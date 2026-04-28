MMR रिअल इस्टेटमध्ये मोठा बदल! अनौपचारिक ब्रोकरेजऐवजी आता ‘प्रमाणित’ सल्लागार मॉडेल

مُنبई محانگر پردेش مधील रिअल इस्टेट बाजारात एक संरचनात्मक बदल सुरू आहे

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:33 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Major Shift in MMR Real Estate! : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील रिअल इस्टेट बाजारात एक संरचनात्मक बदल सुरू आहे, जो रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत कडक अनुपालन आणि चॅनेल पार्टनर्ससाठी अनिवार्य कौशल्य प्रमाणनामुळे वेगाने पुढे जात आहे. हा बदल मध्यस्थांच्या भूमिकेलाही बदलत आहे. अनौपचारिक ब्रोकरेज पद्धतींची जागा आता प्रमाणित आणि अनुपालनाधारित सल्लागार मॉडेल घेत आहेत, ज्याचा परिणाम निवासी व्यवहार कसे केले जातात आणि त्यांचे मूल्यमापन कशा प्रकारे केले जाते यावर होत आहे.

15,000 हून अधिक RERA-अनुपालन चॅनेल पार्टनर्सचे नेटवर्क

पैलेडियन पार्टनर्स ॲडव्हायजरी एलएलपीने एमएमआरमध्ये 15,000 हून अधिक RERA-अनुपालन चॅनेल पार्टनर्सचे नेटवर्क उभारले आहे, ज्यामुळे त्यांनी स्वतःला या नियामक बदलाच्या केंद्रस्थानी स्थापित केले आहे. हे नेटवर्क एक मानकीकृत रचनेअंतर्गत कार्यरत असून, त्यामध्ये प्रमाणन आवश्यकता, प्रशिक्षण प्रोटोकॉल आणि स्पष्ट संवाद व्यवस्था समाविष्ट आहे.
कंपनीच्या मते, हे मॉडेल निवासी व्यवहारांमधील कायम राहणारी मा हितीची कमतरता दूर करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. चॅनेल पार्टनर्सकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी प्रकल्पस्तरीय माहिती जसे नियामक फाइलिंग, बांधकाम कालमर्यादा, किंमत मानके आणि डेव्हलपरचा ट्रॅक रेकॉर्ड उपलब्ध करून द्यावा.

अंतिम स्तरावरील सल्लागार सेवा खरेदीदारांच्या निर्णयांवर

कंपनीने प्रमाणित सेल्स प्रोफेशनल्सची एक अंतर्गत टीमही स्थापन केली आहे. हा समूह व्यवहार प्रक्रियेत एक पडताळणी यंत्रणा म्हणून कार्य करतो, जो संभाव्य खरेदीदारांपर्यंत माहिती पोहोचण्यापूर्वी तिची समीक्षा करतो. ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा नियामक देखरेख वाढल्यामुळे प्रकल्प खुलासे आणि मध्यस्थांच्या वर्तनावर अधिक कडक नजर ठेवली जात आहे. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, जिथे सुधारणांमुळे मूलभूत पारदर्शकता अधिक चांगली झाली आहे, तिथे अंतिम स्तरावरील सल्लागार सेवा अजूनही खरेदीदारांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकत आहेत.

रिअल इस्टेटमधील मध्यस्थीच्या कामकाजात बदल

पैलेडियन पार्टनर्स ॲडव्हायजरी एलएलपीचे पार्टनर श्री कमल शाह म्हणाले, “प्रमाणीकरणाकडे वाढणारे हे पाऊल रिअल इस्टेटमधील मध्यस्थीच्या कामकाजात बदल घडवत आहे. जे पूर्वी विखुरलेले नेटवर्क होते, ते आता अधिक संघटित आणि जबाबदार बनत आहे. आमचा भर अशी प्रणाली उभारण्यावर राहिला आहे, जिथे व्यवहार साखळीच्या प्रत्येक स्तरावर माहितीचा प्रवाह सुसंगत आणि पडताळणीयोग्य असेल.”

पैलेडियन पार्टनर्स ॲडव्हायजरी एलएलपीचे पार्टनर श्री चंद्रेश विठलानी म्हणाले, “या आकाराच्या नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर मानकीकरण आवश्यक होते. ऑनबोर्डिंगपासून प्रशिक्षण आणि संवाद प्रोटोकॉलपर्यंत सर्व बाबींमध्ये हे महत्त्वाचे होते. आमचे उद्दिष्ट केवळ विस्तार करणे नाही, तर प्रत्येक पार्टनरने निश्चित अनुपालन आणि सल्लागार चौकटीत काम करावे हे सुनिश्चित करणे आहे.”

पैलेडियन पार्टनर्स ॲडव्हायजरी एलएलपीचे पार्टनर श्री पियूष रांभिया म्हणाले, “ गुंतवणूकदार आणि घर खरेदीदारांसाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता निर्णय अनौपचारिक मार्गदर्शनाऐवजी संरचित माहितीच्या आधारावर अधिक घेतले जात आहेत. एक प्रमाणित इकोसिस्टम प्रकल्पांच्या मूल्यमापन आणि शिफारसीच्या प्रक्रियेत अधिक पूर्वानुमानक्षमता आणते.”

मध्यस्थीच्या व्यापक दिशेचे प्रतिनिधित्व करते

मोठ्या प्रमाणित पार्टनर नेटवर्कला अंतर्गत देखरेख यंत्रणेशी जोडत, हे मॉडेल शहरी रिअल इस्टेट बाजारांमध्ये अधिक संरचित आणि अनुपालनाधारित मध्यस्थीच्या व्यापक दिशेचे प्रतिनिधित्व करते. हा दृष्टिकोन प्रकल्पांच्या अधिक पद्धतशीर मूल्यमापनालाही पुढे आणतो, ज्यामध्ये शिफारस करण्यापूर्वी अनुपालन स्थिती, अंमलबजावणीचा धोका आणि बाजारातील स्थान यांसारख्या घटकांचे मूल्यांकन केले जाते.

गुंतवणूकदार आणि डेव्हलपर्ससाठी, अशा नेटवर्कचा उदय हा मानकीकृत वितरण चॅनेल्सकडे वाढणाऱ्या प्रवासाचा संकेत आहे, ज्यामुळे विविध प्रकल्पांमधील विक्री प्रक्रियेत असमानता कमी होण्याची शक्यता आहे.एमएमआर बाजार, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या विखुरलेल्या ब्रोकर नेटवर्क्सद्वारे संचालित होत आला आहे, आता प्रमाणित आणि जबाबदार सल्लागार प्रणालींभोवती एकत्रीकरणाची प्रारंभिक चिन्हे पाहत आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 04:32 PM

