China Flood : चीनमध्ये पावसाचा हाहा:कार! Qinzhou शहरात ढगफुटीने विनाशकारी पूर, जनजीवन विस्कळीत

चीनच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या किननान जिल्ह्यातील जिउलॉन्ग शहरात सर्वात जास्त पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (२७ एप्रिल) पहाटे अवघ्या दोन तासांत २०० मीमीपेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे. यामुळे संपूर्ण शहर तलावात रुपांतरित झाले आहे. काहीभांगमध्ये तासाला १४३.३ मिमी वेगाने पाऊस पडत आहे. यामुळे सरकारची तारांबळ उडाली आहे.
शहरातील रस्ते पाण्याखाली गेले असून अनेक ठिकाणी नागरिकांना बोटीचा वापर करवा लागत आहे. दुकाने, शोरुम्स आणि घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. यामुळे लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हजारो पार्किंमध्ये पाणी शिरल्याने गाड्या बुडाल्या आहेत.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थानिक सरकारने किनझोऊमध्ये रेड अलर्ट जारी केला आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्याचीही शक्यता आहे. यामुळे पावसाचा जोर वाढून काही दिवस बिकट परिस्थिती राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
सध्या स्थानिक प्रशासनांनी पूर नियंत्रण आणीबाणी घोषित केली आहे. अग्निशमन दलाच्या २५ गाड्या आणि १५० अधिक जवान बचाव कार्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. पुरता अडकलेल्या ३० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. बाधिकत क्षेत्रातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन दिवसांपासून दक्षिण चीनमधील दैनंदिनन जीवन विस्कळीत झाले आहे.
