Gujarat Local Body Election 2026: गुजरातमध्ये भाजपची त्सुनामी! १५ पैकी १३ महानगरपालिकांवर भगवा; काँग्रेसचा सूपडा साफ, पण...

काँग्रेस ६५ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिली, तर इतर उमेदवारांनी ११ जागा जिंकल्या. नगरपालिकांमध्ये, भाजपने एकूण २,०३० जागांपैकी १,६८८ जागा जिंकल्या. काँग्रेसने ३८९, तर इतर पक्ष आणि अपक्षांनी १३८ जागा जिंकल्या.
भारतीय जनता पक्षाने गुजरातमध्ये उंझा नगरपालिका निवडणुकाही जिंकल्या आहेत. ३६ जागांपैकी भाजपने ३१ जागा जिंकल्या, ज्यात २२ जागांवर कोणताही विरोधी पक्ष नाही. अपक्ष उमेदवारांनी पाच जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला खाते उघडण्यात अपयश आले.
आम आदमी पार्टीने सुरत नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपले खाते उघडले असून, सुरतमधील वॉर्ड क्रमांक १७ जिंकला आहे, जिथे त्यांच्या संपूर्ण पॅनेलने विजय मिळवला. हा विजय आम आदमी पार्टीसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातो, कारण यामुळे शहरातील स्थानिक राजकारणात त्यांचे स्थान निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक जागांवर अटीतटीची लढत झाली. दरम्यान, भरूचमधील पालेज तालुका पंचायत मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार एका मताच्या फरकाने विजयी घोषित करण्यात आला. ही प्राथमिक आकडेवारी आहे. मतमोजणीनंतर निकालात बदल होऊ शकतो.