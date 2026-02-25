Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • India Us Announce Historic Ai Partnership Ai Revolution Begins With Pax Silica

India-US AI Partnership: भारत-अमेरिकेचा ऐतिहासिक ‘AI’ भागीदारी जाहीर; ‘पॅक्स सिलिका’द्वारे एआय क्रांतीची सुरुवात

भारत आणि अमेरिकेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक 'अमेरिका-भारत एआय संधी भागीदारी' ची घोषणा केली आहे. या कराराचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील तांत्रिक सहकार्याला एक नवीन आणि शक्तिशाली दिशा प्रदान करणे आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:21 AM
India-US AI Partnership: भारत-अमेरिकेचा ऐतिहासिक 'AI' भागीदारी जाहीर; ‘पॅक्स सिलिका’द्वारे एआय क्रांतीची सुरुवात

India-US AI Partnership: भारत-अमेरिकेचा ऐतिहासिक 'AI' भागीदारी जाहीर; ‘पॅक्स सिलिका’द्वारे एआय क्रांतीची सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:

India-US AI Partnership: भारत आणि अमेरिकेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक ‘अमेरिका-भारत एआय संधी भागीदारी’ ची घोषणा केली आहे. या कराराचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील तांत्रिक सहकार्याला एक नवीन आणि शक्तिशाली दिशा प्रदान करणे आहे. हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सामायिक दृष्टिकोनातील “पॅक्स सिलिका” चौकटीचा भाग आहे. या भागीदारीचा प्राथमिक उद्देश भविष्यातील एआय आव्हानांना भीतीपेक्षा विकासाच्या महत्त्वपूर्ण संधी म्हणून पाहणे आहे.

भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे “पॅक्स सिलिका” नावाची एक नवीन तांत्रिक क्रांती सुरू केली आहे. या करारांतर्गत, दोन्ही देश विशेषतः एआयच्या भौतिक पायांवर लक्ष केंद्रित करतील, जसे की महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन. भविष्यातील गरजांसाठी ऊर्जा आणि संगणकीय क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने ही भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जाते.

दोन्ही देशांचा असा विश्वास आहे की एआय विकास विश्वासार्ह सहकार्य आणि मुक्त उद्योगाच्या तत्त्वांवर आधारित असावा. एक पारदर्शक वातावरण तयार केले जाईल जे आर्थिक सुरक्षा आणि तांत्रिक नवोपक्रमांना सतत प्रोत्साहन देऊ शकेल. या उपक्रमाद्वारे, स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सना एआय प्रणालींची चाचणी आणि विस्तार करण्यासाठी भरीव संसाधने मिळतील.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “ट्रस्ट” उपक्रमाद्वारे त्यांचे धोरणात्मक संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहेत. या दृष्टिकोनाअंतर्गत, दोन्ही देश एआयला मानवतेच्या प्रगतीत मोठा हातभार लावणारी संधी म्हणून पाहतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की मुक्त जगासाठी सर्वात मोठा धोका एआयची प्रगती नाही तर त्याचे नेतृत्व करण्यात अपयश आहे.

सहकार्याच्या या चौकटीअंतर्गत, संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना विशेषतः प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देश कुशल कार्यबल विकसित करण्यासाठी शैक्षणिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार करतील. एक विश्वासार्ह सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तयार करणे हे देखील या एआय सहकार्याचे प्रमुख प्राधान्य आहे.

एआय क्रांतीच्या यशासाठी खाजगी क्षेत्राची सर्जनशील शक्ती सर्वात मोठी चालक किंवा इंजिन मानली जाते. दोन्ही देश सीमापार उद्यम भांडवल प्रवाह आणि पुढील पिढीच्या डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतील. यामुळे पुढील पिढीच्या प्रोसेसर आणि संगणकीय संसाधनांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल, ज्यामुळे नवीन एआय मॉडेल्सचा विकास शक्य होईल.

खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियामक चौकट गुंतवणूक-अनुकूल आणि सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे कोडर आणि प्लॅटफॉर्मना सुरक्षित एआय प्रणाली विकसित करण्याची आणि जागतिक स्तरावर त्यांची व्याप्ती वाढवण्याची संधी मिळेल. या भागीदारीचे उद्दिष्ट एआय अनुप्रयोगांच्या विकासासाठी एक सामान्य आणि मजबूत व्यासपीठ तयार करणे आहे.

Web Title: India us announce historic ai partnership ai revolution begins with pax silica

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NASSCOM Revenue Growth: भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये वाढ; महसूल ३१५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणार
1

NASSCOM Revenue Growth: भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये वाढ; महसूल ३१५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणार

Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ
2

Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती
3

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

US-India Trade: भारत-अमेरिका व्यापार करार अडचणीत? दौरा पुढे ढकलल्याने वाढला तणाव  
4

US-India Trade: भारत-अमेरिका व्यापार करार अडचणीत? दौरा पुढे ढकलल्याने वाढला तणाव  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

Feb 26, 2026 | 07:15 AM
Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

Feb 26, 2026 | 07:05 AM
3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

Feb 26, 2026 | 06:15 AM
लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

Feb 26, 2026 | 05:30 AM
Career Tips : गायक म्हणून घडवा करिअर! ‘या’ गोष्टी असतात महत्वाच्या; पैसाही फेमही

Career Tips : गायक म्हणून घडवा करिअर! ‘या’ गोष्टी असतात महत्वाच्या; पैसाही फेमही

Feb 26, 2026 | 04:15 AM
शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

Feb 26, 2026 | 02:35 AM
कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

Feb 26, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM