी घट झाली आहे. केअरएजच्या मते, २०२० या आर्थिक वर्षात निव्वळ एफडीआयचा प्रवाह ४४ अब्ज डॉलर्स होता, जो २०२५ या आर्थिक वर्षांत फक्त १ अब्ज डॉलर्सवर घसरला. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, सकल एफडीआयमध्ये सुधारणा दिसून आली असली तरी, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुली झाल्यामुळे आणि भारतातून बाहेर पडणाऱ्या FDI च्या प्रवाहात वाढ झाल्यामुळे निव्वळ FDI वर मोठा दबाव आला आहे.

अहवालानुसार, २०२३ आणि २०२४ या आर्थिक वर्षात सकल एफडीआय सुमारे ७१ अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिला, जो २०२५ या आर्थिक वर्षात १३ टक्क्यांनी वाडून ८१ अब्ज डॉलर्स झाला. तरीही, नफा परत पाठवल्यामुळे आणि बाह्य एफडीआयमध्ये तीव्र वाढ झाल्यामुळे २०२४ या आर्थिक वर्षात निव्वळ एफडीआय १० अब्ज डॉलर्सवर घसरला आणि २०२५ या आर्थिक वर्षांत फक्त १ अब्ज डॉलर्सवर आला. तथापि, केअरएजने असेही अधोरेखित केले की भारतातील आवक एफडीआयवरील सरासरी परतावा ७.३ टक्के आहे, जो अनेक उदयोन्मुख आणि विकसित अर्थव्यवस्थांपेक्षा चांगला आहे. अहवालानुसार,  परदेशी कंपनीचे पुनर्गुतवणूक किंवा नफ्याचे परतावा हे त्याच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आणि भांडवली वाटप धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.

हेही वाचा: India 5G Network: डिजिटल भारताची झेप! 5G वापरात भारत जगात ‘या’ क्रमांकावर

जागतिक थेट गुंतवणुकीच्या परिदृश्याकडे पाहता, अहवालात असे नमूद केले आहे की अलिकडच्या वर्षांत जागतिक थेट गुंतवणुकीचा प्रवाह कमकुवत आहे आणि जीडीपी वाढीपेक्षा मागे आहे. जागतिक थेट परकीय गुंतवणूक आणि जीडीपी प्रमाण २०२१ मध्ये २.४ टक्क्यांच्या शिखरावरून २०२४ मध्ये १.३ टक्क्यापर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापासून ही घसरण सुरूच आहे, जेव्हा ती २००७ मध्ये ५.३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. अहवालात युरोपमधून थेट परकीय गुंतवणूकीत घट आणि अमेरिकेतून येणाऱ्या प्रवाहात स्थिरता दर्शविली आहे.

याउलट, जागतिक थेट परकीय गुंतवणूकीत चीनचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात तो कमी होता, जो महामारीनंतरच्या काळात सरासरी ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. व्हिएतनाम, मेक्सिको आणि संसाधनांनी समृद्ध आफ्रिकन देशांसारख्या चीन धोरणाचा फायदा घेणाऱ्या देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, जागतिक बेट परकीय गुंतवणूकीत भारताचा वाटा २.९ टक्क्यांवरून २.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे, ज्याचे मुख्य कारण नफ्याचे वाढलेले परतावा असल्याचे म्हटले जाते.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, सेवा क्षेत्र हे सर्वात मोठे घेट गुंतवणुकीचे क्षेत्र होते, जे एकूण गुंतवणूकीच्या १९ टक्के होते. त्यानंतर संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्र होते. ज्याला १६ टक्के थेट गुंतवणुकीचे क्षेत्र मिळाले. व्यापार आणि अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रांना प्रत्येकी ८ टक्के मिळाले. या काळात, व्यापार, अपारंपारिक ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि रसायनामध्ये (खते वगळून) एफडीआय वाढला, तर औषधनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झाली. अहवालात असेही म्हटले आहे की, सेमीकंडक्टर, इलेट्रिक वाहने, बॅटरी स्टोरेज आणि डेटा सेंटर्स यांसारखे उदयोन्मुख क्षेत्र परदेशी गुतवणूकदारांसाठी अधिकाधिक आकर्षक होत आहेत.

Web Title: Indias net fdi falls sharply despite stable inflows careedge report reveals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
2

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
3

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 
4

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

Jan 19, 2026 | 06:37 PM
‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

Jan 19, 2026 | 06:35 PM
IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Jan 19, 2026 | 06:32 PM
Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Jan 19, 2026 | 06:27 PM
Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Jan 19, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM