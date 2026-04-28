मोठी बातमी! KEM हॉस्पिटलच्या नामांतराला प्रशासनाकडूनही हिरवा कंदील, ‘उबाठा’चा विरोध; तर मंगलप्रभात लोढा यांचा पलटवार

दरम्यान, मुंबईतील केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराच्या प्रश्नावरुन सुरु असलेल्या राजकारणाला मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी अखेर विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. किंग एडवर्ड सारख्या ब्रिटिशांनी आपल्या भारतीय शेतकऱ्यांसह अनेकांना मारले, त्यांच्या नावाची भक्ती तुम्ही करत आहात, याची तुम्हांला लाज वाटली पाहिजे, आज तुम्ही सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेससोबत गेल्यामुळेच तुम्ही कौशल्य एकलव्याच्या नावाला विरोध करीत असल्याची जोरदार हल्लाबोल मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर चढविला.
#WATCH | Mumbai: Shivsena (UBT) leaders hold a protest against Maharashtra Minister Mangal Prabhat Lodha’s proposed renaming of the KEM (King Edward Memorial) Hospital to Kaushalyashreshtha Ekalavya Memorial. Shivsena leader Kishori Pednekar says, “The name of the KEM will not… pic.twitter.com/d9oHaXJsWL — ANI (@ANI) April 27, 2026
राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वीच केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराबाबतची मागणी केली होती. त्यानंतर नुकत्याच मुंबई महानगरपालिकेच्या झालेल्या बैठकीत या नामांतरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. केईएम रुग्णालयाच्या या नामांतराला आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून विरोध करण्यात आला आहे. तर मंगळवारी उबाठा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून स्वाक्षरी मोहीम चालविण्यात आली होती. त्यावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी लोढा यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर जोरदार हल्लाबोल चढविला.
Mumbai News: पावसाळ्यापूर्वी २६ हजार झाडांची छाटणी! ७ जूनपर्यंत वृक्षछाटणी करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष्य
यावेळी मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, मुळात केईएमचे नामांतर करताना कुठेही त्याच्या मूळ नावाला धक्का पोहचविलेला नाही. आमचा विरोध किंग एडवर्डच्या नावाला आहे, त्यामुळे आम्ही कौशल्य एकलव्य मेमोरियल असे नामांतर करण्यासंदर्भात मागणी केली होती. ज्याचे नाव आता ही केईएम रुग्णालय असेच राहणार आहे. केवळ किंग एडवर्डच्या नाव न राहता आता त्याठिकाणी कौशल्य एकलव्य असे राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.
तर यापूर्वी व्हीजेटीआयचे नामांतर करुन वीरमाता जीजाबाई टेक्निकल इन्सिट््युट ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे तर व्हीटी स्टेशनचे नामांतर करुन आपण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे केले. त्यावेळी उबाठाने विरोध केला नाही. त्यावेळी ते आमच्यासोबत होते. आता मात्र त्यांनी सोनियांच्या काँग्रेसची साथ पकडली आहे, त्यामुळे सोनिया गांधी यांना खूष करण्यासाठी उबाठाकडून केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे.काँग्रेसला किंग एडवर्ड हे नाव आवडते, म्हणून उबाठाकडून हा विरोध केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तर या नामांतरला आदिवासी संघटनांनी विरोध केला असून याविरोधात राज्यभरातील आदिवासी उबाठाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
Pratap Sarnaik : मोठी बातमी! “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी…”, मराठीसक्तीवरून परिवहन मंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय