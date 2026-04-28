मोठी बातमी! KEM हॉस्पिटलच्या नामांतराला प्रशासनाकडूनही हिरवा कंदील, ‘उबाठा’चा विरोध; तर मंगलप्रभात लोढा यांचा पलटवार

मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलून 'कौशल्यश्रेष्ठ एकलव्य स्मारक' रुग्णालय होणार आहे. आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:08 PM
मोठी बातमी! KEM हॉस्पिटलच्या नामांतराला प्रशासनाकडूनही हिरवा कंदील (Photo Credit- X)

KEM Hospital Mumbai News: केईएम हॉस्पिटलच्या नामांतराला प्रशासनाकडूनही हिरवा कंदील मिळाला आहे. केईएम ह़ॉस्पिटलचे जूने नाव बदलुन ‘कौशल्यश्रेष्ठ एकलव्य स्मारक’ रुग्णालय असे करण्याकरिता मंगलप्रभात लोढांनी महापौरांना पत्र दिले होते. आरोग्य समितीकडे हा प्रस्ताव आल्यानंतर तो मंजूर करुन आयुक्तांकडे अभिप्रायाकरता पाठवला गेला. आता आयुक्तांनीही या नामांतर प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे.

‘उबाठा’चा विरोध; तर मंगलप्रभात लोढा यांचा पलटवार

दरम्यान, मुंबईतील केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराच्या प्रश्नावरुन सुरु असलेल्या राजकारणाला मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी अखेर विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. किंग एडवर्ड सारख्या ब्रिटिशांनी आपल्या भारतीय शेतकऱ्यांसह अनेकांना मारले, त्यांच्या नावाची भक्ती तुम्ही करत आहात, याची तुम्हांला लाज वाटली पाहिजे, आज तुम्ही सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेससोबत गेल्यामुळेच तुम्ही कौशल्य एकलव्याच्या नावाला विरोध करीत असल्याची जोरदार हल्लाबोल मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर चढविला.


राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वीच केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराबाबतची मागणी केली होती. त्यानंतर नुकत्याच मुंबई महानगरपालिकेच्या झालेल्या बैठकीत या नामांतरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. केईएम रुग्णालयाच्या या नामांतराला आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून विरोध करण्यात आला आहे. तर मंगळवारी उबाठा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून स्वाक्षरी मोहीम चालविण्यात आली होती. त्यावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी लोढा यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर जोरदार हल्लाबोल चढविला.

आमचा विरोध किंग एडवर्डच्या नावाला

यावेळी मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, मुळात केईएमचे नामांतर करताना कुठेही त्याच्या मूळ नावाला धक्का पोहचविलेला नाही. आमचा विरोध किंग एडवर्डच्या नावाला आहे, त्यामुळे आम्ही कौशल्य एकलव्य मेमोरियल असे नामांतर करण्यासंदर्भात मागणी केली होती. ज्याचे नाव आता ही केईएम रुग्णालय असेच राहणार आहे. केवळ किंग एडवर्डच्या नाव न राहता आता त्याठिकाणी कौशल्य एकलव्य असे राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.

काँग्रेसची साथ पकडली अन्…

तर यापूर्वी व्हीजेटीआयचे नामांतर करुन वीरमाता जीजाबाई टेक्निकल इन्सिट््युट ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे तर व्हीटी स्टेशनचे नामांतर करुन आपण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे केले. त्यावेळी उबाठाने विरोध केला नाही. त्यावेळी ते आमच्यासोबत होते. आता मात्र त्यांनी सोनियांच्या काँग्रेसची साथ पकडली आहे, त्यामुळे सोनिया गांधी यांना खूष करण्यासाठी उबाठाकडून केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे.काँग्रेसला किंग एडवर्ड हे नाव आवडते, म्हणून उबाठाकडून हा विरोध केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तर या नामांतरला आदिवासी संघटनांनी विरोध केला असून याविरोधात राज्यभरातील आदिवासी उबाठाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

