Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला सुरु राहणार की बंद? 

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमुळे भारतीय शेअर बाजार १५ जानेवारी रोजी बंद राहणार आहे. सोमवारी राष्ट्रीय शेअर बाजाराने जारी केलेल्या परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली. पूर्वीच्या एक्सचेंज परिपत्रकात अंशतः बदल करून, महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमुळे एक्सचेंजने गुरुवार, १५ जानेवारी २०२६ रोजी भांडवली बाजार विभागात ट्रेडिंग सुट्टी जाहीर केली आहे.
१५ जानेवारी रोजी शेअर बाजार खुला राहील, फक्त महानगरपालिका निवडणुकांमुळे सेटलमेंट विभाग बंद राहील. नवीनतम अधिसूचनेनुसार, इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटी लेंडिंग आणि बोरिंग (एसएसबी), करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि इंटरेस्ट डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागांमध्येही ट्रेडिंग बंद राहील.
हेही वाचा: India Semiconductor Mission 2.0: ‘Made in India Chips’ लवकरच! बजेट 2026 मध्ये होणार ऐतिहासिक घोषणा
याव्यतिरिक्त, कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागातील ट्रेडिंग सकाळच्या सत्रात बंद राहील, तथापि, संध्याकाळच्या सत्रात ट्रेडिंग नेहमीप्रमाणे राहील. एक्सचेंज बंद झाल्यामुळे, गुंतवणूकदार इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसह कोणत्याही विभागात ट्रेडिंग करू शकणार नाहीत. त्यानंतर शुक्रवार, १६ जानेवारी रोजी बाजार पुन्हा सुरू होईल आणि त्या दिवशी सामान्य व्यवहार होतील. पुढील शेअर बाजार सुट्टी सोमवार, २६ जानेवारी रोजी असेल.
महाराष्ट्र सरकारने १५ जानेवारी रोजी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत २९ महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये मुंबई शहर आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) शासित मुंबई उपनगरीय जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा: ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल
सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराने अस्थिर व्यवहार अनुभवले. दिवसाची सुरुवात लाल रंगात झाली, परंतु शेवटी अमेरिकन राजदूतांच्या विधानामुळे हिरव्या रंगात बंद झाला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स, ट्रेडिंगच्या दिवशी ८३,४३५.३१ अंकांनी उघडला, ८२,८६१.०७ चा नीचांकी आणि ८३,९६२.३३ चा उच्चांक गाठला. तो अखेर ३०१.९३ अंकांनी म्हणजेच ०.३६ टक्क्यांनी वाढून ८३,८७८.१७ वर बंद झाला.
निफ्टी आणि सेन्सेक्स हिरव्या रंगात बंद झाले. राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) च्या मुख्य निर्देशांकातही दिवसभर चढ-उतार दिसून आले. निफ्टी २५,६६९.०५ वर उघडला आणि २५,४७३.४० चा नीचांक आणि २५,८१३.१५ चा उच्चांक गाठला. तो अखेर १०६.९५ अंकांनी म्हणजेच ०.४२ टक्क्यांनी वाढून २५,७९०.२५ वर बंद झाला.