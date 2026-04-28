Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Rain Wreaks Havoc In China Cloudburst Triggers Devastating Floods In Qinzhou Daily Life Disrupted

China Flood : चीनमध्ये पावसाचा हाहा:कार! Qinzhou शहरात ढगफुटीने विनाशकारी पूर, जनजीवन विस्कळीत

China Flood 2026 : चीनमध्ये पावसाने कहर केला आहे. चीनच्या कोनझोऊ भागांत प्रचंड विनाशकारी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये रस्ते, घरे, दुकाने पाण्याखाली गेली आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:23 PM
China flood News

चीनमध्ये पावसाचा हाहा:कार! Qinzhou शहरात ढगफुटीने विनाशकारी पूर, जनजीवन विस्कळीत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनमध्ये महाप्रलय
  •  ढगफूटीमुळे Qinzhou शहरात पूर
  • रस्ते पाण्याखाली
Flood in Southern China Qinzhou Due Heavy Rain : बीजिंग : चीन(China)च्या दक्षिण भागात महाप्रलय आला आहे. सततच्या पावसामुळे किनझोऊ शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवार(२६ एप्रिल) पासून सतत पाऊस पडत असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेली आहे. लोकांच्या गाड्या आणि घरे पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळती झाले आहे. सरकारने बचावकार्य सुरु करण्यात आले असून लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे कार्य सुरु आहेत. परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.

हे देखील वाचा : Minerals Geopolitics : चीनची मक्तेदारी उतरणार! रेअर अर्थ खनिजांसाठी ‘हा’ देश ठरणार जगाचा आधार, समीकरण बदलणार?

शहरांचे तलावात रुपांतर

चीनच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या किननान जिल्ह्यातील जिउलॉन्ग शहरात सर्वात जास्त पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (२७ एप्रिल) पहाटे अवघ्या दोन तासांत २०० मीमीपेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे. यामुळे संपूर्ण शहर तलावात रुपांतरित झाले आहे. काहीभांगमध्ये  तासाला १४३.३ मिमी वेगाने पाऊस पडत आहे. यामुळे सरकारची तारांबळ उडाली आहे.

शहरातील रस्ते पाण्याखाली गेले असून अनेक ठिकाणी नागरिकांना बोटीचा वापर करवा लागत आहे. दुकाने, शोरुम्स आणि घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. यामुळे लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हजारो पार्किंमध्ये पाणी शिरल्याने गाड्या बुडाल्या आहेत.

किनझोउमध्ये रेड अलर्ट

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थानिक सरकारने किनझोऊमध्ये रेड अलर्ट जारी केला आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्याचीही शक्यता आहे. यामुळे पावसाचा जोर वाढून काही दिवस बिकट परिस्थिती राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

बचाव कार्य सुरु

सध्या स्थानिक प्रशासनांनी पूर नियंत्रण आणीबाणी घोषित केली आहे. अग्निशमन दलाच्या २५ गाड्या आणि १५० अधिक जवान बचाव कार्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. पुरता अडकलेल्या ३० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. बाधिकत क्षेत्रातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी  आश्रय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन दिवसांपासून दक्षिण चीनमधील दैनंदिनन जीवन विस्कळीत झाले आहे.

हे देखील वाचा : दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ! US Iran युद्धाआड चीनची मोठी खेळी; सुरु केली ‘ही’ गुप्त तयारी

Web Title: Rain wreaks havoc in china cloudburst triggers devastating floods in qinzhou daily life disrupted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 04:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?
1

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ
2

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
3

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?
4

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

May 14, 2026 | 01:15 PM
पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

May 14, 2026 | 01:10 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

May 14, 2026 | 01:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM